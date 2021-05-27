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Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП

По информации волонтера Романа Синицына, в понедельник суд вынесет активисту Сергею Стерненко обвинительный приговор в деле о похищении человека. На вечер понедельника у здания Офиса Президента в Киеве запланирована мирная акция за справедливый суд.

Об этом Синицын пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сергея Стерненко в понедельник будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи "по делу о 300 гривнах" против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Надолго. До Верховного и ЕСПЧ - это год/два минимум", - написал Синицын.

Он добавил, что, по информации его источников, председательствующая судья по этому делу написала заявление об отставке. Таким образом дело Стерненко станет для нее последним.

Синицын также указал, что, по его мнению, в деле Стерненко "на судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука".

Читайте: Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета

"В воскресенье в Киеве в 18 под ОП будет мирная акция за справедливый суд. Это наша последняя возможность добиться законности. Если массово не выйдем - будет плохо. Закроют Сергея, а потом позакрывают нас", - предположил волонтер.

"Не смейтесь над белорусами, у нас здесь не настолько прямо все лучше. Если нас будет много, может, мы еще изменим эту страну к лучшему и не дадим разным чертям забрать у нас право на справедливость. Увидимся", - подытожил он.

Также читайте: Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая

Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП 01
Волонтер Синицын: Стерненко в понедельник отправят в колонию, вечером в воскресенье - акция под ОП 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
Нещодавно бачила сюжет про вбивство бійця. Якісь придурки вчепились біля клубу. Камера засняла, як його холоднокровно вбили.
І думаєте їх посадили ? Або тягають як Стерненека ?
Нічого подібного. Сидять вдома. Вільні люди.
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27.05.2021 18:33
+32
"Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.". Это краткое описание текущих времен. Буду постить до последнего зебобика(говорят, они еще где-то есть, хоть и немного).
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27.05.2021 18:35
+23
они просто хотели чтобы СТЕРНЕНКО БЫЛ УБИТ....поэтому такой суд
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27.05.2021 18:55
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Страница 2 из 2
Не те. Нападників було двоє, тому читайте
п.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб ...
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29.05.2021 18:38 Ответить
Іще раз. Мав права затримати нападника. Далі, якщо під час затримання одного з нападників, той чинив опір, Стерненко мав право застосовувати будь що у процесі боротьби. Нападник же не ліг на землю і руки за голову не поклав.
Стосовно того, що Стерненко порізав собі сам руку, то, швидше за все ватні вигадки.
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29.05.2021 19:31 Ответить
Ви же не можете нічим логічним заперечити із свого дна Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 2749
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29.05.2021 20:43 Ответить
Він тому кацапу, що здох, ножа в дупу встромив. Звідки він міг знати, що у кацапів серце в сраці?
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27.05.2021 21:02 Ответить
Кацапе, здєсь водкі нєт. Нах.й звідси, свинособака смердюча.
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27.05.2021 20:38 Ответить
Это сут про похищение
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27.05.2021 19:38 Ответить
Пофигу! УБИЙЦА ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!
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27.05.2021 19:45 Ответить
А даун, вроде тебя, должен сидеть на дурке под постоянным контролем и таблетки пить по часам. Вопрос, почему ты, дебил, на свободе?
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27.05.2021 19:51 Ответить
Наверно потому что еще нет закона по которому могут сажать токо потому что мое мнение не совпадает с твоим!!!
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27.05.2021 19:56 Ответить
Как нет и закона о том, какой должна быть самооборона. Догонял он его потому, что ствола у него не было, а так бы издали в затылок пулю всадил, и был бы прав. Слишком удобно для нападавших получается, напал, хотел замочить, понял, что не получается, осознал-раскаялся-убежал, все. Так вот хрен.
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27.05.2021 20:02 Ответить
Вообщето закон о самообороне у нас есть! Учите матчасть!!
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27.05.2021 20:03 Ответить
Учи сам, дебил. Закон старый, советский, в нем не прописано НИЧЕГО.
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27.05.2021 20:07 Ответить
Да закон старый гавняный но он ЗАКОН! и он такой какой есть и то что он старый гавняный не значит что его можно нарушать! Вот мне например не нравится закон об обязательной уплате налогов ну и что ? судя по вашему посту его можно нарушать да?!!
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27.05.2021 20:09 Ответить
Ну так не плати, и увидишь, что получится. Или не сопротивляйся, когда твою жену на улице пара отморозков трахнуть захотят. И тоже увидишь, что получится.
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27.05.2021 20:15 Ответить
поживем увидим!!
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27.05.2021 20:17 Ответить
А що, є дебіли які платять податки ? ))
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27.05.2021 23:24 Ответить
По этому закону, если на тебя напали трое с ножами а ты их завалил, то суд вполне может вспомнить, что в 6 классе ты 3 месяца ходил в секцию карате и таким образом будучи подготовленным бойцом превысил необходимую оборону. Ну и посадить конечно.
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27.05.2021 20:11 Ответить
т.е. лично вам нравится когда какой то стерненко будет решать кто у нас нападает а кто убегает!! потому что вам закон не такой?!! а вы уверены что по отношению к вам такой вот стерненко решит правильно так как вам понравится?!!
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27.05.2021 20:13 Ответить
То есть это Стерненко с девушкой на них злобно и коварно напал? Лучше закройся, я софистов и посильнее тебя видал.
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27.05.2021 20:17 Ответить
Мне пофигу кто на кого напал! главное что стерененко гонялся с ножем за убитым что 100% говорит что это было убийство а не самооборона!!! а УБИЦА ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!!! А СКАЗКИ РАСКАЗЫВАЙТЕ СЕБЕ В ЗЕРКАЛО!!!
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27.05.2021 20:20 Ответить
,,пофигу кто на кого напал! главное что стерененко гонялся с ножем,, А может тогда пофиг кто гонялся с ножем? Раз пофиг кто на кого напал?
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28.05.2021 09:05 Ответить
Ruslan Tkachenko, ого, прям окремий закон про перевищення меж необхідної оборони? то може посилання на той закон дасте? бо окрім норми в ККУ більше ніде з таким терміном не стикався.
поки будете шукати цей закон може й самі матчастину підтягнете.
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27.05.2021 21:43 Ответить
Ось вся боротьба, не з ворогамиУкраїни ,корупціонерами ,олігархами ,а з громадськими активістами,добровольцями ,вулантерами їх боїтся режим.
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27.05.2021 20:24 Ответить
он такой же активист как я кацманавт!!
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27.05.2021 20:25 Ответить
Гнида ти справжня. Тьфу, противно таким мудакам відписувати, але вони повинні знати хто вони є.
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27.05.2021 20:42 Ответить
В нього тільки підписників в ютуб каналі майже триста тисяч ,а хто ти такий рашиський прихвостень ?
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27.05.2021 20:44 Ответить
А вот как определяются активисты! а я то думал!! ну просветили меня просветили!! а самим то не смешно!! КАЦМАНАВТ!!!
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27.05.2021 20:52 Ответить
Как всегда-,,я человек посторонний и меня это не интересует--и давай двести постов одной конкретной направленности! Весь форум засрал своей ватной ненавистью
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28.05.2021 09:17 Ответить
"Ось вся боротьба, не з ворогамиУкраїни ,корупціонерами ,олігархами..."

Це - ЗЕборотьба: Стерненка - за грати, а суддю Тупицького - на волю.
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28.05.2021 04:32 Ответить
"Акція за справедливий суд",в Україні,ще може бути "мирною"?!Як у Білорусі "за демократію"?!
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27.05.2021 20:26 Ответить
Це наразі створить більш поглиблену засічку, щоб через н-ний час різати ворогів нещадно і без люстрації !
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27.05.2021 20:29 Ответить

____РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР .....ВОЗВРАЩАЮТСЯ В УКРАИНУ !!!____
-
Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: так - как был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет. -
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27.05.2021 20:36 Ответить
Тут щось московським духом пахне. Чи ще хтось цей сморід чує? Агов товариство, а ну скажіть.
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27.05.2021 20:47 Ответить
Я был на прошлых акциях. Буду и на этой!
Таких патриотов, как Стерненко нельзя отдавать оборзевшим судьям, не служащим закону, а обслуживающим олигархическую Систему.
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27.05.2021 21:14 Ответить
Яка ціль акції? В неділю ввечері в ОП лише вахтер черговий.
Краще вже їхати до Клоуна в держ.дачу
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27.05.2021 21:18 Ответить
Надо суд перенести на цензор, здесь собрались самые умные и справедливые,сразу порешают кто прав,кто виноват.
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27.05.2021 21:42 Ответить
Я желаю зеленскому ЛИЧНО пройти все то, что прошли из-за него Риф, Антоненко, Дугарь, Стерненко и умирать медленно в одиночестве, как умер Журавель!
Но под ОПу не выйду---Стерненко сам эту власть привел, нужно ответственность нести за свой выбор.
Да, Стерненко невиновен, приговор по беспределу.
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27.05.2021 21:58 Ответить
Я помню как Стерненко пороха поливал главном как мог,теперь наслаждайтесь .
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27.05.2021 22:01 Ответить
Он в чем то соврал? Если предыдущий был полным гамном, а следующий президент тоже и того же теста, это не повод не называть гамно гамном и избирать предыдущее.
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27.05.2021 22:22 Ответить
Сами теперь,кретины зеголосильные,все сами -только вот,кроме как на двери сцать, вы нихрена не можете)
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27.05.2021 22:40 Ответить
А ти повне, чи частково, чи як себе класифікуєш?
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28.05.2021 01:10 Ответить
Твій порох кум мєдвєдчука.
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27.05.2021 23:46 Ответить
Вообще то Порох кум Ющенко,свинособака)и да,ещё высри,что Ющ свою первую жену убил,а Порошенко брата-помним ваш шакальий бред,козломордый)
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28.05.2021 07:54 Ответить
Кокошнік не смерди лаптями тут.
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29.05.2021 09:21 Ответить
Чё чё,свинособака?))))))капец,ты,лишнехромосомное ,таки меня рассмешило
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29.05.2021 10:18 Ответить
Ти навіть гавкаєш,як Schweinehunde лапотні.
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30.05.2021 14:26 Ответить
футболки трендові вже пошиті ?
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 7944

Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 9820

А ! Вже є !
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 5291
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27.05.2021 22:23 Ответить
Це не суд, це судилище... Ще один злочин в список "тимчасовому потужному", "оку государєвому" і особисто членограю
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27.05.2021 22:39 Ответить
Чомусь так собі думаю, що Квартал-95 про це пошкодує...
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27.05.2021 22:42 Ответить
НЕОБХОДИМО НА ТОГО ПОДЧЕРТА ОДЕССКОГО КОМПРОМАТ НАКОПАТЬ !!! ЧТО ОН СЕПАР !!!
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27.05.2021 23:04 Ответить
Аваков- рюкзак як і всі його мусара і ЗЕбанда....
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27.05.2021 23:26 Ответить
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 2244Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 5933
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27.05.2021 23:29 Ответить
и пенопласта можно добавить...если технику жечь
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28.05.2021 07:45 Ответить
Суддям-сєпарам суд Лінча.
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27.05.2021 23:44 Ответить
Феодально-олігархічна система хоче загальмувати розвиток України і далі безкарно грабувати народ,"судді",це шнирі у олігархів і мафіоза Чорта авакова,який вбив Сашка Білого,бо зломати його мусорам не вдалося.
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27.05.2021 23:51 Ответить
"по делу о 300 гривнах"(с)

Вообще-то дело не о 300 гривнах. 300 гривен, сколько было в кармане потерпевшего, просто скрысятничали в ходе борьбы с сепаратизмом и кацапской агрессией
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28.05.2021 00:00 Ответить
Входит и выходит,замечательно выходит. Такое впечатление что власти намеренно устроили спектакль и окончательное решение их абсолютно не волнует,важен сам процесс.
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28.05.2021 00:08 Ответить
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 1543
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28.05.2021 01:14 Ответить
Синицын также указал, что, по его мнению, в деле Стерненко "на судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука". Источник: https://censor.net/ru/n3267883

ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЯК ЩО ХУНТА ДІЙСНО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ ТО
РЮКЗАКЕВИЧА ЯК ФАНАТА ЕЛТОНА ДЖОНА ПОСАДЯТЬ НА ПАЛЮ ПОСЕРЕД
ВСІЄЇ УКРАЇНИ Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 6 Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 4051 За Сашка Білого цей бичара так і не відповів.
Патріотам свободу, Стерненко на волю Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 9069
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28.05.2021 01:15 Ответить
Ахтокогозамовив тепер не мвє значення. Клоун при булаві вже.
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28.05.2021 06:18 Ответить
хочу напомнить что первым шагом потмайдановской власти был не арест расстрельных ком-
****** а убийство Саши Белого...... символичненько..... но проглотили, не до конца но прогло
тили.... дальше были опять убийства и финал-апофеоз убийство Гандзюк... авакофф ты хто
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28.05.2021 07:16 Ответить
Таварищ Путен строго приказал
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28.05.2021 09:00 Ответить
Все знают, к чему приводят "мирные протесты".
Толку от них в лучшем случае = никакого.
Протест не должен быть мирным, если к нему не прислушиваются в 1000500-й раз.
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28.05.2021 09:01 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебилов!
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28.05.2021 10:26 Ответить
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