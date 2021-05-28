Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 28 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по позициям ВСУ с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", сказано в сообщении.

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В шабе подчеркнули, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.



