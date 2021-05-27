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Новости Политика Украины
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Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

ЕС объявил о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи €25,4 млн для помощи людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала Урсула фон дер Ляйен.

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Согласно заявлению, опубликованном на сайте Еврокомиссии, с начала конфликта на Донбассе на общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг €190 млн.

"Заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, включая повышение уровня готовности и реагирования на пандемию COVID-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки", - говорится в тексте заявления.

В частности, выделанная помощь позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечит наиболее уязвимых лиц средствами для удовлетворения базовых потребностей и доступ к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций.

Приоритетными будут потребности уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2021 17:57
+3
Опять ахметову подгон
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27.05.2021 17:54
+2
Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3830
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27.05.2021 18:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять ахметову подгон
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27.05.2021 17:54 Ответить
Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3830
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27.05.2021 18:01 Ответить
чого ахметову? найбільше постраждав мертвий брат дЄрмака
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27.05.2021 18:16 Ответить
На другом сайте более точно описали назначение платежа:
Евросоюз выделил 25,4 млн евро гумпомощи для жителей ОРДЛО

То есть по сути на зарплаты обдроченцев …
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27.05.2021 18:44 Ответить
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2021 17:57 Ответить
Не впадай у ступор,просто бери пляшку,наливай туди бензин,зверху трохи"масла"і ******.
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27.05.2021 18:09 Ответить
сейчас все пострадавшие сконцентрированы в ОП и в Раде ( фракция СН ) Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5579
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27.05.2021 17:58 Ответить
Вспомнилась крылатая фраза Генадия Москаля 😁😁
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27.05.2021 18:03 Ответить
Юзику маловато будет Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3081
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27.05.2021 18:14 Ответить
хм.. а пАстрадавшие это кормильцы которые ходили на референдум !? Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7797
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27.05.2021 18:42 Ответить
ЕС объявил о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net/ru/n3267875

Це тіпа - хай і надалі гибнуть ващі вояки, от вам грощі, затуліть писок Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4915
Проституційна влада Німеччини і Франції.
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27.05.2021 19:03 Ответить
получатель Ринат Линидыч?))) ну пострадал же?? всё верно
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27.05.2021 19:58 Ответить
Найбільше,звичайно,постраждав Ахметов, Боря"Хюндай" та інші достойні особи.От їм і віддати єврики.Зеленському ж - комісійні.
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27.05.2021 23:16 Ответить
Пані фон дер Ляйен! Ніж давати гроші ТАКІЙ владі, краще зовсім їх не давати!
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27.05.2021 23:19 Ответить
 
 