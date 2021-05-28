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На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
27 мая на въезде в Киев произошло ДТП с участие шести грузовых автомобилей, в том числе 2 автомобилей, перевозивших военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть грузовиков. В аварию попали и два грузовика Нацгвардии. Военнослужащие НГУ не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
По данным ГСЧС, помощь спасателей понадобилась для деблокирования одного из водителей участвовавших в ДТП грузовиков.
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В якийсь момент всі учасники ДТП, а їх тут більше 50 осіб, відчули потужний удар позаду від вантажівки #DAF (із червоною кабіною).
Постраждалого водія (винуватця аварії) затисло у салоні. Військові намагалися витягти його, однак це вдалося зробити лише рятувальникам ДСНС. У безсвідомому стані потерпілого чоловіка передали лікарям , які у терміновому порядку госпіталізовали бідолагу.
Що саме стало причиною аварії поки незрозуміло. На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі обставини цієї автопригоди.
Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан."