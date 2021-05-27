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Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацсовет оштрафовал NewsOne,

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") и ООО "ТРК "112-ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина") уплатить штрафы в размере 25% лицензионного сбора за распространение призывов к разжиганию войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нацсовета.

NewsOne обязали уплатить штраф в размере 114 тыс. грн за высказывания гостя программы "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, поскольку ни ведущая, ни телерадиоорганизация не приняли мер для пресечения правонарушения в эфире. Передача транслировалась 4 января в прямом эфире, а на следующий день - в повторе.

Телеканал "112 Украина" должен уплатить 114 тыс. грн штрафа за высказывания в передаче "Голос народа" (29-31 января), где экс-нардеп Петр Симоненко заявил, что в Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт, назвав происходящее "гражданской войной".

Читайте: Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая

Телеканал "НАШ" получил сразу две штрафные санкции на общую сумму 228,135 тыс. грн. Штраф за трансляцию 15-16 декабря 2020 года в передаче "Марафон" высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который отрицал участие в вооруженной агрессии России против Украины вооруженных сил РФ. И штраф за трансляцию 15 января текущего года в передаче "Марафон" высказываний народного депутата V-VII созывов Верховной Рады Елены Бондаренко. Она в эфире называла военнослужащих Вооруженных сил Украины "преступниками".

Помимо штрафов, телеканалу "НАШ" назначена еще одна внеплановая проверка за эфир ток-шоу "Марафон" от 4 мая, где в высказываниях гостя передачи Петра Симоненко СБУ были зафиксированы признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
А закрыть эти помойки слабо?
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27.05.2021 18:06
+19
Тюрьма + конфискация ! А не какойто штраф за такое !
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27.05.2021 18:06
+14
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7879
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27.05.2021 18:24
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А закрыть эти помойки слабо?
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27.05.2021 18:06 Ответить
Хіба вони не закриті?
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27.05.2021 18:09 Ответить
"наш" врменно работат
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27.05.2021 18:13 Ответить
Работает же, каждый вечер льют дерьмо в уши.
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27.05.2021 18:18 Ответить
Пропоную з допомогою артилерії, так надійніше.
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27.05.2021 18:53 Ответить
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны
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27.05.2021 20:33 Ответить
Тюрьма + конфискация ! А не какойто штраф за такое !
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27.05.2021 18:06 Ответить
В головах у кацапов.
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27.05.2021 18:12 Ответить
Речь о кацапах,свинособака)но где ж тебе понять -вас же папы алкаши через сраку рожают,от туда и лишняя хромосома с деформированной челюстью
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27.05.2021 18:16 Ответить
А не пора бы,это кацапское кодло спалить нах.й.
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27.05.2021 18:11 Ответить
Этот Пиховшек открыто разжигает войну лет двадцать и дальше будет продолжать, так как никаких мер в отношении его и прочих подобных не принимается.
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27.05.2021 18:11 Ответить
Украинские позорные власти не способны защитить страну даже от агентуры врага. Позорная и никчемная власть! Не могут ни агентуру врага уничтожить, ни коррупцию побороть, а скорее ее возглавили и своих хозяев олигархов обогатили в 3 раза за год. И будут еще больше выжимать из Украинского народа денег, мне кажется палыхнет и будет настоящая кровавая революция, что всех бесов этих олигархов перемочат и все заберут в гос власть, что они грабили. Людям реально станет легче, когда их не станет! И похер уже будет на все!
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27.05.2021 18:11 Ответить
не то что папередники
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27.05.2021 18:16 Ответить
Политическое давление у Путина и Лукашенка, все кто против диктатуры в тюрьмах.
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27.05.2021 18:15 Ответить
Так может уже лицензии забрать пора? Или так и будете тысячу раз штрафы копеечные накладывать?
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27.05.2021 18:14 Ответить
Правильно! Долбать их деньгами!
Тыкать им в рыло.
Гнусавых так только и лечат.
Всякие Максы и Сики - мокрощелки санитарами в больницы
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27.05.2021 18:16 Ответить
штрафовать на тысячи, когда у них многомиллионная подпитка из-за поребрика - это как дробью по слону
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28.05.2021 01:37 Ответить
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7879
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27.05.2021 18:24 Ответить
торговець комунізму.
барижить на мізках совкодрочерів.
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27.05.2021 18:40 Ответить
оці теж наярюють совкову ностальжі



******* Такасама@n6j1K0PZH4vMK0y





Харків не перестає "радувати" креативом, на цей раз відзначилася корпорація "М'сний ряд". Це ж кому стукнуло у ватну голову назвати ковбасу "хохляцькой" і на який контингент воно розраховано?
І друге питання - куди цю ковбасу встромити маркетологу "приколісту"?

Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 919
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27.05.2021 20:27 Ответить
От дибіли....що тут скажеш.
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27.05.2021 20:43 Ответить
Я рад за него, у человека хороший вкус Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7270
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27.05.2021 18:42 Ответить
не розумію як ремінь може коштувать 50 000 дол. це занадто не то слово
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27.05.2021 19:08 Ответить
Читаем что в том ремне на его ценнике, или смотрим классику... Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 6894
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 126
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27.05.2021 19:29 Ответить
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 3959 Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 5092 Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 3302
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28.05.2021 09:56 Ответить
Штраф?
Закрити нахій із конфіскацією, весь персонал - до стінки, абонентів і підписників - у Павлоград тайгу валити!
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27.05.2021 18:24 Ответить
высказывание было 4 января? Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 8162 включите прям сейчас,там каждую минуту поливают грязью Украину,Украинских Воинов,называя их рагулями,оскорбляют патриотов и ведут антиукраинскую пропоганду в угоду кацапской России!!!!
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27.05.2021 18:25 Ответить
Зебобики, я не понял. Шо происходит?
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27.05.2021 18:32 Ответить
Щось малувато санкцій для помийок.
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27.05.2021 18:39 Ответить
Штраф,за разжигание войны?Окуеть. Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 3036
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27.05.2021 18:43 Ответить
за распространение призывов к разжиганию войны -штраф?и это во время войны ?да расстрел там должен быть или минимум тюрьма
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27.05.2021 18:46 Ответить
Боротися з ворогом штрафами замість зашморгів,може лише Україна.
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27.05.2021 20:10 Ответить
Какой там нафиг штраф!
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 9907
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27.05.2021 20:22 Ответить
для сепарских сливных бачков типа 112, наш, ньюзван штраф в 114 тыс грн. это типа насмешки ибо кремлевское ботоксное ху@ло башляет им миллионы баксов, чтобы эти информационные помойки лили раша-пропаганду круглосуточно... эту сепарскую шваль нужно посто закрывать, лишая лицензии за работу против государства Украина. Все остальное - имитация "борьбы" с пропагандой московской орды....
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27.05.2021 21:11 Ответить
Сраный штрафик в 200 штук гривен?Боже какие дебилы.Как можно потом воевать за страну,где прокацапское кодло спокойно вещает на ТВ и поливает ВСУ грязью?
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27.05.2021 21:41 Ответить
Не дивлюсь ті канали. Але цікаво, про що йшлося в тому ефірі 4 січня. Як саме Піховшек розпалював війну? Закликав іти війною проти кацапів? То це тепер вважається злочином?
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27.05.2021 21:56 Ответить
Я про курву Бондаренко писал,а Пиховшек это сам по себе "ходячий злочин"
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27.05.2021 22:29 Ответить
А я запитував саме про Піховшека. Ти ж дивишся ті канали, наскільки я зрозумів з коментаря? То якщо бачив ефір від 4 січня, то дай конкретну відповідь на моє запитання. І все, мене цікавить конкретний факт порушення і в чому він виявився, а хто там на чию думку ходячий злочин чи сидячий мене не цікавить. Без рішення суду, підкріпленого незаперечними доказами, це все лише наклеп і домисли. І вже треба врешті-решт вирішувати: ми будуємо правову державу європейського рівня чи йдемо шляхом "рєволюціонной целєсообразності"? Але зразу зауважу: при виборі другого варіанту наша країна приречена, бо шукати, призначати і знищувати "ворогів народу" можна десятиліттями, при цьому нічого путнього так і не побудувавши. Доведено історією...
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27.05.2021 23:52 Ответить
Я не смотрю это говно.А ты если хочешь подавай в суд на Нацраду в защиту чести и достоинства прокацапского говноеда Пиховшека. Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 9293
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28.05.2021 01:11 Ответить
Мені не цікавий Піховшек, мене хвилює, яку країну будує наш мудрий нарід...
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28.05.2021 20:00 Ответить
какой злочин, - ходячий инфаркт.
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28.05.2021 03:51 Ответить
За посты, что ***** из Украины нужно *** как поступил Азейбарджан - будут штрафовать?
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 949
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28.05.2021 09:03 Ответить
 
 