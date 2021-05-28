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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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авиация (2598) Беларусь (7527) Лукашенко (3502) Россия (91316) авиасообщение (786) Евросоюз (15905) Яременко Богдан (149) Протасевич Роман (309)

Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война. В этой ситуации Украина должна начать активно напоминать о базах данных российских воздушных судов, постоянно нарушают международное право, осуществляя полеты в оккупированный Крым.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы призвал украинскую власть позаботиться не столько о наказании Лукашенко, как о России. И авиационная война, которая может вспыхнуть между ЕС и РФ нам может помочь. В ответ на запрет авиатранзита через территорию Беларуси в воздушное пространство ЕС, Россия перестала принимать рейсы европейских авиакомпаний, которые направляясь в российские аэропорты обходят территорию Беларуси. Это ясный сигнал Кремля - ​​Лукашенко их с#кин сын и сдавать его Кремль не намерен", - заявил Яременко.

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"Понятно, что европейцы задумаются над ответом на эту наглость. Конечно, пока трудно поверить, что европейцы проявят характер и пойдут на дальнейшее обострение с РФ. Но вдруг? Вот здесь Украина должна начать активно напоминать о базах данных российских воздушных судов, постоянно нарушают международное право, осуществляя полеты в оккупированный Крым. Преимущественно это лизингуемые "Боинги" и "Аэробусы". И Украина пока немного достигла в том, чтобы убедить международных партнеров начать преследовать нарушителей. Самое время удвоить усилия", - призвал Яременко.

Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - слуга народа Яременко 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Топ комментарии
+9
Пам'ятаю, як Богдан Яременко волав «ні капітуляції» та «мінським договорнякам» зі всіх екранів. Коли був в «Укропі». Такий вже яструб був, куди там нам всім....А виявився не яструбом, а старшим товстим п...расом
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28.05.2021 08:24
+6
Та не піде ця Європа на загострення відношень з ******... бо тупо сцить
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28.05.2021 08:24
+5
Російський "кріт" в РНБО? Чому зриваються наші спецоперації? За поданням Єрмака у червні 2020 призначений начальником комітету по розвідці при пРезиденті України - РУСЛАН ДЕМЧЕНКО - російський шпигун. Злито 7 спецоперації ГУР МО

https://twitter.com/newstop_us/status/1398141602120572928
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28.05.2021 08:35
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Авианал-табу?
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28.05.2021 08:23 Ответить
Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9061
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28.05.2021 08:26 Ответить
Авианал у него как раз очень чувствительный. Зеленая шобла начала понимать, что пора рвать когти из слуг бородатой бабушки. Сейчас начнется канитель с очередным исключением. Зеля все-таки весьма обидчивый нелох.
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28.05.2021 09:17 Ответить
Та не піде ця Європа на загострення відношень з ******... бо тупо сцить
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28.05.2021 08:24 Ответить
Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 7158
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28.05.2021 08:27 Ответить
Пам'ятаю, як Богдан Яременко волав «ні капітуляції» та «мінським договорнякам» зі всіх екранів. Коли був в «Укропі». Такий вже яструб був, куди там нам всім....А виявився не яструбом, а старшим товстим п...расом
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28.05.2021 08:24 Ответить
Він таки натурал)
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28.05.2021 09:08 Ответить
Російський "кріт" в РНБО? Чому зриваються наші спецоперації? За поданням Єрмака у червні 2020 призначений начальником комітету по розвідці при пРезиденті України - РУСЛАН ДЕМЧЕНКО - російський шпигун. Злито 7 спецоперації ГУР МО

https://twitter.com/newstop_us/status/1398141602120572928
показать весь комментарий
28.05.2021 08:35 Ответить
Запад снял санкции с "Аэрофлота" за полеты в Крым. Теперь РФ не надо даже придумывать всякие "Добролеты" и "Победы"... А так да, заграница нам поможет.
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28.05.2021 08:42 Ответить
да никто ничего делать толком не будет... так пошумят и на этом все закончиться.. с северным потоком уже повоевали!?
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28.05.2021 08:45 Ответить
Авиационная война с их то "глубокой озабоченностью"?
Максимум, запретят въезд диспетчеру и руководителю полетов.
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28.05.2021 08:47 Ответить
Ти, "Ярема", краще думай за анал. Ви аналівці свою справу зробили у 2019 році. Що вам заважало до цього часу пресувати москалів? А заважало ваше малороське походження і заглядання в очі, чи ще там кудись.
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28.05.2021 08:53 Ответить
Тогда уж лучше напомнить про сбитый Путлером "Боинг" и гибель находившихся на его борту 298 граждан, в основном из ЕС.
То что обезьяны сбили его, намереваясь сбить украинский транспортник, ничего не меняет (скорее усугубляет, так как доказывает развязывание необъявленной войны в Европе московским фюрером).
Тем не менее, вот уже 7 лет как Росавиа продолжают летать в Европу. А с фюрером все это время продолжали ручкаться Меркель, Макрон и прочие. 16 июня убийце будет пожимать руку Байден.
Какое к черту назревание войны?
Ничего они не сделают дикарю с ядерной дубиной, большинство стран ЕС боится неадеквата, а остальные заискивают перед ним и устраивают взаимовыгодный кровавый гешефт.
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28.05.2021 09:04 Ответить
Вы же знаете Европу. На такие расходы она не пойдет.
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28.05.2021 09:08 Ответить
Уже как-то поднадоела Европа с Америкой со своими озабоченностями. Даже не смешно уже. Африка с Бирмой уже ржут над западом не маскируясь. А вообще-то в стае обезьян, если бабуин , обьявивший себя альфа-самцом, забил на все и только проявляет , попердывая, озабоченность - его низвергают и убивают. Бабуину под именем Запад пора бы призадуматся над этим.
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28.05.2021 09:09 Ответить
ничего не вспыхнет. труба зовет!
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28.05.2021 09:29 Ответить
Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна: настав час Україні нагадати про російські літаки, що літають в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 4191
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28.05.2021 09:35 Ответить
я в шоке, похоже не только в Украине
говноклоуны мутят воду, американцы
совсем рехнулись ? торгуют паспортами ?
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28.05.2021 10:15 Ответить
закрыть воздух, пусь в сибирь на пуперджете льотают
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28.05.2021 10:16 Ответить
 
 