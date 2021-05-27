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взятка (5958) вуз (903) Луцк (559) Нацполиция (15749)

В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Луцке правоохранители задокументировали схему вымогательства и получения взятки проректором государственного технического вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

"Во время проведения следственных действий установлено, что проректор одного из луцких вузов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, с целью собственного обогащения требовал и получил тысячу долларов за беспрепятственное предоставление в аренду складских помещений для их использования в хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 мая, правоохранители задержали взяточника "на горячем" прямо в служебном кабинете.

В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Так ставка доцента зі ступенем к.т.н 8000 (я вже не кажу про асистентів), а в сільпо на касі 12000...тому і хабарники...бо їсти теж хочуть
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27.05.2021 23:16
+4
а потім виходять з вузів ківи...
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27.05.2021 22:31
+2
ви подивіться на шафи -книг не має, є тільки чайний сервс та збоку пляшечка вина (коньяка) проректор однако. Ківа хоч буквар читає.
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28.05.2021 02:56
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Всі викладачі хабарники, а керівники вишів - злочинці в законі.
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27.05.2021 22:23 Ответить
Беда в том что большинство украинцев терпимо относятся к коррупции.
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27.05.2021 22:32 Ответить
Так ставка доцента зі ступенем к.т.н 8000 (я вже не кажу про асистентів), а в сільпо на касі 12000...тому і хабарники...бо їсти теж хочуть
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27.05.2021 23:16 Ответить
Ну скажімо, не 8000 а 13000-14000 в залежності від викладацького стажу, але все ж не густо!
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28.05.2021 07:35 Ответить
А що робити, коли більшість студентів - дебіли?
Вигнати їх не можна, бо скоротять, от і приходиться хоть таким чином підтримувати "жагу до знань". Ледарі та тупі платять, розумні - ні, і отримують стипендію В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5654
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27.05.2021 23:26 Ответить
при чому студенти? написано: за беспрепятственное предоставление в аренду складских помещений
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28.05.2021 08:20 Ответить
Я відповів на допис "Всі викладачі хабарники, а керівники вишів - злочинці в законі".
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28.05.2021 09:17 Ответить
Даже статью не прочитали, он там ангар в аренду сдавал какой-то... Вообще ни разу не взятка, по моему.
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28.05.2021 11:06 Ответить
а потім виходять з вузів ківи...
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27.05.2021 22:31 Ответить
Которые не читают что коментируют)
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28.05.2021 11:08 Ответить
Тебя гондона кацапского уже из спама выпустили?
Как время бежит...
Посиди еще недельку!
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27.05.2021 22:42 Ответить
фсб? ну да. Оно именно оттуда.
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27.05.2021 22:42 Ответить
*** ну когда уже будут посадки на зону ???
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27.05.2021 23:22 Ответить
ви подивіться на шафи -книг не має, є тільки чайний сервс та збоку пляшечка вина (коньяка) проректор однако. Ківа хоч буквар читає.
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28.05.2021 02:56 Ответить
Не ми такі, жизнь така.
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28.05.2021 09:53 Ответить
 
 