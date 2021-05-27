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Новости Политика Украины
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ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Марией Шмид.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"С украинской стороны в мероприятии также приняли участие глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, со стороны ОБСЕ - специальный представитель действующего председателя Организации в Украине Хайди Грау и председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Собеседники обсудили итоги встречи советников лидеров стран - участниц Нормандского формата, состоявшейся 26 мая во формате видеоконференции, а также ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине", - отмечается в сообщении.

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Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Донбассе снайперским выстрелом был убит украинский военный.

"Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли ", - отметил он.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил миссию ОБСЕ за усилия в направлении возвращения мира в Украину. Андрей Ермак отметил поддержку Германии и Франции в рамках Нормандских переговоров.

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Со своей стороны Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарила за высокую оценку усилий представителей Организации. Она добавила, что представители СММ прилагают максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии - на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми", - сказала Хельга Мария Шмид.

В то же время она отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

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"Более 90% этих случаев - по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция - увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии ", - отметила Генеральный секретарь ОБСЕ.

Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках. Он добавил, что возможности решения указанных проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.

"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата ", - отметил руководитель Офиса Президента.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 2392
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27.05.2021 19:44
+5
Гнилая контора...и ермак гнилой...показуха и пустые слова..
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27.05.2021 19:49
+3
Фсш-ний завхоз, знову, говорив від імені України. Звідки у нього таке право?
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27.05.2021 19:57
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ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 2392
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27.05.2021 19:44 Ответить
душман)
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27.05.2021 20:21 Ответить
Шмидт не хочет еще провести переговоры с бабой Машей, которая убирает третий этаж в оп? А как насчет завгара оп?!разве его мнение не должно интересовать шмидта?
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27.05.2021 19:49 Ответить
Гнилая контора...и ермак гнилой...показуха и пустые слова..
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27.05.2021 19:49 Ответить
Від Єрмака щось густо відгонить Штірліцем...
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27.05.2021 21:57 Ответить
Импотент, - озабоченный импотент, - прилагает усилия, чтобы симулировать... с женщиной. "Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается Источник: https://censor.net/ru/n3267899
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27.05.2021 19:51 Ответить
Що воно несе, що несе!!!!! зЄЄрмак ти візьми своє обесесе і поїдь на фронт під обстріли яких ти зі своїм другом піаністом не бачити, а обесесе скажи не хай не сидять з цими парашенськими військами разом на вечері!!!!!!!!! зібралася гоп кампанія!!!!!!!!!
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27.05.2021 19:54 Ответить
Фсш-ний завхоз, знову, говорив від імені України. Звідки у нього таке право?
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27.05.2021 19:57 Ответить
поки завхоз проводить міжнародні зустрічі, в найвеличнішого політичного діяча нашої епохи олівці ненаточені і паста в ручці потекла...
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27.05.2021 20:08 Ответить
там походу все щели потекли ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 8927
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27.05.2021 20:13 Ответить
На виході "0". Як в усьому зє.
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27.05.2021 20:19 Ответить
В Кремле дурочку включили, а ОБСЕ подыгрывает.... в Украине 7 лет идёт оккупационная война между Украиной и оккупантом Московией, а не Гражданский конфликт ,который подсовывает всему Миру Кремль, это захват украинского Крыма ,захват украинского водного пространства на Чёрном и Азовском морях, захват части Донецкого угольного бассейна , .
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27.05.2021 20:27 Ответить
***** ермак? Там в опе бумага в сортире кончилась! ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 3330
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27.05.2021 20:30 Ответить
ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 7744 Минские соглашения -ДОКУМЕНТ ратифицированый СБ ООН ,его или выпоняют или рожают новый (особый статус-нет, граница- первична и т.д.) ДОКУМЕНТи выполняют, а неприемлемый утилизируют.
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27.05.2021 20:33 Ответить
какие усилия там ОБСЕ прилагает ? если они фиксируют обстрелы без констатации с чьей стороны они происходили, то чего они по максимуму там наприлагали ?
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28.05.2021 03:31 Ответить
 
 