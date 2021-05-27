Турция убедила союзников по НАТО смягчить реакцию Альянса на задержание Протасевича в Минске, - СМИ

Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной позиции из-за экстренной посадки самолета в Минске, после которой задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с этим вопросом.

Издание отмечает, что 26 мая 30 стран НАТО обнародовали заявление, в котором осудили экстренную посадку самолета Ryanair с целью ареста Протасевича. Однако, в заявлении не вспоминали ни о каких карательных мерах, на которых настаивали страны Балтии и Польша.

Кроме этого, это заявление было менее резким, чем слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал экстренную посадку самолета в Минске "государственным похищением".

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По словам собеседников Reuters, Турция настаивала на том, чтобы заявление НАТО не содержало упоминаний о новых санкциях Запада против Беларуси. Дипломаты рассказали, что из заявления также удалили формулировки относительно возможного прекращения сотрудничества НАТО с Беларусью.

Reuters пишет, что мотивы Турции не совсем понятны. Однако, по словам дипломатов, Анкара, вероятно, пытается сохранить связи с Россией, а также поддерживать экономические отношения с Беларусью с помощью авиакомпании Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск.

Еще одной версии таких действий Турции является то, что эта страна стремится принять российских туристов этим летом.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.