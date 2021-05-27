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Новости За рубежом
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Главы МИД стран ЕС рассматривают участие в Крымской платформе, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы МИД стран ЕС рассматривают участие в Крымской платформе, - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борель заявил, что главы МИД стран ЕС согласились рассмотреть участие в саммите "Крымской платформы" этим летом.

Об этом он заявил после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Лиссабоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Европейскую правду".

По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили неурегулированные конфликты в соседних восточных странах.

"Мы должны стать более эффективными для защиты стабильности в нашем регионе, которая имеет прямых последствия для нас, европейцев", - сказал боррелий.

"Мы согласились быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе этим летом в Киеве, об участии в уже объявил президент Европейского совета", - добавил он.

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Автор: Роман Свиридович
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А что за платформа такая? Кто в курсе? Как обычно посидеть-поговорить?
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27.05.2021 21:19 Ответить
Ага. Напомнить, а то многие ивропейцы уже и забыли, что Крым - украинский!
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27.05.2021 21:26 Ответить
 
 