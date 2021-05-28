США уведомили Россию, что не будут возобновлять Договор об открытом небе, - АР
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США решили не возобновлять сотрудничество с Россией в рамках Договора об открытом небе.
Об этом сообщил в четверг репортер Associated Press в Белом доме Зик Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки
По данным американских чиновников, заместитель госсекретаря США Венди Шерман уже сообщила замглавы МИД России Сергею Рябкову, что США не будут возвращаться к соглашению, из которой вышли в ноябре прошлого года. Тогда Вашингтон назвал причиной выхода нарушение условий Договора со стороны России. Россия осудила решение Соединенных Штатов.
Напомним, 19-го мая депутаты Госдумы России единогласно проголосовали за выход страны из международного договора об открытом небе. Законопроект о денонсации договора внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
По сообщениям, администрация США не хотела возвращаться к соглашению, потому что это могло бы прислать России "ошибочный сигнал". Джо Байден якобы выражал беспокойство, что возвращение к соглашению, которое по мнению США Россия нарушает, ослабило бы позиции США относительно широкой повестки дня контроля над вооружениями.
Договор по контролю за вооружением "Открытое небо" позволял полеты с целью мониторинга над военными комплексами страны-партнера. Его целью было укрепить доверие между военными двух стран.
Сейчас между США и Россией остается действующим только соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 (New START). Его действие продолжили в феврале этого года, впрочем Москва уже успела обвинить США в злоупотреблении.
Ранее спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече обсудят вопросы стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности.
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А вот у рашки с этим проблемы.. рогозин батуты керовые поставляет..
поэтому пускать в свое небо расейские самолеты - нет смысла..
Как сообщается на сайте ведомства, во время шестого полета Ingenuity произошел сбой в системе навигации. Ранее планировалось, что во время очередного полета дрон должен был подняться на высоту 10 метров со скоростью четыре метра в секунду, а после, пролетев некоторое расстояние, приземлиться в новой для него местности. По словам ведомства, первые 150 метров полет никаких инцидентов не происходило, но после, вертолетный дрон начал раскачиваться и корректировать скорость. Такое состояние продолжалось на протяжении всего полета. Также датчики летательного аппарата показывали большие скачки напряжения. Перед тем как приземлиться, Ingenuity совершил отклонения по крену и тангажу более, чем на 20 градусов!!!! В NASA выяснили, что во время первой минуты полета, в навигационной системе дрона произошел сбой. Это привело к потере одного передаваемого изображения с навигационной камеры. Вследствие чего, все последующие изображения доставлялись с неточными временными метками. А это означало то, что навигационная система аппарата работала основываясь на неверную информацию. Несмотря на все возникшие проблемы во время полета дрона, ему всё же, удалось удачно приземлится, но с отклонением на 5 метров от предполагаемого места посадки. В NASA отметили, что все ошибки будут учтены, а полученные знания помогут им во время будущих полетов.
Так, что НАСА вас предупреждали с Илоном Маском.......ВЫ ТАМ не одни. И вас будут пытаться уничтожить.