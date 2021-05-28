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Один из катеров типа "Island", переданных ВМС Украины, совершил контрольный выход в море, - посольство Украины в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Один из катеров типа

27 мая в США один из катеров типа "Island", переданных ВМС Украины, совершил контрольный выход в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Катера типа "Island", переданые в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, проходят завершающий процесс технического обновления.

27 мая в городе Балтимор, штат Мэриленд, в Чесапикском заливе состоялся плановый контрольный выход в море одного из переданных патрульных катеров. В выходе приняли участие представители рабочей группы Военно-Морских Сил ВС Украины и военно-морской атташе Посольства Украины в США.

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По словам офицеров национального военного флота, которые непосредственно занимаются сопровождением ремонтных работ, во время плавания катер подтвердил свои мореходные качества и технические характеристики. В рамках испытаний была также проверена работа современного навигационного оборудования.

Автор: Володимир Янченко
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канал Коркинитский залив-Азовское море когда начнёте
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28.05.2021 07:35 Ответить
Каркинитский.... пардон
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28.05.2021 07:36 Ответить
Совершил контрольный выстрел в голову путлера - когда такая новость ?
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28.05.2021 08:57 Ответить
Коли Порох знову прийде до влади.
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28.05.2021 10:10 Ответить
😁
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28.05.2021 15:24 Ответить
лучше б он уже из Одессы выходил.....
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28.05.2021 09:12 Ответить
А то были сомнения в качестве Один з катерів типу Island, переданих ВМС України, здійснив контрольний вихід у море, - посольство України в США - Цензор.НЕТ 9848
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28.05.2021 12:43 Ответить
 
 