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Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ

Служба безопасности Украины выявила масштабную схему присвоения бюджетных средств при строительстве социальных объектов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, схему хищения разработали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Они действовали в сговоре с подрядными организациями.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемах выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн.

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Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
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Владимир Александрович, сколько можно терпеть ваших Свинарчуков? Вот такой вы главнокомандующий!
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27.05.2021 20:05 Ответить
Всех мразей , кто ворует у ВСУ на пожизненный срок , с полной конфискацией ! В других странах это невозможно
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27.05.2021 20:41 Ответить
Ну давайте, не томите, что там еще Порох украл.
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27.05.2021 20:05 Ответить
Схема какой-то. И только подозреваемый. Тогда садите в СИЗО Схему. А как его имя и по отчеству?
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27.05.2021 20:17 Ответить
Казармы ремонтируют с бюджетом дворца
А внутри общага общагой....
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27.05.2021 20:56 Ответить
для масштабной схемы ущерб прямо скажем так себе.
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27.05.2021 22:49 Ответить
 
 