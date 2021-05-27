Зеленский и фон дер Ляйен обсудили поставку вакцин от COVID-19, ситуацию на Донбассе и сотрудничество в формате "Крымской платформы", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом и его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются в Украине, и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку.

Президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин, обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад. Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС.

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Зеленский и фон дер Ляйен обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению Минских договоренностей и "Нормандскому формату", а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Евросоюз остается полностью преданным своей политике непризнания незаконной оккупации Крыма и города Севастополя Российской Федерацией. Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате.

Собеседники отметили совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС, а также приветствовали усилия Украины, направленные на реализацию ее европейских стремлений, в частности путем постоянного тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ.

"В течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19. Президенты согласились, что такие реформы способствуют укреплению устойчивости нашего государства к этим вызовам. Стороны отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) и пересмотре достижения целей Соглашения об ассоциации", - говорится в сообщении Офиса Президента.

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Стороны также приветствовали прогресс, достигнутый в контексте выполнения условий второго транша макрофинансовой помощи, отметив дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены, в частности в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры с целью подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. Они высоко оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), приветствовали рекомендации предыдущей оценочной миссии и согласились начать осуществление оценки на месте, как только позволит эпидемическая ситуация.

Президенты также обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этой связи, а также договорились активизировать сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций.

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