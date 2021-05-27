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обстрел (20230) Донбасс (26945) потери (3864) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182)

Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела российскими-оккупационными войсками один воин получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки враг осуществил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Украинские воины открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Также смотрите: Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2482
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27.05.2021 18:15 Ответить
Боляче і сумно від того , що у вічність ідуть наші кращі сини і патріоти Украіни 😪😪😪
Смерть клятим москалям і місцевим гоблінам і зрадникам 😡
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27.05.2021 18:23 Ответить
Всех упырей на передовую. Каких мужиков теряем?Сльёзы на глазах. За какую "державу" гибнут, умирать не за что.
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27.05.2021 19:15 Ответить
Упыри все сдадут без боя. Кста, как там военные голосовали в 19-м - только не Порошенко?..
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27.05.2021 19:41 Ответить
Світла та вічна пам'ять Герою-захиснику!
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27.05.2021 19:27 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5886
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27.05.2021 23:08 Ответить
 
 