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Глава Минздрава Ляшко провел переговоры с американской делегацией по вопросам поставок вакцин и производства их в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Министерство здравоохранения провело переговоры с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин о сотрудничестве в поставках и производстве вакцин от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственного производства вакцин. Имел честь встретиться с временно поверенным в делах США в Украине, госпожа Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США , господином Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине, господином Джеймсом Хоупом, господином Беном Зиннером и госпожой Паолой Павленко. Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения", - написал Ляшко.

Также глава Минздрава добавил. что в ходе разговора обсудили развитие биокластеров, в частности, возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19, и планы по продолжение медицинского реформирования отрасли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

Глава Минздрава Ляшко провел переговоры с американской делегацией по вопросам поставок вакцин и производства их в Украине 01

Автор: Роман Свиридович
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Не знаю как вы, но мне после позавчерашней прививки (АстраЗенека) было очень херово
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27.05.2021 20:45 Ответить
тоже было.
в день прививки 5 мая - температура под 40,
на следующий день легче
потом все прошло.

о сделанной привике не жалею.
лучше потерять 2 дня, чем залететь на ковид
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27.05.2021 21:24 Ответить
У меня тоже в первую ночь температура под 39, замерзал. На следущий день температура спала до 38, наоборот потел. Ну а после как огурчик
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28.05.2021 00:03 Ответить
а ти вид вакцини сам обрав?
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27.05.2021 21:56 Ответить
Нет, через компанию, где работаю, сделал. Там конечно выбирать не приходится, государство передаёт только излишки.
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28.05.2021 00:00 Ответить
Он дебил, И все там
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27.05.2021 20:46 Ответить
Сто водки ежедневно,не более!
...Дышать парами спирта!
...Кому как удобнее...
Сертифицировано мною,без патента
Курс лечения не прерывать до полного заболевания от выздоровления!
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27.05.2021 21:09 Ответить
степашка плачет крокодильими слезами - от такого корыта жадного жлоба оторвали невовремя....
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27.05.2021 22:30 Ответить
під час розмови обговорили розвиток біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від COVID-19, і плани щодо продовження медичного реформування галузі. /
ДЕБІЛАМ З МОЗ ЗАПИТАННЯ-НА ЯКИХ ПОТУЖНОСТЯХ?
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29.05.2021 20:25 Ответить
Харьковская фармацевтическая компания Биолек (***КУПИЛИ РОСІЯНИ) подала заявку в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр Минздрава на регистрацию в Украине российской вакцины Спутник V.
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29.05.2021 20:27 Ответить
 
 