За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
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После начала действия обновленного режима прекращения огня в июле 2020 г. в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный ", - сообщил Цимбалюк.
Украинский посол также указал на то, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила: минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был осуществлен с восточного направления - там, где находятся российские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая российские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".
Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы?
у 21 році втрати росіян складають 0.
Розумієш у чому різниця ?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
А он еще с Путиным собирается встречаться, типа он его переубедит!
Шо тут скажешь, вроде еврей, а у Израиля никак учится не хочет, где за каждого погибшего массированные точечные удары по воякам Хамаса.
Боитесь Россию "разбудить"? Тогда честно скажите "не могем"-народ сам спасет Украину как добробаты спасли в 2014, когда и армии как таковой не было!
Царствие Небесное погибшим, пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
Спочивайте з миром, Герої!
ще більший нонсенс пиха і гордість гунявого 100500 днем цього ...цього неіснуючого...
найпечальнійший і нічим не виправданий нонсенс - переляк головнокомандуючого відвідати поранених і скалічених у військовому шпиталі...
Втрати росіян за 2017 рік - 350-400
Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38
Втрати росіян за 2021 рік - 0
Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця
Ты хоть 5-канал почитай https://www.5.ua/regiony/staly-vidomi-vtraty-rosiiskykh-naimantsiv-v-ordlo-u-berezni-240977.html
Брехня це твої слова. Докази зворотного є ? Нема. А ось про те, що діє жорстка заборона стріляти, яка загрожує воякам строком у 7 років, конфіскуються затвори, присутність наглядачів із генштабу, про це знає кожен.
в 2017 - 191.
Не совсем перемирие, но всё таки жизни спасает.