Международный механизм распределения вакцин COVAX в июне столкнется с нехваткой вакцин, - ВОЗ
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Международный механизм COVAX распределения вакцин от коронавируса может в июне столкнуться с нехваткой около 190 млн доз препарата. Причиной этого в ВОЗ назвали резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своем сайте сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Никогда в этой пандемии мы не видели такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения, достигнутые к настоящему времени", - отмечается в сообщении организации.
Отмечается, что "ужасный всплеск коронавируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках программы COVAX во втором квартале 2021 года". "К концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 млн доз", - уточнили в ВОЗ.
В организации отметили, что несмотря на ситуацию в Индии, COVAX будет иметь достаточно большие объемы, доступные позже в текущем году благодаря сделкам, которые уже заключены с несколькими производителями. "Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими", - резюмировали в ВОЗ.
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Как стало известно, вакцину от коронавируса производства компании Johnson&Johnson (Janssen) уже завезли на территорию Украины. Необходимую для регистрации процедуру проверки препарат еще не прошел, однако гражданам его уже активно колют..
"Вакцина производства Johnson&Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства, согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", - объяснили в Минздраве.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3253593-v-ukrainu-privezut-500-doz-vakcini-janssen-dla-pracivnikiv-privatnoi-kompanii.html
За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов'язковим є введення другої дози.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/19/7123325/