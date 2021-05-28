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Столтенберг о сходстве РФ и Беларуси: Оба государства подавляют демократические протесты, оппозицию и используют кибератаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столтенберг о сходстве РФ и Беларуси: Оба государства подавляют демократические протесты, оппозицию и используют кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в поведении Беларуси и России ест сходства. В частности, это касается подавления демократических процессов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе визита в Португалию, передает пресс-служба НАТО.

По его словам, Беларусь и Россия "подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки".

Столтенберг отметил, что в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей Альянса.

"Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине", - добавил он.

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Накануне, Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией относительно принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair и сообщением о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Альянс потребовал международного расследования данной ситуации.

Кроме того, Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.
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Насправді це просто одна держава.
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28.05.2021 08:08 Ответить
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг о сходстве РФ и Беларуси: Оба государства подавляют демократические протесты, оппозицию и используют кибератаки - Цензор.НЕТ 3667
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28.05.2021 08:10 Ответить
интересно про какую "область" вещает лишнехромосомная? Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 6808
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28.05.2021 11:36 Ответить
Саме час будувати лінію оборони вздовж Білоруського кордрну,щоб зустріти росіянських "мишебратів" гарматами та ракетами.
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28.05.2021 08:27 Ответить
Расия ещё в 2010 напала на Польшу = на ЕС и НАТО! А Стултенберг всё шлангом прикидывается! Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 7210
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28.05.2021 08:32 Ответить
Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 958
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28.05.2021 08:34 Ответить
Два нацистских государства.
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28.05.2021 08:49 Ответить
Ще в Україні хоче вирости маленький "фюрер", 73% дебілів йому на виборах допомогли. Він поки що збирає тих, хто знищував Майдан і Україну -портнових,татарових, єрмаків,демченків,кузьминих, бужанських,дубінських,коломойських та інших найщиріших "патріотів".
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28.05.2021 08:56 Ответить
 
 