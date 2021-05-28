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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели

3 306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"28 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 169 детей и 77 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 402 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 02 летальных случаев - 156;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 02 выздоровели - 13 298 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 25 454 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 05 методом ИФА - 11 758 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 23 351 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 08 заболели - 2 196 673 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 08 выздоровели - 2 020 216 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 08 летальных случаев - 50 232;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели 12
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 3638
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28.05.2021 08:16 Ответить
Зеліне протяже. Який сам, такого і призначив.
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28.05.2021 08:20 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6348
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28.05.2021 08:21 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8127
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28.05.2021 08:19 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали - Цензор.НЕТ 677
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28.05.2021 08:20 Ответить
Ось і ржом папріколу.
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28.05.2021 08:22 Ответить
Напомню, до Поплавского институт культуры готовил массовиков-затейников с гармошками и библиотекарей для сельских клубов и ютился в старых помещениях, если что.
Так, что сравнивать его с разными зеленскими могут только не очень умные люди
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28.05.2021 08:29 Ответить
А зараз він кого готує? Стілістов, візажистов, продюсеров і інших паразитів
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28.05.2021 09:15 Ответить
Я одного не пойму, еа протяжении последнено месяца, а может и более, нам подают статимтику, в которой число выздоровевших в среднем на 10000 больше чем заболевших. Что за бред? Эти выздоровевшие все болели больше месяца? Откуда такое количество выздоровевших?
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28.05.2021 09:23 Ответить
 
 