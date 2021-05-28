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ДТП (7443) Киев (24552) Национальная гвардия (1849)

На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков. ФОТО

27 мая на въезде в Киев произошло ДТП с участие шести грузовых автомобилей, в том числе 2 автомобилей, перевозивших военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть грузовиков. В аварию попали и два грузовика Нацгвардии. Военнослужащие НГУ не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков 01

По данным ГСЧС, помощь спасателей понадобилась для деблокирования одного из водителей участвовавших в ДТП грузовиков.

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На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Якщо водій постраждав більше всіх, то це недотримання безпечної дистанції. (п. 13.1 ПДД)
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28.05.2021 07:13
+3
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 3467

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 462

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9018

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9665
показать весь комментарий
28.05.2021 08:38
+2
++

Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан." На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 2587
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28.05.2021 10:42
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Не провокация ли это?
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28.05.2021 03:13 Ответить
Та яка провокація? Спіймав гаву та в'їхав у хвоста тягнучки з вантажівок. Таке буває.
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28.05.2021 09:17 Ответить
На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков - Цензор.НЕТ 6658
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28.05.2021 06:55 Ответить
Якщо водій постраждав більше всіх, то це недотримання безпечної дистанції. (п. 13.1 ПДД)
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28.05.2021 07:13 Ответить
Отже, вдалося з'ясувати, що чотири вантажівки стояли одна за одною на світлофорі (у бік Києва).
В якийсь момент всі учасники ДТП, а їх тут більше 50 осіб, відчули потужний удар позаду від вантажівки #DAF (із червоною кабіною).
Постраждалого водія (винуватця аварії) затисло у салоні. Військові намагалися витягти його, однак це вдалося зробити лише рятувальникам ДСНС. У безсвідомому стані потерпілого чоловіка передали лікарям , які у терміновому порядку госпіталізовали бідолагу.
Що саме стало причиною аварії поки незрозуміло. На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі обставини цієї автопригоди.
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28.05.2021 08:36 Ответить
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 3467

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 462

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9018

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9665
показать весь комментарий
28.05.2021 08:38 Ответить
Хмм... Чому ж тоді водій найбільш постраждав, якщо удар був позаду??? Був не пристебнутий ременем безпеки?
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28.05.2021 09:53 Ответить
Так пострадал водила машины которая впилилась.
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28.05.2021 10:05 Ответить
++

Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан." На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 2587
показать весь комментарий
28.05.2021 10:42 Ответить
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9056 Помню
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28.05.2021 11:01 Ответить
 
 