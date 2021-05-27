Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях"

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По версии террористов, летом 2014 года Протасевич добровольно якобы вступил в ряды батальона "Азов" и с этого момента и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

"Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе так называемой "генпрокуратуры ЛНР".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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