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Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По версии террористов, летом 2014 года Протасевич добровольно якобы вступил в ряды батальона "Азов" и с этого момента и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

"Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе так называемой "генпрокуратуры ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+65
По вашему Яценюку в Чечне воевать можно, а Протасевичу на домбасе нет?
Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 6337
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27.05.2021 16:44
+50
Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 1326
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27.05.2021 16:46
+48
Сейчас остальные "укрофашисты" прдкатят Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 2405

Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 1867
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27.05.2021 16:48
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Байден ушки прижал. Нанего есть компрамат. есть и на Путина, есть на Меркель, на всех их есть. Никто никогда не узнает.
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27.05.2021 17:38 Ответить
Все будут молчать в тряпочку. Озабоченость выражать.
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27.05.2021 17:40 Ответить
Отец Протасевича говорит сыну нос сломали, а скабеевы, в разноцветных штанах-немного помяли при задержании(?).
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27.05.2021 17:45 Ответить
Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 327
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27.05.2021 19:06 Ответить
Упачлєнци возбуділісь Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 7270
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27.05.2021 19:32 Ответить
Возможно он отдаст его в днр.и что тогда?
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27.05.2021 20:55 Ответить
кто кого отдаст ????
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27.05.2021 21:24 Ответить
Я только одного понять не могу: с какого бодуна "прокуратура ЛыНыРы" обвиняет Протасевича в осуществлении обстрелов населенных пунктов "суверенной ДыНыРы" ?
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27.05.2021 21:28 Ответить
судя по всему в этом "азове" благородные люди. Так держать!
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27.05.2021 22:09 Ответить
Яценюк убив першого кацапо-****** калькулятором. Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 592

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27.05.2021 23:36 Ответить
А никто не хочет намекнуть "лидерам" ЛНР, что неплохо было бы выучить географию, хотя бы в границах "своей" "республики"?..
Алло, дебилы, Широкино - это километрах в 50 - не менее, от границ вашего независимого государства, куда недавно, с международным визитом какой-то упырь из независимой ДНР приезжал. Или забыли уже?
Так что, как обычно, сразу нах. И вот так с вами всегда!..(
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28.05.2021 01:11 Ответить
Кто и что возбудил дело десятое,какого хрена Протасевич выкладывал фотки? Журналист может позировать с автоматом,но никогда не оденет форму и не встанет в таком виде в строй,что посеял то и взошло.
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28.05.2021 01:27 Ответить
Это Вам к Пореченкову надо обратиться:
Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 8104
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28.05.2021 09:34 Ответить
кацапсина номерная, ты реально такой идиот? или только прикидываешься?
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28.05.2021 12:12 Ответить
аха..клоуны, кто такие ЛНР ? )))))
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28.05.2021 08:59 Ответить
Чому, коли побачив, що за ним слідкують, не звернувся до поліції, або хоча б не виходив з літака? Чи давно він знайомий зі своєю дівчинкою і мав би їй довіряти? Питання, питання...
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28.05.2021 09:08 Ответить
одній свинособаці,підаРашці міхайкє савєльєву,тьфу на нього, цей фейко-висір від лугандонської сволоти таки сподобався...
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28.05.2021 11:59 Ответить
министерство галлюцинаций снова пропустило прием обезболивающих препаратов. у Азова в Широкино не было гаубиц и 100 мм пушек. зушка была и минометный расчёт присланный ЗСУ
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28.05.2021 16:20 Ответить
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