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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь

Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые летят в РФ, минуя воздушное пространство Беларуси.

Об этом рассказали в пресс-службе самих авиакомпаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — сообщили в одной из авиакомпаний.

Смотрите: Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва. ВИДЕО

В связи с этим там решили отменить рейс из Вены в Москву. Накануне подобная ситуация произошла и с компанией Air France — Россия второй день подряд не выдает разрешение на рейсы из Парижа в Москву в обход Беларуси.

В РФ уже сообщили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик "Аэрофлот".

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Не зрозумів? А які проблеми щоб не пускати літаки Аерофлоту в Европу? Хай пішки тепер ходять через КПП.
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27.05.2021 20:36
+19
Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 8204
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27.05.2021 21:00
+17
Плейшнер@golovopop

- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию.
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27.05.2021 20:34
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Плейшнер@golovopop

- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию.
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27.05.2021 20:34 Ответить
Угу, типу ми вас примусимо любити Бєларусь. )))
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27.05.2021 20:38 Ответить
...и кушать картошку с мясом на ночь Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 4352
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27.05.2021 20:56 Ответить
не нет и ПОЛЕТОВ НЕТ !
пусть европейцы прекращают авиасвязь с рашкой
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27.05.2021 20:44 Ответить
не нет и ПОЛЕТОВ НЕТ
Имейте же терпение, мой друг.

Чтоб худого про царя, не болтал народ зазря, действуй строго по закону, .......Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 681
Не было чтоб п....здежу, делай всё по чертежу.
6. Заявка в отношении перевозки на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства на воздушных судах вместимостью более 20 пассажиров и на воздушных судах, осуществляющих перевозку грузов и (или) почты, представляется в следующие сроки:
для выполнения 1 рейса по договору фрахтования воздушного судна - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения перевозки;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (не более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц, при этом не более 1 перевозки в неделю) - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения первого рейса;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц) - не позднее чем за 14 календарных дней до начала выполнения первого рейса.
Пункт 7 изменен с 28 апреля 2021 г. - Постановление Правительства России от 16 апреля 2021 г. N 607
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27.05.2021 21:46 Ответить
Не зрозумів? А які проблеми щоб не пускати літаки Аерофлоту в Европу? Хай пішки тепер ходять через КПП.
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27.05.2021 20:36 Ответить
Проблема у відсутності яєць у європейських лідерів.
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28.05.2021 02:14 Ответить
Эта агония,дануна...
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27.05.2021 20:43 Ответить
все нормально. Нехай касапам буде гірше
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27.05.2021 20:44 Ответить
Хмм, что они хотят этим добиться?
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27.05.2021 20:47 Ответить
Проверяют позицию Европы.
Если все ок, завтра самолеты рашки не смогут летать в Европу по такой же причине.
А если нет, то плохи дела...
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27.05.2021 20:55 Ответить
интересно а перелетным птицам можно напрямик или тоже через Беларусь с обязательной посадкой в Минске ? Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 5737
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27.05.2021 20:48 Ответить
Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 8204
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27.05.2021 21:00 Ответить
V takom sluce nado i raski aeroflot neprinimat samolioti.
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27.05.2021 21:05 Ответить
В Латвии сообщили, что не ограничивали транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве балтийской республики. Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации страны Марис Городцовс.
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27.05.2021 21:19 Ответить
Ja tocno nemogu vam skazat pro Latviju,no Litve zapreceno vsem bez iskliucenyje samaliotam prizimliatsia nasej teritoriji jesli letiat cerez Belorus,tranzit mozet bit no ne Belorus kompanijam
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27.05.2021 21:25 Ответить
Vopros kuda oni budet letet jesli ix paprostu nikde Evrope neprinimajet dlia posadki?
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27.05.2021 21:29 Ответить
выстрел себе в ногу
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27.05.2021 21:38 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/746346.html. Читай, мокша і затули свою пельку
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28.05.2021 07:55 Ответить
Хорошо то как. Теперь и кацапопитеки будут дома сидеть, а не по европам шастать?
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27.05.2021 21:09 Ответить
Так уже 30 лет ждём, пока рашка развалится. Сколько ещё терпеть? Ещё 50 лет?
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27.05.2021 21:23 Ответить
Пока желтые дети от кацапских самок не выростут... Китайцы умеют ждать века... развала не будет.. будет Великий Китай
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27.05.2021 23:02 Ответить
То дуже добре ! Кацапня сама собі зробила трабли ) Але ж дов@ойо@и ))
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27.05.2021 21:29 Ответить
Ага, я тоже присоиденяюсь к озабоченности
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27.05.2021 21:34 Ответить
Терористичне утворення рф пора ізолювати і знищити.
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27.05.2021 22:05 Ответить
I tak v rasku tam pocti nikto nejedut.S Litvi odin samoliot v nedeliu letit i tot pochti pustoj.Dumajet sto i iz drugix stran tam kto to jedut,a sto tam smotret nicitu?
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27.05.2021 22:28 Ответить
Европа без России и тем более Беларуси обойдётся легко.
А этим двум "братским рашкам" придётся хлебнуть.
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27.05.2021 22:57 Ответить
Наше бажання ізолювати парашку не співпадає з бізнесінтересами Європи.Нажаль.Облітати кацапстан вони не будуть.
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27.05.2021 23:00 Ответить
Опять "антисанкциями" бомбят Воронеж. Типа это европейцы летают в рашку, а не наоборот. Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь - Цензор.НЕТ 1390
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27.05.2021 23:01 Ответить
Насолодаааа....
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28.05.2021 09:23 Ответить
Параша собирается диктовать миру, какие маршруты для своих самолетов они должны выбирать? Кремлевский шизофреник кажется заходит все дальше в соей мании величия. Каким толерантным словом можно назвать такого неадеквата?
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28.05.2021 11:05 Ответить
 
 