Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас пригрозил ощутимой реакцией ЕС на действия белорусского руководства и последующим ужесточением санкций. Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, "то следует исходить из того, что это только начало большой и длительной санкционной спирали", з

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Лиссабоне в четверг, 27 мая.

Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами в введении санкций, подчеркнул немецкий министр.

По его словам, Евросоюз намерен прибегнуть к "значительных санкций в отношении экономической структуры и платежного оборота в Беларуси". Маас также отметил, что время, когда ЕС готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.

"Пока этого не произошло, со стороны Европейского Союза не будет послаблений, когда речь идет о введении новых санкций", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Кроме того, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, отметил глава МИД Германии. "Все знают, что без России (...) у Лукашенко не было бы будущего в Беларуси", - заявил он. Маас также поздравил предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и призвал их обсудить на ней в том числе белорусский вопрос.

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