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Новости Политика Украины
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Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам, - Сытник

Для сохранения институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины необходимо отдать решающую роль в выборе директора международным экспертам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу НАБУ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на онлайн-дискуссии "Антикоррупционная и судебная реформы: оценка прогресса и актуальные вызовы", которая состоялась 27 мая 2021 года.

"Надеемся, что в новом законе решающую роль при выборе директора НАБУ предоставят международным экспертам, а передача полномочий после конкурса состоится наиболее безболезненным для антикоррупционной инфраструктуры способом", - сказал Сытник, комментируя принятие в первом чтении законопроекта №5459-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о НАБУ, говорится в сообщении.

Он также отметил, что сопротивление деятельности антикоррупционных органов в Украине растет.

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"Если проанализировать условия, в которых приходится работать новым антикоррупционным органам, то должны признать, что все больше усилий тратим не на развитие, а на защиту институтов. И в этом контексте Национальное бюро, пожалуй, является рекордсменом, учитывая повышенное внимание к своей деятельности со стороны политических элит и по количеству попыток ослабления его институциональной независимости и функционала", - отметил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": След украинской коррупции выявили в 80 странах мира, - Сытник

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
А будет как с мендель...все конкурсы это только красивая обложка....зеленое стадо назначит на 100 процентов своего чувачка...
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27.05.2021 18:54
+2
Вы в своем уме! А не дай бог они коррупционеров ловить начнут!
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27.05.2021 19:06
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однозначно
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27.05.2021 18:44 Ответить
это противоречит интересам бесноватого вовки-шута, смотрящего за ним ермака и их хозяев - коломойши, ахметова и т.д.
Ну они ж не лохи назначать НЕ "своего на 100% человека" на этот пост))
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27.05.2021 18:51 Ответить
А будет как с мендель...все конкурсы это только красивая обложка....зеленое стадо назначит на 100 процентов своего чувачка...
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27.05.2021 18:54 Ответить
та щасс ,вовік з Коломойським з цим не погоджуються ...))
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27.05.2021 18:56 Ответить
Вы в своем уме! А не дай бог они коррупционеров ловить начнут!
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27.05.2021 19:06 Ответить
Самого уже назначила Иовович, кацапосербка, воспитанная в россии
Результат на лице.
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27.05.2021 19:10 Ответить
Ха-ха-ха-ха-ха..,чия б корова "мычала",а чия б мовчала.У нас в основних галузях економіки держсектора засилля обраних з допомогою демократичного,убогого розуму "кращих спеціалістів" з "тунделя","керррівників" і рехв(ФФФ)орматорів.Аналогічна картина і в різних неконституційних "ОРГАНАХ",що "контролюють" і "виявляють" усілякі недоречності "поганого" \неєвропецького/ оновлення "незалежної". Є порпозиція:-А чи не послати усіх цих імпортних "порадників", за нашою історичною традицією -до Терези матері.?!\причому надовго.\
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27.05.2021 19:13 Ответить
Это кричалка к Дню Независимости? Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам, - Сытник - Цензор.НЕТ 2052
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27.05.2021 19:23 Ответить
 
 