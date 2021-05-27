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Международный механизм распределения вакцин COVAX в июне столкнется с нехваткой вакцин, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Международный механизм распределения вакцин COVAX в июне столкнется с нехваткой вакцин, - ВОЗ

Международный механизм COVAX распределения вакцин от коронавируса может в июне столкнуться с нехваткой около 190 млн доз препарата. Причиной этого в ВОЗ назвали резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своем сайте сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Никогда в этой пандемии мы не видели такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения, достигнутые к настоящему времени", - отмечается в сообщении организации.

Отмечается, что "ужасный всплеск коронавируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках программы COVAX во втором квартале 2021 года". "К концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 млн доз", - уточнили в ВОЗ.

В организации отметили, что несмотря на ситуацию в Индии, COVAX будет иметь достаточно большие объемы, доступные позже в текущем году благодаря сделкам, которые уже заключены с несколькими производителями. "Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими", - резюмировали в ВОЗ.

Также читайте: В ЮНИСЕФ призвали страны G7 поделиться CОVID-вакциной для программы COVAX

Автор: Роман Свиридович
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ВОЗ - это по сути ОПГ с эфиопской мразью в качестве бригадира
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27.05.2021 21:59 Ответить
Зато Украине уже вакцина не нужна: квартал95 вакцинировался сам и свои семьи пфайзером - теперь могут ехать отдыхать в европу, а все остальные пускай смотрят приколы по телику
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27.05.2021 22:05 Ответить
а город усе вилікував
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27.05.2021 22:20 Ответить
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Как стало известно, вакцину от коронавируса производства компании Johnson&Johnson (Janssen) уже завезли на территорию Украины. Необходимую для регистрации процедуру проверки препарат еще не прошел, однако гражданам его уже активно колют..
"Вакцина производства Johnson&Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства, согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", - объяснили в Минздраве.
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27.05.2021 22:06 Ответить
ну так если сами поциентьі дали согласие на укол. то хто им доктор?
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27.05.2021 22:10 Ответить
це ти із срана.уа притіг цю новину? чого не вказуєш джерело?
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27.05.2021 22:11 Ответить
китайці теж завезли 215 000 доз для своїх китайців і вже китайці в Україні вакциновані.
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27.05.2021 22:19 Ответить
"Вакцина виробництва Johnson&Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини було завезено на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства, тож вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених штатів Америки", - зазначили у МОЗ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3253593-v-ukrainu-privezut-500-doz-vakcini-janssen-dla-pracivnikiv-privatnoi-kompanii.html
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27.05.2021 22:22 Ответить
Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов'язковим є введення другої дози.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/19/7123325/
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27.05.2021 22:25 Ответить
 
 