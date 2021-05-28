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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла из Беларуси: У нас сейчас есть много гуманитарных вопросов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла из Беларуси: У нас сейчас есть много гуманитарных вопросов

На фоне захвата в Минске оппозиционного беларуского журналиста Романа Протавсевича Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире ток-шоу Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов", – сказал он.

По словам Кулебы, у Украины сейчас нет политического диалога с Беларусью, а посол занимается лишь гуманитарными вопросами, в частности, проблемой трансплантологии. По его словам, ведомство помогает украинцам, которые после операций "застряли" в Беларуси.

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Напомним, 17 августа 2020-го Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси на фоне жестких разгонов протестов против режима Лукашенко. В начале сентября посол вернулся в Минск.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Топ комментарии
+5
тормоза позорные
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28.05.2021 07:46
+5
Сем Кіслін - це і є нинішнє "МЗС" ЗЕбаната. А кулєба - так, шавка на побігушках, що ніякого впливу не має і нічого не вирішує.
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28.05.2021 07:51
+3
Кулеба уже письковым к зекретину заделался?вроде ж адекватный чел был,а теперь блеет ,как и все зелёные дебилы...
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28.05.2021 07:47
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тормоза позорные
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28.05.2021 07:46 Ответить
Кулеба уже письковым к зекретину заделался?вроде ж адекватный чел был,а теперь блеет ,как и все зелёные дебилы...
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28.05.2021 07:47 Ответить
Сем Кіслін - це і є нинішнє "МЗС" ЗЕбаната. А кулєба - так, шавка на побігушках, що ніякого впливу не має і нічого не вирішує.
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28.05.2021 07:51 Ответить
Ні чого нового,на кацапії не закрили посольства та консультсва навіть під час війни,а з білорусами ми ще не воюємо.
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28.05.2021 07:57 Ответить
Пусть еще объяснит, почему самолеты Белавиа продолжают летать над Украиной.
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28.05.2021 07:58 Ответить
Шмаркля выполняет свои обязательства по поводу Семёнченко перед Лукашенко.
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28.05.2021 08:06 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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28.05.2021 08:07 Ответить
От Лука провів операцію по "вагнеровцям",правда гарно захоплювати іноземні літаки?
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28.05.2021 08:15 Ответить
ужас, не могут или не хотят свою "трансПОТОМлогию" развивать, одно суки "гуманитарные вопросы" решают лярдными выплатами в лугандон!!!
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28.05.2021 08:26 Ответить
Просто «Велике крадівництво» - ничего личного Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань - Цензор.НЕТ 1531
В настоящее время в Украине действует одиннадцать сборочных производств белорусской техники (тракторов и техники МАЗ, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, воротных систем, счетчиков электроэнергии). В т.ч., в 2020 году открыто 3 сборочных производства - троллейбусов (города Бровары и Винница) и коммунальной техники на базе шасси «МАЗ» (г. Кременчуг). Кооперационные связи традиционно поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины. При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» в Украине реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства и текущего ремонта украинской автодорожной сети. Источник: https://ukraine.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна
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28.05.2021 08:26 Ответить
пока не будет произведена трансплантология мозгов прорашистских лакеев и слуг на украинские- Украина так и будет там где она есть( я не понимаю,а почему нас на самит НАТО не приглашают?)
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28.05.2021 08:46 Ответить
Потом не удивляйтесь, что нас на саммит НАТО не зовут. Сидение на двух стульях уже не спасает.
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28.05.2021 10:09 Ответить
У СССР было много нерешеннх гуманитарных вопросов с нацистской германией, поэтому нельзя было закрывать посольство в Берлине. Да, Кулеба ?
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28.05.2021 10:28 Ответить
 
 