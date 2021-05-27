Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП
Новости Цензор.НЕТ Общество
По информации волонтера Романа Синицына, в понедельник суд вынесет активисту Сергею Стерненко обвинительный приговор в деле о похищении человека. На вечер понедельника у здания Офиса Президента в Киеве запланирована мирная акция за справедливый суд.
Об этом Синицын пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сергея Стерненко в понедельник будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи "по делу о 300 гривнах" против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Надолго. До Верховного и ЕСПЧ - это год/два минимум", - написал Синицын.
Он добавил, что, по информации его источников, председательствующая судья по этому делу написала заявление об отставке. Таким образом дело Стерненко станет для нее последним.
Синицын также указал, что, по его мнению, в деле Стерненко "на судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука".
"В воскресенье в Киеве в 18 под ОП будет мирная акция за справедливый суд. Это наша последняя возможность добиться законности. Если массово не выйдем - будет плохо. Закроют Сергея, а потом позакрывают нас", - предположил волонтер.
"Не смейтесь над белорусами, у нас здесь не настолько прямо все лучше. Если нас будет много, может, мы еще изменим эту страну к лучшему и не дадим разным чертям забрать у нас право на справедливость. Увидимся", - подытожил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.
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п.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб ...
Стосовно того, що Стерненко порізав собі сам руку, то, швидше за все ватні вигадки.
поки будете шукати цей закон може й самі матчастину підтягнете.
Це - ЗЕборотьба: Стерненка - за грати, а суддю Тупицького - на волю.
____РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР .....ВОЗВРАЩАЮТСЯ В УКРАИНУ !!!____
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: так - как был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет. -
Таких патриотов, как Стерненко нельзя отдавать оборзевшим судьям, не служащим закону, а обслуживающим олигархическую Систему.
Краще вже їхати до Клоуна в держ.дачу
Но под ОПу не выйду---Стерненко сам эту власть привел, нужно ответственность нести за свой выбор.
Да, Стерненко невиновен, приговор по беспределу.
А ! Вже є !
Вообще-то дело не о 300 гривнах. 300 гривен, сколько было в кармане потерпевшего, просто скрысятничали в ходе борьбы с сепаратизмом и кацапской агрессией
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЯК ЩО ХУНТА ДІЙСНО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ ТО
РЮКЗАКЕВИЧА ЯК ФАНАТА ЕЛТОНА ДЖОНА ПОСАДЯТЬ НА ПАЛЮ ПОСЕРЕД
ВСІЄЇ УКРАЇНИ За Сашка Білого цей бичара так і не відповів.
Патріотам свободу, Стерненко на волю
****** а убийство Саши Белого...... символичненько..... но проглотили, не до конца но прогло
тили.... дальше были опять убийства и финал-апофеоз убийство Гандзюк... авакофф ты хто
Толку от них в лучшем случае = никакого.
Протест не должен быть мирным, если к нему не прислушиваются в 1000500-й раз.