Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
К основателю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу впервые пустили адвоката. Защитница утверждает, что с ее клиентом все в порядке.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
По словам его адвоката, с Протасевичем "все в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем".
Из-за соглашения о неразглашении адвокат не может точно сказать, где находится Протасевич и в каком статусе. "Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - сказала адвокат Инесса Аленская.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Или вкололи нечто Протасевичу.
Или то и другое вместе.
Будет дуэтом с прокурором петь.
- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...
Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:
- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?
- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...
А так, все правда.
Тлумачний словник української мови, 11 томний.
Що таке "синоніми", тебе в школі вчили?
А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність - не такі вже, як ти, поради давали, як апотроф увести в програму... (Чи ти думаєш, що ти тут, "розумніший всіх"? "Скочив, як Пилип з конопель...", на сайт, учора, і думаєш, що ти вже "авторитетний"? Спустись на землю... Тут багато розумніших тебе є...). ....
" А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність" - а тепер послухай пораду від "не такого авторитетного": знак ' знаходиться у верхньому лівому куті української розкладки клавіатури акурат перед клавішою "1/!" ,викликається без натискання шифт чи контрол.
"Тлумачний словник української мови, 11 томний." -як ти думаєш що то таке "синоніми"?
Це слова з тим самим значенням але запозичені/"подаровані" з інших мов! Може пора очистити соловїну від кассабської "мультикультурності" ?
ФілОлух ти наш.
Так і хочеться тобі "матюків" нагнуть... Правду казав мій покійний товариш - "Чим тупіші недоумки, тим нахабніші та агресивніші... Вони цим відсутність знань заміняють... ".
А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають. А розумні люди не звертають увагу на "лапки", розуміючи, що це значить... Ти перший, що почав мені, з цього приводу, "у сраку заглядать..."
"А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають." -це ознака "щирого" українця чи латентного москалика?
"Мене тут сім років знають, а ти, салабон, вирішив мені "носа втерти"? Ну, спробуй, спробуй..." - у тебе напевно палата №6.
Цей Йоська - це ж Артьомій Астровскай чи Володимир Горбатько. Та сама хода та хамство.
Не знаю, може цей Йоська і не він, але працює по такій самій схемі, Астровськай так само ******** перевіряти «зошити» на сайті. Це ж безпрограшна тема, враховуючи те, що помилки роблять усі окрім Welt.
А вам взагалі вже не треба нікому та нічого доводити, вас всі знають та поважають.
- а *****!
_А, да? Айда все к нам, вода отличная... Это, очень видно, такой же "адвокат" каким был медведчук для Стуса. Само на воле и ону легко хуцпить про веселье и позитив!
- Я - весёлый. И позитивный. Я весёлый. И позитивный...
мертвячук вон тоже таким "адвокатом" был.