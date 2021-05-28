РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13308 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
2 262 11
обстрел (20241) Донбасс (26945) потери (3864) ВСУ (5163)

Украинский воин погиб от пули врага на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб от пули врага на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-мм калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-мм калибра.

Вблизи Марьинки враг осуществил обстрел из противотанковых пушек.

Также сообщается, что в направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские воины открывали огонь.

В штабе сообщили, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

Украинский воин погиб от пули врага на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз нарушили режим тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин погиб от пули врага на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз нарушили режим тишины, - штаб ОС 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Погиб наш воин. 9 обстрелов за сутки. Только ублюдки могут упорно называть это "режимом тишины" и продолжать вешать лапшу на уши про "скорый мир"
показать весь комментарий
28.05.2021 08:30
+9
А кацаваротка барижить на крові.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:25
+6
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
28.05.2021 08:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацаваротка барижить на крові.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:25 Ответить
почти все барыжат, так не бывает - или барыжат или ВСЕ воюют!
показать весь комментарий
28.05.2021 08:31 Ответить
Членограй баражит не только на крови. На всем. На вакцине, энергетике, даже на шлаке для "великого крадивництва"
показать весь комментарий
28.05.2021 08:32 Ответить
Погиб наш воин. 9 обстрелов за сутки. Только ублюдки могут упорно называть это "режимом тишины" и продолжать вешать лапшу на уши про "скорый мир"
показать весь комментарий
28.05.2021 08:30 Ответить
бойня безнаказано гинуть воїни
показать весь комментарий
28.05.2021 08:30 Ответить
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
28.05.2021 08:34 Ответить
Почему президент не занимается проблемой войны с рассеей? Сколько еще нужно смертей, чтобы зеленский проснулся и начал работать? Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 863
показать весь комментарий
28.05.2021 09:30 Ответить
Нужна проста пиристать стрилять...
Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1524
показать весь комментарий
28.05.2021 09:32 Ответить
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
показать весь комментарий
28.05.2021 10:28 Ответить
В это же время за сутки на дорогах в ДТП погибло 14 человек и около сотни раненых. Почему ЗЕбильник об этом не говорит и не запретит эксплуатацию автомобилей?
показать весь комментарий
28.05.2021 11:45 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2362
показать весь комментарий
28.05.2021 17:24 Ответить
 
 