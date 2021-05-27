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За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За время

После начала действия обновленного режима прекращения огня в июле 2020 г. в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный ", - сообщил Цимбалюк.

Украинский посол также указал на то, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила: минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был осуществлен с восточного направления - там, где находятся российские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая российские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
К сожалению, потери в войне с парашей неизбежны, но !!!
Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы? За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3203
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27.05.2021 19:22
+12
Такое оно зеленое перемирие.
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27.05.2021 19:22
+7
Вбиті зеленим перемир'ям.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4321
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27.05.2021 19:38
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К сожалению, потери в войне с парашей неизбежны, но !!!
Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы? За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3203
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27.05.2021 19:22 Ответить
А росіяни у 2017 втратили близько 350-400.
у 21 році втрати росіян складають 0.

Розумієш у чому різниця ?
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27.05.2021 22:51 Ответить
не 0, а минус тыща. то есть, в ордло мёртвые воскресают.
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27.05.2021 23:03 Ответить
Такое оно зеленое перемирие.
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27.05.2021 19:22 Ответить
Це такий "МИР" бачить наше неподобство зєлєпукін в очах путлєра!!!!!! Царство Небесне нашим воїнам!!!!!!!
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27.05.2021 19:25 Ответить
как у вас всё просто звучит - 115 получили ранения. вы дятлы знаете , что получить ранение на войне это значит остаться инвалидом или калекой на всю оставшуюся жизнь. я бы вас всех (включая гаранта и всё оп ермака загнал в окопы мля). перемиршики гнилые, каждый день хлопцы молодые гибнут а у вас все переговоры в голове. пока мы на каждый чих рашистских оккупантов не начнём отвечать гаубицами и градами так и будут над нами издеваться!
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27.05.2021 19:30 Ответить
Вбиті зеленим перемир'ям.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4321
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27.05.2021 19:38 Ответить
А че они ОБСЕ ДОКЛАДЫВАЮТ, пусть Зе доложат сколько на его совести пока он в миротворца играется.
А он еще с Путиным собирается встречаться, типа он его переубедит!
Шо тут скажешь, вроде еврей, а у Израиля никак учится не хочет, где за каждого погибшего массированные точечные удары по воякам Хамаса.
Боитесь Россию "разбудить"? Тогда честно скажите "не могем"-народ сам спасет Украину как добробаты спасли в 2014, когда и армии как таковой не было!
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27.05.2021 19:41 Ответить
Отож...Бо воно каже , що загиблих нуль, поранених нуль.
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27.05.2021 19:55 Ответить
За время ЧЕГО?
Царствие Небесное погибшим, пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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27.05.2021 20:08 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблим Воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9118
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27.05.2021 21:21 Ответить
вбиті і скалічені в перемир"я... це вже самє по собі нонсенс...
ще більший нонсенс пиха і гордість гунявого 100500 днем цього ...цього неіснуючого...
найпечальнійший і нічим не виправданий нонсенс - переляк головнокомандуючого відвідати поранених і скалічених у військовому шпиталі...
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27.05.2021 21:26 Ответить
Втрати ЗСУ за 2017 рік - 191
Втрати росіян за 2017 рік - 350-400

Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38
Втрати росіян за 2021 рік - 0

Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця
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27.05.2021 22:55 Ответить
"Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38 Втрати росіян за 2021 рік - 0 Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця" вот это всё - каждое слово брехня.
Ты хоть 5-канал почитай https://www.5.ua/regiony/staly-vidomi-vtraty-rosiiskykh-naimantsiv-v-ordlo-u-berezni-240977.html
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27.05.2021 23:01 Ответить
- каждое слово брехня.

Брехня це твої слова. Докази зворотного є ? Нема. А ось про те, що діє жорстка заборона стріляти, яка загрожує воякам строком у 7 років, конфіскуються затвори, присутність наглядачів із генштабу, про це знає кожен.
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27.05.2021 23:11 Ответить
в этом году 38.
в 2017 - 191.
Не совсем перемирие, но всё таки жизни спасает.
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28.05.2021 00:22 Ответить
 
 