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беспилотник (686) обстрел (6734) ранение (1890) Донбасс (18021) операция Объединенных сил (3469)

Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 28 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по позициям ВСУ с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского

В шабе подчеркнули, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС 01
Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС 02

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Путин все не разрешает нам использовать снайперов и беспилотники. Вот вражина проклятая.
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28.05.2021 08:43 Ответить
И я о том же
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28.05.2021 08:45 Ответить
Беспилотники есть возможность сбивать или Зе команда не разрешает ? А на снайперов можно охотиться своими снайперами ? Мужчины в этих задачах наверно лучше понимают
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28.05.2021 08:45 Ответить
Тільки й читаєш, як не снайпер гахнув так під обстрілом загинув...(((((
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28.05.2021 09:37 Ответить
Українські позиції- навчальний тир для кацапів, дякуючи зеленому перемир'ю.
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28.05.2021 09:53 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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28.05.2021 09:51 Ответить
Так а вы ***** на них пожалуйтесь. Он их накажет. Быстренько заседание ткг собирайте и о мире договаривайтесь.
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28.05.2021 10:19 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6026
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28.05.2021 17:25 Ответить
 
 