Глава Минздрава Ляшко провел переговоры с американской делегацией по вопросам поставок вакцин и производства их в Украине
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Министерство здравоохранения провело переговоры с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин о сотрудничестве в поставках и производстве вакцин от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственного производства вакцин. Имел честь встретиться с временно поверенным в делах США в Украине, госпожа Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США , господином Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине, господином Джеймсом Хоупом, господином Беном Зиннером и госпожой Паолой Павленко. Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения", - написал Ляшко.
Также глава Минздрава добавил. что в ходе разговора обсудили развитие биокластеров, в частности, возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19, и планы по продолжение медицинского реформирования отрасли.
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