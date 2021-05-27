Главные новости 27 мая: скандал вокруг законопроекта об олигархах, новая акция под ОП в поддержку Стерненко

Террористы "ЛНР" обвинили беларуса Протасевича в том, что тот якобы воевал в "Азове", СМИ прочли проект закона об олигархах и ужаснулись, под ОП собирают новую акцию в поддержку Стерненко, - главные новости 27 мая.

Защитник Украины погиб на Донбассе

От руки вражеского снайпера в районе Новотошковского погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады. Максим воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Заседания ТКГ хотят перенести из Минска

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что после задержания блогера Романа Протасевича переговоры нужно переносить из Беларуси в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию. Он отметил, что самолеты в Минск больше не летают, и нужно добираться поездом или автомобилем, а не все могут выдерживать такой режим.

Министр иностранных дел России Лавров идею не поддержал.

Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича. Утверждают, что он воевал в "Азове"

Они считают, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов" и с этого момента и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

Беларусь врет, что посадила самолет с блогером из-за сообщения о бомбе

Власти Беларуси говорят, что посадили самолет с Протасевичем в Минске, так как получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдатами ХАМАС". Вначале "ХАМАС" заявил, что такого сообщения не посылали. А теперь и швейцарский провайдер Proton Technologies AG подтвердил, что письмо было отправлено в минский аэропорт через полчаса после того, как борт развернули на посадку.

Скандал вокруг проекта закона об олигархах

Издание "Зеркало недели" утверждает, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений.

Порошенко не пришел на допрос в СБУ

СБУ сообщила, что Петр Порошенко не пришел на допрос по делу "делу Козака-Медведчука". Его вызвали повторно - теперь на 31 марта. Адвокат Порошенко Головань утверждает, что его клиента вызывали в непредусмотренном законом порядке - не прислав повестку, а опубликовав ее на сайте.

В воскресенье будет новая акция под ОП в защиту Стерненко

Волонтер Роман Синицын утверждает со ссылкой на собственные источники, что в понедельник, 31 мая апелляционный суд оставит без изменений приговор одесскому активисту Сергею Стерненко, которого ранее признали виновным в похищении человека. "Сергея Стерненко в понедельник будут закрывать в колонию", - написал он, отметив, что, по его данным, на суд оказывают давление.

Вечером в воскресенье, 30 мая, у здания Офиса президента на Банковой состоится акция с требованием справедливого суда по делу Стерненко.