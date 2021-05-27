Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП

По информации волонтера Романа Синицына, в понедельник суд вынесет активисту Сергею Стерненко обвинительный приговор в деле о похищении человека. На вечер понедельника у здания Офиса Президента в Киеве запланирована мирная акция за справедливый суд.

Об этом Синицын пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сергея Стерненко в понедельник будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи "по делу о 300 гривнах" против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Надолго. До Верховного и ЕСПЧ - это год/два минимум", - написал Синицын.

Он добавил, что, по информации его источников, председательствующая судья по этому делу написала заявление об отставке. Таким образом дело Стерненко станет для нее последним.

Синицын также указал, что, по его мнению, в деле Стерненко "на судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука".

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"В воскресенье в Киеве в 18 под ОП будет мирная акция за справедливый суд. Это наша последняя возможность добиться законности. Если массово не выйдем - будет плохо. Закроют Сергея, а потом позакрывают нас", - предположил волонтер.

"Не смейтесь над белорусами, у нас здесь не настолько прямо все лучше. Если нас будет много, может, мы еще изменим эту страну к лучшему и не дадим разным чертям забрать у нас право на справедливость. Увидимся", - подытожил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.



