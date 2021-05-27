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НПЗ (70) облэнерго (125) приватизация (1038) ОГХК (50) Шмыгаль Денис (2327) Большевик (17)

Облэнерго, "Большевик", НПЗ, Объединенная горно-химическая компания подлежат приватизации в этом году: документы готовы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Облэнерго,

В рамках большой приватизации в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий. Продажа пройдет на электронных аукционах.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции UkraineInvest Talks: Dnipro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Большая приватизация. В этом году был принят закон, это одна из важных реформ. Фонд госимущества работает, малая приватизация полностью шла и продолжается в этом году. Большая приватизация - семь объектов, это облэнерго, это завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (Объединенная горно-химическая компания), они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены", - сказал он.

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Шмыгаль добавил, что приватизация будет проходить "через электронные аукционы в интернете".

В качестве позитивного примера приватизации он назвал продажу в прошлом году киевской гостиницы "Днепр" за 1 млрд гривен.
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блін, в нас ще є "Большевік"???
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27.05.2021 17:10 Ответить
а не появилось ничего, что не связано с краснозадыми. Могут только дерибанить и латать большевистские дороги.
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27.05.2021 17:40 Ответить
та ти шо?
отета да!
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27.05.2021 18:41 Ответить
отож!!
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27.05.2021 22:46 Ответить
Так гостиницы и магазины продавай. И все.
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27.05.2021 17:12 Ответить
Интересно какая кучерявая бабушка купит облэнерго и нпз? И почему не назвали какое именно
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27.05.2021 17:16 Ответить
Меня больше интересует, кто выкупит Большевик и за сколько потом перепродаст Кличко.
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27.05.2021 17:23 Ответить
а я думаю что не подлежат как собственность нарида.
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27.05.2021 17:36 Ответить
Барыги
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27.05.2021 19:06 Ответить
Документы давно готовы. И самое главное - якорные пайщики согласовали все это, будут платить или даром отдатите и еще будете должны ?
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27.05.2021 21:52 Ответить
и кому же оно всё достанется .... Ринату, Бене, Пинчуку, Фирташу .... столько разных вариантов !
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28.05.2021 01:42 Ответить
 
 