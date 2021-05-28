В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели
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3 306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"28 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 169 детей и 77 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 402 человека;
летальных случаев - 156;
выздоровели - 13 298 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 25 454 человека,
методом ИФА - 11 758 человек,
экспресс-тестами - 23 351 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 196 673 человека;
выздоровели - 2 020 216 человек;
летальных случаев - 50 232;
проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях", - рассказали в Минздраве.
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Так, что сравнивать его с разными зеленскими могут только не очень умные люди