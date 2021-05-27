Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине. ФОТО
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В поселке Заря Днепровского района Днепропетровской области на фасаде общеобразовательной школы открыли памятную доску ее герою-выпускнику - Сергею Ткаченко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Солдат, стрелок бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины Сергей Ткаченко погиб в пгт Врубовка Попаснянского района Луганской области.
Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и знаком "За доблестную службу" посмертно.
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це шана Героям, повага осиротілим батькам і наочний доказ руцької агресії...
***** - вбивця! нажаль це не може вигундосити сипле непоросуміння...