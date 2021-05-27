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Новости За рубежом
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Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко будет ускорена, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко будет ускорена, - Боррель

Министры иностранных дел ЕС, которые провели неформальную встречу в Лиссабоне, согласились ускорить работу по принятию нового пакета санкций против режима Александра Лукашенко и пригласить на встречу в июне лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили вопросы Беларуси, принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, которая была инспирирована белорусским режимом. Как во время заседания Европейского совета отметили наши лидеры, такие действия являются неприемлемыми ", - сказал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что лидеры европейских государств и правительств выразили четкую позицию по этому инциденту, которая нуждается сейчас в практической имплементации другими структурами Евросоюза, в частности Советом министров ЕС по иностранным делам.

"Мы должны двигаться более быстро по санкциям. Эта работа уже началась, и Совет ЕС примет это решение в удобное время. Мы также согласились пригласить госпожу Тихановскую для обмена мнениями во время следующего заседания Совета министров по иностранным делам в июне. Она уже принимала участие в такой встрече министров ", - сказал Боррель.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
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28.05.2021 00:23
+3
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
Осталось мелочь, собрать...
По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
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28.05.2021 00:23
+1
Треба заборонити продаж картоплі в Білорусь))
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28.05.2021 00:03
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Треба заборонити продаж картоплі в Білорусь))
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28.05.2021 00:03 Ответить
Изверг....
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28.05.2021 00:12 Ответить
К рашке доковыряться страшно. Могут без пенсии оставить. А вот Бульбофюрер походу ответит за двоих. За всё, что накипело...
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28.05.2021 00:14 Ответить
ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
показать весь комментарий
28.05.2021 00:23 Ответить
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
Осталось мелочь, собрать...
По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
показать весь комментарий
28.05.2021 00:23 Ответить
Насыпьте лучше себе соли на конец, это реалистичнее, фантазеры с цветочками для ОМОНА...
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28.05.2021 03:11 Ответить
А ты ,фашист , откуда сюда забрел? Шел бы мимо .
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28.05.2021 04:04 Ответить
Протасевич был врагом сегодняшней Белоруссии. Кому-то она нравится, кому-то, возможно, нет. Но если он был врагом сегодняшней Белоруссии и олицетворяющая эту Белоруссию ее сегодняшняя власть имела не право - имела обязанность - его обезвредить.
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28.05.2021 03:08 Ответить
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 28 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Единое государство ждет нас в ближайшее время
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28.05.2021 07:01 Ответить
Примут к 2030 году
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28.05.2021 07:20 Ответить
 
 