Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине. ФОТО

В поселке Заря Днепровского района Днепропетровской области на фасаде общеобразовательной школы открыли памятную доску ее герою-выпускнику - Сергею Ткаченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Солдат, стрелок бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины Сергей Ткаченко погиб в пгт Врубовка Попаснянского района Луганской области.

Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и знаком "За доблестную службу" посмертно.

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