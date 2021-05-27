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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ

Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной позиции из-за экстренной посадки самолета в Минске, после которой задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с этим вопросом.

Издание отмечает, что 26 мая 30 стран НАТО обнародовали заявление, в котором осудили экстренную посадку самолета Ryanair с целью ареста Протасевича. Однако, в заявлении не вспоминали ни о каких карательных мерах, на которых настаивали страны Балтии и Польша.

Кроме этого, это заявление было менее резким, чем слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал экстренную посадку самолета в Минске "государственным похищением".

Также читайте: Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко

По словам собеседников Reuters, Турция настаивала на том, чтобы заявление НАТО не содержало упоминаний о новых санкциях Запада против Беларуси. Дипломаты рассказали, что из заявления также удалили формулировки относительно возможного прекращения сотрудничества НАТО с Беларусью.

Reuters пишет, что мотивы Турции не совсем понятны. Однако, по словам дипломатов, Анкара, вероятно, пытается сохранить связи с Россией, а также поддерживать экономические отношения с Беларусью с помощью авиакомпании Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск.

Еще одной версии таких действий Турции является то, что эта страна стремится принять российских туристов этим летом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Турки как шлюхи. Ради денег готовы целовать кацапов в жопы
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27.05.2021 22:47
+14
кто там яйцам эрдогана дифирамбы недавно пел? Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса из-за экстренной посадки самолета в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 7911
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27.05.2021 22:45
+13
А бомбу закладывали, а истребителями перехватывали, или как?
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27.05.2021 22:54
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кто там яйцам эрдогана дифирамбы недавно пел? Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса из-за экстренной посадки самолета в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 7911
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27.05.2021 22:45 Ответить
В Турции ждут пацанов с Нижнего Тагила, а тут какой то Протасевич. Подумаешь МиГ-29 подняли для перехвата и принуждения к посадке.
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27.05.2021 23:07 Ответить
Как - кто? Многие, но больше других - безумное существо под погонялом anti-colorados. Тот похоже готов собственную бабушку отдать за право лобызнуть лишний раз Эрдогана. Этот "автор" в эпилепсии бился от имени Трампа и пел осанны Эрдогану. Ну вот, теперь пришёл Байден - и для паРаши всё как-то "вдруг" начало улучшаться.
Ну а Турцию мы ещё помянём когда они свои права на Крым заявят... А с паРашей они, как оказывается, уже не враги, а совсем наоборот.
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27.05.2021 23:23 Ответить
Диктатор диктатору "око не виклює"!
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28.05.2021 08:05 Ответить
Турки как шлюхи. Ради денег готовы целовать кацапов в жопы
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27.05.2021 22:47 Ответить
Турки просто придерживаются справедливости. Самолёты сажали не единожды. Мне помнится Австрия посадила рейс аж с президентом Боливии (искали Сноудена - не нашли). И вроде Австрию сильно санкциями не мучали.
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27.05.2021 22:49 Ответить
А бомбу закладывали, а истребителями перехватывали, или как?
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27.05.2021 22:54 Ответить
Не, без бомбы обошлись. Это не всегда нужно. Вот нарыл ещё.
21 октября 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. За 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру корабля поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра "Киев" о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. После посадки самолета в аэропорту Жуляны с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один из пассажиров - журналист и активист "антимайдана" Армен Мартиросян, проживавший в РФ гражданин Армении. После дозаправки самолет вылетел в Минск и благополучно приземлился в белорусской столице. В тот же день Мартиросян был отпущен украинскими правоохранителями и вылетел в Минск следующим рейсом.
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27.05.2021 22:56 Ответить
В тот же день Мартиросян был отпущен украинскими правоохранителями и вылетел в Минск следующим рейсом.
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27.05.2021 23:02 Ответить
Да, "вагнеровцев" оказывается отпускали задолго до пианиста.
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27.05.2021 23:04 Ответить
Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 8325 Так в нього нічого не знайшли!!! Якщо б знайшли - чалився б у СІЗО до 19 року!
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27.05.2021 23:15 Ответить
Страна вылета и прилёта. Каким боком беларусь к захваченному рейсу?
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27.05.2021 23:46 Ответить
Нарив. Ага. Скабєєва та шейнін по кац-каналам вже тиждень про цей інцидент виють. І дав ти іхню перебрехану версію. Ніяке воно не журналіст і не активист антимайдана. Ловили чорта с ФСБ , який в Україні намагався створювати осередки спротиву "хунті", називався "Мартиросяном". Літак садили, тому що проморгали в аеропорту. Але виявилося , що там був зовсім не той Мартиросян, а якийсь торгівець вірменськими напоями. Його допитали, розібрались і посадили на слідуючий літак у Мінськ. А Петька потім перед головою колгоспу офіційно вибачився.
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28.05.2021 01:56 Ответить
о том что пишеш уже писано переписано!!одно дело самолёт с боливийским болваном!!и совсем другое дело рейсовый-пасажирский!!(с многими пассажирами)а этих и мидовских рашкостанских с кокаином и прочими нищяками на борту пусть хоть возле каждого столба или тучки проверяют!! Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1983 Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 6865
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27.05.2021 22:57 Ответить
А до какого количества пассажиров самолёты можно принудительно сажать?
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27.05.2021 23:09 Ответить
Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1617 Це удар нижче пояса...
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27.05.2021 23:13 Ответить
Никакой. В Австрии ни одного самолёта, принудительно посажено не было Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 7315
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27.05.2021 23:47 Ответить
шаша, тебя уже по ходу посадили точненько на бутылку. Сгинь кремлевский ушлепок отсюда. Оправдывать такие вещи будешь у себя в нижнем тагиле. Если ***** разрешит. Если нет- будешь сосать сушку
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28.05.2021 09:14 Ответить
NATO ne ta organizacija sto resala pro sankciji.ES oni resili vesti sankciji i uze veli i budet dalse vodit.Turcija ona smotrit svoji interesi i xoroso sto ejio netu v ES da i nebudet ix nikto ix neprimet,a to bylo trudno najti obci rezultat
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27.05.2021 23:39 Ответить
Что за бред с кацапских помоек .насколько помню самолёт сел в связи с тем что топливо закончилось из за отказа Франции на его посадку .
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28.05.2021 00:42 Ответить
Да, сейчас почитал, Вы правы - Австрия не причём.
"Отказ Франции, Италии, Испании по пролёту был ничем не обоснован, но он создал ситуацию что из-за непредусмотренного изменения маршрута самолёту не хватит топлива на весь рейс, таким образом власти Франции, Италии, Испании преднамеренно и осознанно создали предпосылки для авиакатастрофы гражданского самолёта с человеческими жертвами. Таким образом принудив пилотов самолёта искать возможность скорейшей посадки и дозаправки"
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28.05.2021 00:59 Ответить
согласно чикагской конвенции о гражданской авиации воздушное пространство страны является суверенным и любая страна может запретить вход самолёта в своё пространство без всякого объяснения . таки разница между "действовали не нарушая конвенцию о международной гражданской авиации" и действия грубо их нарушающие довольно большая .
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28.05.2021 11:42 Ответить
Согласно статье 1 Конвенции о международной гражданской авиации (подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года), государства - члены Международной организации гражданской авиации (ICAO) обладают полным и исключительным суверенитетом над воздушном пространством над своей территорией. Пункт "б" статьи 3 bis Конвенции устанавливает, что каждое государство имеет право требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту гражданского судна "если оно совершает полет над его территорией без разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей Конвенции". Вместе с тем, документ предусматривает, что страны-участники обязаны в любом случае обеспечивать безопасность воздушного судна.
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28.05.2021 14:21 Ответить
ну и ? где здесь основание для посадки пассажирского самолёта летящего в своём выделенном коридоре
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28.05.2021 17:13 Ответить
Перевозка преступника.
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28.05.2021 17:15 Ответить
не ну вы и упоротый . кто из пассажиров находился в розыскных списках интерпола . в принципе можете не отвечать что бы с лахтинцами спорить нужно быть таким же невменяемым .
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29.05.2021 12:21 Ответить
Если бы над Украиной летел самолёт с "вагнеровцами" или Шарием, мы тоже бы могли его посадить. Независимо от мнения Интерпола на тот счёт.
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29.05.2021 12:41 Ответить
Турция готовит огромный контракт по продаже своих ударных беспилотников кацапам
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27.05.2021 22:50 Ответить
Пруф?
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27.05.2021 23:11 Ответить
Нахрена?

Покупать готовые - РФ смысла не имеет. Наладить производство Турецких - а Турции это нафига?
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27.05.2021 23:24 Ответить
похоже посланы нахрен мировые догматы безопасности, жаль Бубочка писается, иначе можно было бы заявлять на взятие под прицел ядерных обьектов на территориях Лукашеску и Путлера
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27.05.2021 22:54 Ответить
А давай так, в военной доктрине эрефии прописано, что в случае неядерного нападения на ее территорию раша может применить ядерное оружие по территории противника. ОК. У Украины нет ядерного оружия но, зато есть ядерные объекты на территории раши и Беларуси. То же ЯО, грязного действия. И почему бы нам это не использовать? Кто тут неправ? Ответь подумав.
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27.05.2021 23:38 Ответить
В применении к нашим реалиям "сепарами" как раз местных бандитов хотела выдавать эта "крутая страна", хотя на самом деле они не "сепары" а колаборанты. Про то кто прав, тут можно говорить с позиции, на какой стороне ты находишся, Мордор себя считает правым с позиции силы, украинцы должны считать себя правыми в любых методах защиты, т.к. они защищают свою страну и свои жизни от сумашедшего агрессора, который давно показал окружающему миру, что им похрен на всё и всех и даже на "своих", которых бабы рожают с постоянной регулярностью.
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28.05.2021 00:03 Ответить
Когда запустят СП-2, против "войск страны" там будут уже не только так называемые "сепары", но и регулярные "ихтамнеты" в большом количестве, поэтому "прав" будет тот, кто сможет выжить, а сдержать рашистскую активность как вариант можно пробовать угрозой ихним "ядерным обьектам".
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28.05.2021 00:35 Ответить
в Югославии были этнические противоречия, и отношение к ситуации другое
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28.05.2021 00:37 Ответить
***** ***** глаз не выклюет.
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27.05.2021 22:56 Ответить
Хорошо. Тепло. Кацапов, практически, нет. Кроме тех, которые через Беларусь просачивались. Но теперь и их не будет.
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28.05.2021 20:43 Ответить
Значит НАТО ПЕРЕД ВСЕМИ УБИЙЦАМИ ДИКТАТОРАМИ польку-бабочку танцует , ОНИ ,ОБЯЗАНЫ ВЛАДЕТЬ СИТУАЦИЕЙ И ЗНАЮТ , ЧТО ***** И УСАТЫЙ ТАРАКАН ПОЛНОСТЬЮ НЕАДЕКВАТНЫ
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27.05.2021 23:08 Ответить
Вот и все ценности.
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27.05.2021 23:08 Ответить
Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 4417 як пишуть, главяничар знову встромив шкіряного кінжалу нижче спини...На цей раз і НАТО, і ЄС...
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27.05.2021 23:11 Ответить
Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1078 Треба негайно розірвати усі стосунки з посіпакою тероріста!!! Даєш відмову від помідорів та байрактарів!
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27.05.2021 23:23 Ответить
Чем Эрдоган лучше х#йла или бульбофюрера? Такие же репрессии, тысячи политзаключенных, разве что политических убийств меньше.
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27.05.2021 23:35 Ответить
зачем Эрдогану эта ватная картошка ?
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27.05.2021 23:42 Ответить
Йому не картопля потрібна а можливість в разі необхідності діяти так само.
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27.05.2021 23:49 Ответить
Він і так діє ... збиває кацапські літаки які перетинають територію Турції у Сирії .... більше Єрдогану і не потрібно ... з іншими цілями дуже добре працює байрактари ... та інерполл.
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28.05.2021 01:25 Ответить
Не может такого быть. Из Цензора мы знаем, что Эрдоган готов немедленно перекрыть для кацапов Босфор, сбивать их самолеты и идти освобождать Крым, а вся турецкая туристическая индустрия мечтает об освобождении от руссотуристо.
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28.05.2021 02:19 Ответить
Але Турція на собі не випробувала москальської окупації (мається на увазі окупація не російськими туристами Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1714) .
Однако, в заявлении не вспоминали ни о каких карательных мерах, на которых настаивали страны Балтии и Польша.Источник: https://censor.net/ru/n3267929

А Прибалтика , Польша ,Україна і ще багато країн - знають і памятають Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1935
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28.05.2021 11:17 Ответить
Вчера беларусь закрыли по полной. Санкции на всю катушку. На dw посмотрите
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28.05.2021 06:55 Ответить
Белавіа як літала через Україну так і літає.
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28.05.2021 09:32 Ответить
 
 