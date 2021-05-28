Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла из Беларуси: У нас сейчас есть много гуманитарных вопросов

На фоне захвата в Минске оппозиционного беларуского журналиста Романа Протавсевича Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире ток-шоу Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов", – сказал он.

По словам Кулебы, у Украины сейчас нет политического диалога с Беларусью, а посол занимается лишь гуманитарными вопросами, в частности, проблемой трансплантологии. По его словам, ведомство помогает украинцам, которые после операций "застряли" в Беларуси.

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Напомним, 17 августа 2020-го Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси на фоне жестких разгонов протестов против режима Лукашенко. В начале сентября посол вернулся в Минск.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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