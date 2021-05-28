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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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адвокат (1402) Беларусь (7527) Протасевич Роман (309)

Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что

К основателю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу впервые пустили адвоката. Защитница утверждает, что с ее клиентом все в порядке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

По словам его адвоката, с Протасевичем "все в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем".

Из-за соглашения о неразглашении адвокат не может точно сказать, где находится Протасевич и в каком статусе. "Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - сказала адвокат Инесса Аленская.

Читайте: Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+73
У Стуса тоже был такой "весёлый и позитивный" адвокат.
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27.05.2021 22:49
+39
Белорусские адвокаты настолько суровы, что считают своих клиентов, содержащихся в СИЗО, счастливыми веселыми парнями, радующимися избиениям и содержанием в скотских условиях.
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27.05.2021 22:53
+26
С языка снял!
Будет дуэтом с прокурором петь.
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27.05.2021 22:50
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Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный" - Цензор.НЕТ 2062да и адвокат ведать с юмором.....
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27.05.2021 22:48 Ответить
Или сказали - что сказать.
Или вкололи нечто Протасевичу.
Или то и другое вместе.
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27.05.2021 23:23 Ответить
У Стуса тоже был такой "весёлый и позитивный" адвокат.
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27.05.2021 22:49 Ответить
С языка снял!
Будет дуэтом с прокурором петь.
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27.05.2021 22:50 Ответить
Ну он же не хочет в соседней камере сидеть - радоваться жизни...
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28.05.2021 09:05 Ответить
Так говорили на судах охранники нацистских лагерей, мы тут не виноваты, мы просто выполняли приказы.
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28.05.2021 09:52 Ответить
Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный" - Цензор.НЕТ 322
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27.05.2021 22:53 Ответить
Хрюкай в спаме, свинорус
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27.05.2021 22:56 Ответить
русская свинья, а что тебе не нравится в Украине?
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27.05.2021 22:56 Ответить
Василец,ты чмо что-ли ?)))
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27.05.2021 22:58 Ответить
Їде кацап на возику, коника поганяє... Тут, з-за повороту вилітає "Джип". Бабах!!! Возик у друзки, кінь у судорогах б"ється, кацапа в канаву відкинуло. Вилазять "братки" з машини. Один другому каже:
- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...
Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:
- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?
- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...
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28.05.2021 06:04 Ответить
"судорога"-українською мовою буде -"судома" , а апостроф це тільки одна кома вгорі на відміну від лапок.
А так, все правда.
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28.05.2021 07:43 Ответить
Ой, який же ти "розумний"... Я прямо "схиляюсь перед розумом твоїм...". СУДОРОГА, рідше СУДОРГА, и, ж. Те саме, що судома. Боярин, хриплячи в передсмертних судорогах, лежав на землі(Фр., VI, 1951, 16); Судорога пересмикнула уста жінки (Стельмах, І, 1962, 397); Уста [Єремії] завжди усміхались - нібисудорогою так звело їх навіки (Стор., І, 1957, 371); * Образно. - Тисяча літаків у темному небі. І небо корчиться надземлею від судорог (Загреб., Європа 45, 1959, 248); * У порівн. Танк, несамовито скреготнувши, смикнувшись вперед,назад, ніби в судорогах, раптом спинився, заглух (Гончар, II, 1959, 376).

Тлумачний словник української мови, 11 томний.
Що таке "синоніми", тебе в школі вчили?
А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність - не такі вже, як ти, поради давали, як апотроф увести в програму... (Чи ти думаєш, що ти тут, "розумніший всіх"? "Скочив, як Пилип з конопель...", на сайт, учора, і думаєш, що ти вже "авторитетний"? Спустись на землю... Тут багато розумніших тебе є...). Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 1077....
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28.05.2021 08:07 Ответить
Заклинило на самозакоханості? Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 8055
" А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність" - а тепер послухай пораду від "не такого авторитетного": знак ' знаходиться у верхньому лівому куті української розкладки клавіатури акурат перед клавішою "1/!" ,викликається без натискання шифт чи контрол.
"Тлумачний словник української мови, 11 томний." -як ти думаєш що то таке "синоніми"?
Це слова з тим самим значенням але запозичені/"подаровані" з інших мов! Може пора очистити соловїну від кассабської "мультикультурності" ? Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 492
ФілОлух ти наш.
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28.05.2021 09:39 Ответить
Телепню, мене не "заклинило від самозакоханості". Я, просто, краще тебе знаю українську мову... А саме ти, "надуваючи щоки від самозакоханості", "поліз у сраку, кацавелики виколупувать", до мене. Українська мова має на третину більше слів, ніж російська, саме за рахунок синонімів. При формуванні літературної російської, що здійснювалася в період від правління Олексія Михайловича, батька Петра І, до правління Миколи І, на основі подніпровського діалекту української мови, "рассєянє" залишили в ній лише ті синоніми, які відповідали їх фонетиці. А решту просто виключили... Для нашої фонетики що "судороги", що "судорги", що "судоми", вимовляється вільно, однак, спробуй сказать, російською, слово "судомы" !!! Крім того, де у Івана Франка, що виріс і прожив у Австро-Угорщині, писав лише українською і німецькою, ти побачив ознаки "кассабської "мультикультурності"?... Адже перший приклад у витягу з словника - це "Захар Беркут", Івана Франка!!!
Так і хочеться тобі "матюків" нагнуть... Правду казав мій покійний товариш - "Чим тупіші недоумки, тим нахабніші та агресивніші... Вони цим відсутність знань заміняють... ".
А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають. А розумні люди не звертають увагу на "лапки", розуміючи, що це значить... Ти перший, що почав мені, з цього приводу, "у сраку заглядать..."
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28.05.2021 10:44 Ответить
На жаль діагноз виявився правильним! Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 2743
"А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають." -це ознака "щирого" українця чи латентного москалика? Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 586
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28.05.2021 15:38 Ответить
Пішов ти в жопу, "засранець"!... Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 4021 Не вдалося "куснуть" стосовно знання мови, тк вирішив доколупаться до особливостей користування мною комп"ютером? "Очкур притримай, бо репне...". Як хочу, так і користуюсь... Мене тут сім років знають, а ти, салабон, вирішив мені "носа втерти"? Ну, спробуй, спробуй... Якщо не надірвешся... Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 4021
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28.05.2021 15:44 Ответить
Ну от і підтвердження -хамство і чванливість це чиї характерні ознаки?
"Мене тут сім років знають, а ти, салабон, вирішив мені "носа втерти"? Ну, спробуй, спробуй..." - у тебе напевно палата №6. Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 440
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28.05.2021 16:00 Ответить
Іди в сраку, щеня...
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28.05.2021 16:06 Ответить
Пане Яр!
Цей Йоська - це ж Артьомій Астровскай чи Володимир Горбатько. Та сама хода та хамство.
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28.05.2021 16:14 Ответить
А я то думаю - що це він до мене "Доколупався, як п"яний до радіва - "Заграй, та заграй!!!" Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 9763 третього "ніка "Артьоймєя" я не знав... Знав його тільки по двох перших - сам же його і "прорахував"... Дякую, що "просвітили"...
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28.05.2021 16:22 Ответить
Тут один поц мені доводив, що Володимир Горбатько - це дуже відомий перекладач та лінгвіст від Бога. Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 4904
Не знаю, може цей Йоська і не він, але працює по такій самій схемі, Астровськай так само ******** перевіряти «зошити» на сайті. Це ж безпрограшна тема, враховуючи те, що помилки роблять усі окрім Welt.
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28.05.2021 16:30 Ответить
Іренко, але ж "нік" і прізвище - не завжди одне й те саме! Я можу назваться хоч "Ейнштейном" чи "Маском", однак, розуму у мене, від цього, не додасться... А щодо знання мови - так я ж виріс на цьому подніпровському діалекті!... Мої босі ноги топтали ті самі стежки, що й ноги Тараса Шевченка... А матір мою, коли вона училася в Київському "педі" (тепер Драгоманова), викладачі в приклад студентам ставили, як зразок знання чистої української мови... Деякі ніяк не звикнуть до того, що я "за базар відповідаю"... Тобто, слідкую за тим, що пишу... При найменшому сумніві або обходжу тему, або лізу у Гугл і уточняю... Думаєте, ЧОМУ я написав "іносранєц ЙОСИП"? Просто ліньки було відкривать нову вкладку, лізти в Гугл і уточнять прапорець. Написав Вам пост, відправив, закрив вкладку, і уточнив, що цей "хмир" у нас тепер - "нідєрландо-голландець"...
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28.05.2021 17:02 Ответить
Та звичайно, що Горбатько такий перекладач, як я іспанська льотчиця. Він такими русізмами та помилками тут випорожняється, що не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що він зовсім не експерт. Дешева троляка зі знанням мови та методичкою.
А вам взагалі вже не треба нікому та нічого доводити, вас всі знають та поважають.
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28.05.2021 17:08 Ответить
Розумієте, якщо я просто "пошлю", ВОНО почне зображать з себе "аскарблённую невиннасть", у якої "альтернативный взгляд имеется...". Тому я, спочатку, викладаю аргументи на підтвердження своєї правоти, і лише потім "посилаю" "инакомыслящего"...
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28.05.2021 17:14 Ответить
Мудре рішення. Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 8312
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28.05.2021 17:28 Ответить
-Русіш культуріш?
- а *****! Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний" - Цензор.НЕТ 1776
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28.05.2021 16:23 Ответить
Белорусские адвокаты настолько суровы, что считают своих клиентов, содержащихся в СИЗО, счастливыми веселыми парнями, радующимися избиениям и содержанием в скотских условиях.
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27.05.2021 22:53 Ответить
Добавь сюда еще , что ему светит смертная казнь или пожизненное, и тогда сразу все поверят, что он веселый и позитивный.
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27.05.2021 23:21 Ответить
Если адвокат - белорус или белоруска, то тогда всё ясно... рабы лукашенко, не имеют права пикать против шизика, иначе смерть
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27.05.2021 22:55 Ответить
Как сообщала их типа оппозиция, адвокаты отказываются защищать оппозиционеров, поскольку их лишают за это лицензии и забирают корочки, то можно догадываться, кого подсунули
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28.05.2021 05:33 Ответить
Там майже всі давно прогнулись під москалів або когось іншого, як зрештою і українці за деякими виключеннями....
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28.05.2021 07:45 Ответить
Дівоче прізвище цієї істоти - часом не "медведчук"?
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27.05.2021 22:57 Ответить
Я так понял,чьюто адваката тоже пытали
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27.05.2021 22:58 Ответить
он на зарплате у бульбоупыря.
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27.05.2021 23:09 Ответить
Bili ego konecno pervyje 2 sutki trudno,potom govoriat privykajet celovek i ne tak custvujet bol.Nado tolko pozylat emu zdorovje i nadejetsia sto ego otpustit pod nazimom sankciji
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27.05.2021 22:59 Ответить
"Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный"
_А, да? Айда все к нам, вода отличная... Это, очень видно, такой же "адвокат" каким был медведчук для Стуса. Само на воле и ону легко хуцпить про веселье и позитив!
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27.05.2021 22:59 Ответить
Значит адвоката комуняка лука тоже отоварил.
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27.05.2021 23:01 Ответить
в бульбоупыря в тюрьме, как на курорте... кто хочет тур прыдбаты? адвокаты уже агитируют.
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27.05.2021 23:06 Ответить
- ' Оленская Инесса Витальевна имеет огромный опыт представления интересов субъектов хозяйствования и граждан не только в экономических и общих судах, но и в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате и в Арбитражной комиссии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
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27.05.2021 23:09 Ответить
Якби Мертвенчук не був під домашнім арештом,то я б подумав шо це він адвокат цього хлопця.
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27.05.2021 23:09 Ответить
она забыла добавить классическое: "пульс хорошего наполнения. рукопожатие твёрдое".
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27.05.2021 23:10 Ответить
Заявление столь же подлое, сколь и ядовитое.
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27.05.2021 23:10 Ответить
А я на даче вкалываю и некому меня пожалеть.
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27.05.2021 23:20 Ответить
Внимание! Путлеровский бот.
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27.05.2021 23:23 Ответить
на службе бульбохуйла ))) щас чуть ему тут подзаработать все дадут, а то поиздержался ))))
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27.05.2021 23:31 Ответить
вкалываешь ? ... ветеринар что ли ?
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27.05.2021 23:23 Ответить
или себе вкалываешь ?)
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27.05.2021 23:24 Ответить
"Вкалывать", это синоним много и тяжело трудиться.
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27.05.2021 23:42 Ответить
)) зато не стыдно за бесцельно прожитые годы
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28.05.2021 00:09 Ответить
вкалываешь кислый борщ в пятку?
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27.05.2021 23:26 Ответить
повезло. щастливая старость раком на даче, весёлый диктатор-фашист, интересные конкурсы ) а то мы тут уже переживать начали, не приснился ли какой сон нехороший о фюрере, по итогам которого - замели дачного вкалывателя и колют, как литовского агента, по признанию в подготовке покушения на "солнце наци", "друга всех детей", ...... )))
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27.05.2021 23:29 Ответить
Коли склеїш ласти - пожаліємо, що міг би й раніше.
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27.05.2021 23:33 Ответить
Его сняли с самолёта, в котором за ним следили 4 агента КГБ, ему светят в лучшем случае 15 лет тюрьмы по политической статье, у него сломан нос и синяки на голове - в принципе никого повода для депрессии, все бодро и весело, верим конечно
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27.05.2021 23:22 Ответить
Синяки на голове - это шедевр! А шишек на ногах, случайно, нет? Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный" - Цензор.НЕТ 1891
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27.05.2021 23:46 Ответить
Это такой квартальный юмор? Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный" - Цензор.НЕТ 1902
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27.05.2021 23:56 Ответить
Бен не волшебник, он только учится
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28.05.2021 00:04 Ответить
он очень позитивный , весёлый и немножко мёртвый.... но в целом всё хорошо с ним.
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27.05.2021 23:22 Ответить
Доооооооо...
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27.05.2021 23:34 Ответить
Парня обложили и в воздухе и на земле. Главное сейчас выжить так как лука его запросто убьет, а адвокат будет три года после смерти давать пресс конференции. что Роман живее всех живых.
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27.05.2021 23:36 Ответить
А ЗУБЫ ПДРЫ КГБЭШНЫЕ ВРОДЕ ТОЧНО ВЫБИЛИ !!! ВОТ БЫ ПУТИНУ, ДА ПО ОДНОМУ ЗУБИКУ, ДА ПО ОДНОМУ НОГТИКУ ПОВЫРЫВАТЬ !)
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27.05.2021 23:36 Ответить
Надеюсь этот же адвакат и таракана будет защищать!
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27.05.2021 23:40 Ответить
Угу.Коли ногами вперед виноситимуть,скажуть,"он бил такой позітівний і вєсьолий..."
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27.05.2021 23:42 Ответить
До замужества у этой адвокатши была фамилия Медведчук?
Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный" - Цензор.НЕТ 1714
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27.05.2021 23:45 Ответить
- Протасевич, как вы себя чувствуете ?
- Я - весёлый. И позитивный. Я весёлый. И позитивный...
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28.05.2021 00:04 Ответить
А ну зашебісь,я навіть і подумати не міг що в Лукашеску в сізо як на курорті.І вообше чого той Протасевич кудись летів,тут он в сізо весельє і позитив.Днями куярять а у вечері канапки з червоною рибою дають,ну просто не життя а пісня якась у білоруському звіринці!!!То такий адвокат як я балярина!!!!
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28.05.2021 00:09 Ответить
А може це все підстроїли щоб таракана заманити в пастку? В центрі Європи нікому диктатор не потрібен. Ху*ла терплять, але там габарити інші. Може це спецоперація, щоб усунути таракана? Вони знають, що таракан чокнувся у намаганні помститись опозиціонерам. От йому хтось "випадково" шепнув, що Протасевич буде летіти, а літак можна посадити. Таракан був впевнений, що Захід висловить чергове занепокоєння і все стихне. А Захід напрочуд дуже різко відреагував. Якщо дійсно будуть введені санкції, як обіцяють європейці, то у таракана буде тільки один вихід, втекти у Ростов. В іншому випадку економічний колапс і розвал колгоспу Білорусь.
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28.05.2021 00:49 Ответить
Тут і сумнівів нема... Я не здивуюся навіть тому, що цей "розводняк" готувався вже давно, і "операція "Протасевич" розроблялася з далеким прицілом, якщо не на Гризодубовій, то на Луб"янці... Згадайте нашу "суперпатріотку" "Гадю"... Тут багато хто "розпинається", що все, що робиться проти нашого ворога - нам на користь... Типу "Ворог мого ворога - мій друг...". Та навіть "революція вихідного дня" спрацювала на користь Путіну - вона поставила Луку, перед ним, на коліна... А зараз оцей "зальот" з Протасевичем, взагалі його в ноги Путіну кинув... Бо Лука бздить страшно - в Білорусі смертна кара не скасована (він тільки не подумав, що це проти нього може обернуться...).
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28.05.2021 06:45 Ответить
Адвокат от дьявола!
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28.05.2021 04:35 Ответить
' Оленская Инесса Витальевна имеет, судячи з імені, батьків-комуняк. Яблоко від яблуньки. Коротше, реінкарнація Мертвечука. Хотілося, щоб всі згадані, на чолі з диктатором-калгазніком були також "все в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем" і також в тюрмі.
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28.05.2021 06:15 Ответить
По імені не суди... Відкрий Хаггарда, "Прекрасна Маргарет". Роман написаний в кінці19 ст. Одна з головних героїнь - іспанка Інесса... (я, колись одному такому, написав - "Книга пісень" Генріха Гейне і протокол засідання "Остаточного вирішення єврейського питання" у Ванзее, написані одною мовою. Толстой і Чехов не винуваті, що Путін з ними однією мовою говорить...."). Тут - те ж саме... Чим звичайне, для Іспанії, ім"я - Інесса" винне, що її носила відома "повія-комуністка", інеса Арманд? А чим Адольф Шарль Адан, французський композитор, винен в тому, що таке ім"я носив Гітлер?
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28.05.2021 07:01 Ответить
слово "адвокат" в отношении к этой тетке, как и слово "президент" в отношении к лукашеску, нужно брать в кавычки.
мертвячук вон тоже таким "адвокатом" был.
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28.05.2021 08:04 Ответить
Веселий Протасевіч міг бути тільки в одному випадку - тортурами довели хлопця до божевілля.
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28.05.2021 08:36 Ответить
Кажуть, що Протасевич танцював танго, по камері, з адвокаткою. І просився, щоб його звідти не випускали.
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28.05.2021 10:06 Ответить
 
 