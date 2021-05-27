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Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В поселке Заря Днепровского района Днепропетровской области на фасаде общеобразовательной школы открыли памятную доску ее герою-выпускнику - Сергею Ткаченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 01

Солдат, стрелок бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины Сергей Ткаченко погиб в пгт Врубовка Попаснянского района Луганской области.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 02

Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и знаком "За доблестную службу" посмертно.

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Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 03

Автор: Володимир Янченко
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Погиб на Донбассе в войне с российскими оккупантами. Вечная память! Герої не вмирають!
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27.05.2021 21:49 Ответить
на кожній українській школі є такі меморіалли, на багатьох два і три і більше...
це шана Героям, повага осиротілим батькам і наочний доказ руцької агресії...
***** - вбивця! нажаль це не може вигундосити сипле непоросуміння...
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27.05.2021 21:57 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 5228
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27.05.2021 22:08 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7038
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27.05.2021 23:17 Ответить
 
 