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Новости Общество
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Министерство культуры и информационной политики (712) застройка (701)

Минкульт, ряд ОГА и мэров городов призвали Раду поскорее принять закон, запрещающий хаотичную застройку городов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минкульт, ряд ОГА и мэров городов призвали Раду поскорее принять закон, запрещающий хаотичную застройку городов

Министерство культуры и информационной политики, областные государственные администрации, мэры исторических городов и национальные заповедники призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службы Минкультуры.

"Несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№4561) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№4562).

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"Такая четкая, прозрачная, структурированная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие со стороны тех, кто обычно решает вопрос в обход законных интересов государства и общества. Ведь предложенные изменения в законодательство делают невозможным хаотичную застройку и коррупцию", - подчеркивают в ведомстве.

Данное обращение подписано областными государственными администрациями, мэрами исторических городов и национальными заповедниками, а также отмечается, что количество подписантов будет дополняться.

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Автор: Роман Свиридович
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слишком поздно..., на Киев уже без слез не взглянешь - высотки натыканы в самых неожиданных местах, и вообще в городе все натыкано непонятно с какой стати...., а в любой части города ощущение, что ты на скоростной трассе..., идти и разговаривать, не пытаясь перекричать автомобильный шум, можно только в парке...
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27.05.2021 17:54 Ответить
А кто выбирает ту нечисть, которая в горсоветах голосует за хаотическую застройку - американцы, Путин?😁😁😁😁
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27.05.2021 18:55 Ответить
она и так запрещена
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27.05.2021 20:49 Ответить
Ну ..., фото для статті підібрано погано - такі райони власне і треба забудовувати Минкульт, ряд ОГА и мэров городов призвали Раду поскорее принять закон, запрещающий хаотичную застройку городов - Цензор.НЕТ 96
Львівська міська рада закликає мешканців не купувати квартири в житловому комплексі Tiffany apartments від будівельної компанії «Мій Дім».

Минкульт, ряд ОГА и мэров городов призвали Раду поскорее принять закон, запрещающий хаотичную застройку городов - Цензор.НЕТ 9253
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28.05.2021 09:48 Ответить
 
 