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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7527) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Софье Сапеге вручили подозрение по части 3 статьи 130 УК РБ.

Об этом пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга", сообщает Цензор.НЕТ.

27 мая Софию Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни. По этой статье девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным "Русской службы Би-би-си", которая ссылается на источники, помимо этого Сапегу также подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ, до 3 лет лишения свободы) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК РБ, до 15 лет лишения свободы).

Смотрите: Пролукашенковский Телеграм-канал опубликовал видео допроса девушки Протасевича Сапеги. ВИДЕО

Официальной информации о статусе Сапеги и о том, фигурантом какого дела она является, до сих пор нет.

Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты до сих пор не могут попасть к девушке

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
вот...а у нас NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны призвали к штрафу...и то небось в 51 грн
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27.05.2021 19:01
+5
Акадэмик кива мечтает о таком отношении к оппозиции. Интересно как оно закукарекает если их начать сажать по этим статьям.
Ещё не помешало бы внести изменения в УК, чтобы любителей сталина можно было судить по сталински
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27.05.2021 19:07
+5
Эта страна террорист ещё и помогла лукашеску побольше уголовных статей на свою гражданку повесить. Когда определились какие, то тогда и посетил её дружбан лаврика по мафии. Думаю, что это ещё не конец. Ещё найдут что на неё повесить. Фантазии им для этого не занимать. 100-летний опыт гэбни не пропьёшь. Ау....Где вы там патриоты путлера ? Он вас посылает с удовольствием только как пушечное мясо на захватнические войны, сдохнуть за него, чтобы вы, бараны, ему с его кремлёвской мафией воздух не портили. Задолбали вы его уже своей любовью.
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27.05.2021 19:29
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вот...а у нас NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны призвали к штрафу...и то небось в 51 грн
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27.05.2021 19:01 Ответить
Акадэмик кива мечтает о таком отношении к оппозиции. Интересно как оно закукарекает если их начать сажать по этим статьям.
Ещё не помешало бы внести изменения в УК, чтобы любителей сталина можно было судить по сталински
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27.05.2021 19:07 Ответить
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет

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И че? Розня хоть горела? а то разжигала розню и не разожгла. Надо было в розню бензина подлить.
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27.05.2021 21:54 Ответить
Т.е. ты хочешь, как у них? Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6867
Я так и думал.
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27.05.2021 19:20 Ответить
Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2906 как у них не хочу...но подтянуть наказание до американского-хочу.

незадача вот только,придется электрические стулья закупать
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27.05.2021 20:53 Ответить
надо признать вся эта сучья свора требует к себе именно таких методов
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27.05.2021 19:21 Ответить
По-твоему Украина должна быть похожа на Беларусь? Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5816
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27.05.2021 20:10 Ответить
27.05.2021 20:53
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27.05.2021 20:54 Ответить
какая то дефективная статья размытая как в науке АТТЕИЗМ БОГА НЕТ --НО ОБЬЯСНЯЮТ этот факт ЦИТИРОВАНИЕМ СВЯТЫХ ПИСАНИЙ так и тут разжигание чего кого и у кого и как не ясно.... но статья же есть... и человек нашелся...
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27.05.2021 19:01 Ответить
вот это и есть глупость и ханжество каждый придёт к Богу своим путем...
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27.05.2021 19:21 Ответить
Атеїзм це відсутність теїзму (тобто віри в богів). Це не означає, що богів немає, та ніхто не "пояснює атеізм" цитуванням якихось там писань. От ви, наприклад, вірите у Зевса? От і я не вірю, тільки додайте до списку ще Яхве, Аллаха та інших.
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27.05.2021 19:33 Ответить
Гражданка кацапстана, скреподержаве пофигу😁😁😁😁
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27.05.2021 19:05 Ответить
Эта страна террорист ещё и помогла лукашеску побольше уголовных статей на свою гражданку повесить. Когда определились какие, то тогда и посетил её дружбан лаврика по мафии. Думаю, что это ещё не конец. Ещё найдут что на неё повесить. Фантазии им для этого не занимать. 100-летний опыт гэбни не пропьёшь. Ау....Где вы там патриоты путлера ? Он вас посылает с удовольствием только как пушечное мясо на захватнические войны, сдохнуть за него, чтобы вы, бараны, ему с его кремлёвской мафией воздух не портили. Задолбали вы его уже своей любовью.
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27.05.2021 19:29 Ответить
По-моему ее должны спасать кураторы из Европейского университета пославшие ее делать революцию в к Бацьке.
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27.05.2021 19:44 Ответить
Сто процентов, это заговор пендосов, ЦРУ не дремлет, будем отстреливаться, я вам дам "парабеллум"😁😁😁😁😁😁
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27.05.2021 20:40 Ответить
А мы так рассчитывали что ее расстреляют...Дэмокрития однако епть!
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27.05.2021 19:08 Ответить
Как-то по барабану. Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 587
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27.05.2021 19:22 Ответить
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 4433
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27.05.2021 19:32 Ответить
... и зэки как раз те каналы и строили. Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8756
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27.05.2021 19:56 Ответить
Старая мразь перемалывает людям жизни ради своей и Коленькиной жопы.
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27.05.2021 19:39 Ответить
Что же вас, кремлевских бл..й сюда так тянет?
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27.05.2021 19:53 Ответить
15 рэ за какулину.
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27.05.2021 19:58 Ответить
Там ещё и нехров линчуют- уявляєш що там роблять зі свинособаками?
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27.05.2021 20:00 Ответить
А что будет в Америке с человеком, который сбольшим разрывом проиграл выборы и не освобождает место! А те люди, которые призывали его к этому, были арестованы и побиты , осуждены.
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27.05.2021 20:27 Ответить
Охеренно покатались...
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27.05.2021 20:55 Ответить
Привет Северная Корея во весь рост! Это уже уровень за шпионаж 37года.
Беларусам не позавидуешь, впрочем, они сами в свое время сделали осознанный выбор проголосовав за "ностальгию по СССР" и "крепкого хозяйственника".
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27.05.2021 20:59 Ответить
Наталія Протасевич: «Жити потрібно так, щоб в 26 років диктатори висилали за тобою винищувачі. Я пишаюся своїм сином. Він герой. Він людина, яка завжди була тільки за справедливість. Людина, яка завжди була за правдиве висвітлення подій в країні».

У достойної матері виріс гідний син.Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8669.
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27.05.2021 22:00 Ответить
Можно только сказать в конце - "Аминь".
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28.05.2021 16:57 Ответить
Захід має діяти по відношенню до Лукашенко і Біларусі обережно. Щоб своєю відразою й блокуваннями не заштовхнути Біларусь у склад московії. А нам взагалі сидіти тихо й займатися внутрішніми справами, яких невпроворот.
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28.05.2021 00:42 Ответить
Для нашей ваты Лукашенко все равно пример лучшего президента и крепкого хозяйственника.
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28.05.2021 09:30 Ответить
 
 