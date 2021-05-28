Столтенберг о сходстве РФ и Беларуси: Оба государства подавляют демократические протесты, оппозицию и используют кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в поведении Беларуси и России ест сходства. В частности, это касается подавления демократических процессов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе визита в Португалию, передает пресс-служба НАТО.

По его словам, Беларусь и Россия "подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки".

Столтенберг отметил, что в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей Альянса.

"Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине", - добавил он.

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Накануне, Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией относительно принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair и сообщением о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Альянс потребовал международного расследования данной ситуации.

Кроме того, Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.