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Новости За рубежом
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Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Германии Маас заявил о начале

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас пригрозил ощутимой реакцией ЕС на действия белорусского руководства и последующим ужесточением санкций. Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, "то следует исходить из того, что это только начало большой и длительной санкционной спирали", з

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Лиссабоне в четверг, 27 мая.

Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами в введении санкций, подчеркнул немецкий министр.

По его словам, Евросоюз намерен прибегнуть к "значительных санкций в отношении экономической структуры и платежного оборота в Беларуси". Маас также отметил, что время, когда ЕС готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.

"Пока этого не произошло, со стороны Европейского Союза не будет послаблений, когда речь идет о введении новых санкций", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Кроме того, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, отметил глава МИД Германии. "Все знают, что без России (...) у Лукашенко не было бы будущего в Беларуси", - заявил он. Маас также поздравил предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и призвал их обсудить на ней в том числе белорусский вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас о задержании Протасевича: Это тройное нападение, которое очень дорого обойдется Лукашенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко - Цензор.НЕТ 4035 .)) Источник: https://censor.net/ru/n3267925
Знову ця муйня - єслі откажєцца , єслі би да каби Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко - Цензор.НЕТ 3001 .! Що тут чекати , ..здити треба , так шоб аж з трусів випадав .Від таких мудаків як лука , тільки так можна чогось добитись . Неправильних рух і - зразу в табло , з усієї дурі , і без роздумів .
Дістали ви вже своїми порожніми погрозами .
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27.05.2021 22:28
+2
Які вумні німці,вводять санкції проти собаки,а з власником собаки злягаються як хвойди.
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27.05.2021 22:32
+1
спіраль поставлять на хлебало. хоча .. вони у себе кацапів прижучить не можуть, а тут хорохоряться.
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27.05.2021 22:28
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на спираль посадят? )
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27.05.2021 22:17 Ответить
спіраль поставлять на хлебало. хоча .. вони у себе кацапів прижучить не можуть, а тут хорохоряться.
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27.05.2021 22:28 Ответить
Был такой юиористический сериал "крутое пике" помните? Так вот, это первая серия ))))
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27.05.2021 22:46 Ответить
опрст, як гондон розказує про луку, і як ще вчора співав йому діфірамби...
От хамелеон
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27.05.2021 22:17 Ответить
По принципу, или эмир умрет, или ишак сдохнет.
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27.05.2021 22:17 Ответить
емір наврядчи вмре, а ішаки поздихають так точно.
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27.05.2021 22:29 Ответить
Но зато можно будет 10 лет переливать из пустого в порожнее, сотрясать воздух заявлениями, пугая внеочередными заседаниями мертвой ООН.
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27.05.2021 22:32 Ответить
Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко - Цензор.НЕТ 4035 .)) Источник: https://censor.net/ru/n3267925
Знову ця муйня - єслі откажєцца , єслі би да каби Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко - Цензор.НЕТ 3001 .! Що тут чекати , ..здити треба , так шоб аж з трусів випадав .Від таких мудаків як лука , тільки так можна чогось добитись . Неправильних рух і - зразу в табло , з усієї дурі , і без роздумів .
Дістали ви вже своїми порожніми погрозами .
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27.05.2021 22:28 Ответить
Які вумні німці,вводять санкції проти собаки,а з власником собаки злягаються як хвойди.
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27.05.2021 22:32 Ответить
Для Лукашенко санкции до заднего места. КНДР уже столько лет живёт под санкциями по Ыну и не сказать, что он под санкциями
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27.05.2021 22:32 Ответить
А почему не всё сразу и скопом, зачем тянуть?
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27.05.2021 22:37 Ответить
до лампочки бульбашенку ті санкціï
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27.05.2021 22:38 Ответить
Для борьбы с диктаторами, применимы методы, которые США применяло против Медельинского картеля, а Израиль против Черного сентября.
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27.05.2021 22:38 Ответить
Спиралька?чтобы не размножалась русская чума.
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27.05.2021 22:49 Ответить
Neft, i udobrenije na povestke kak sankciji.LIuboje iz etix 2 bylo ocen silnyje sankciji dlia rezima
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27.05.2021 23:07 Ответить
когда у нас аннексировали Крым, немецкая спираль была в одном месте..а тут прям... раздухарились, пуйло научил?, чтоб забрать Вейшнорию?
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27.05.2021 23:11 Ответить
Санкции против Лукашенко, а страдать будут простые змагары.
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27.05.2021 23:22 Ответить
Вони за нього голосували з 1994, це їх вибір.
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28.05.2021 00:28 Ответить
нет... запустят северный поток 2... чем не санкции?
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28.05.2021 08:57 Ответить
Справжнє німецьке керівництво було лише в часи III Райху. Після пішов "ерзац" - колі, шрьодери, тупі корови - анжели, і, як бачимо - мааси.
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28.05.2021 12:27 Ответить
 
 