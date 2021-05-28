РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
49004 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 303 21
Беларусь (4560) самолет (1486) Ryanair (104) Протасевич Роман (304)

Глава Ryanair О'Лири о принудительной посадке самолета в Минске: Подготовленный и незаконный угон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Ryanair О'Лири о принудительной посадке самолета в Минске: Подготовленный и незаконный угон

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал принудительную посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем "подготовленным и незаконным угоном".

Об этом говорится в его письме, которым располагает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание ссылается на письмо, которое О'Лири отправил руководителю департамента авиации Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси "порицаемым незаконным действием" и требует власти Беларуси идентифицировать трех пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+10
Совместная операция двух нацистских режимов.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:48
+4
фашистских, так точнее
показать весь комментарий
28.05.2021 08:51
+4
Лука не чекав, що його "виїб.он", в стилі "расейского гопника", обернеться таким міжнародним резонансом... Хєрово його у "замполіти" готували в молодості... Забув латинський крилатий вираз: "Що належиться Юпітеру, не належиться бику...". А його кацапи зробили "биком", в даній ситуації, і тепер лукашенківську Білорусь "трахають всі, кому не лінь, чи хто п"яний, спить...".
показать весь комментарий
28.05.2021 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совместная операция двух нацистских режимов.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:48 Ответить
фашистских, так точнее
показать весь комментарий
28.05.2021 08:51 Ответить
"Нацизм" - лише "крайня форма фашизму"... На це вказував Умберто Еко в своїй праці "УР-фашизм"...
показать весь комментарий
28.05.2021 08:54 Ответить
Вот не надо. Оба режима тоталитарны? Да. Оба режима проповедовали превосходство расы? Нет.
показать весь комментарий
28.05.2021 09:05 Ответить
Точно? Спочатку прочитай Умберто Еко, а потім наполягай на своїй точці зору... В Росії теж не наполягають на "превосходстве расы"... Бо там уже більше азіатів-монголоїдів, ніж європейців, це раз, і тюрки, змішані з угрофінами, з прилиттям незначної домішки слов"янської крові, складають основу "расейскага народа". Те саме було і в Італії... Мусоліні проголошував не "превосходство расы", а "превосходство граждан нового Рима"... Тобто, пробував відтворить Рим часів Цезаря і Калігули, коли були "громадяни Риму" і "дикуни-варвари"... І чим ці "дикуни-варвари", в очах римських громадян, відрізняються від "недолюдей" в очах "арійців" Гітлера?...
"Ширєє" треба дивиться, "ширєє"... Або "ширше", як казав персонаж Гайдая у фільмі "*******"...
показать весь комментарий
28.05.2021 09:17 Ответить
"Имя розы" читал Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6991 Яр, не надо приводить одного бакалавра философии как истину в последней инстанции. Тем более, у нас свои мозги имеются Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6991
В Росії теж не наполягають на "превосходстве расы" - Муссолини провозгласил в своей речи в Палате Депутатов 26 мая 1927 года: «Всё в государстве, ничего против государства и ничего вне государства». Муссолини заявлял, что «раса - это чувство, а не реальность; 95% чувства» . Таким образом, вы сами подтверждаете, что в России и Беларуси - чистый фашизм.
показать весь комментарий
28.05.2021 09:39 Ответить
"Стоять, Зорька!!!". Спочатку прочитай "УР-фашизм". Потім поцікався, скільки політологів-науковців світової політології, як науки, спираються саме на висновки цього "одного бакалавра філософії"...
А про Росію, Білорусь, Німеччину та Італію я лише згадав, як про окремі прояви цих політичних течій. Я вказав лише на те, що "нацизм" - одна з форм фашизму, у його крайній іпостасі... (В більшості європейських мов "патріотизм" - єдине поняття. Лише у Франції та у нас іїз нього виділяється його крайня, агресивна форма - "шовінізм"... Так що, європейці - поголовно ідіоти?...).
показать весь комментарий
28.05.2021 10:52 Ответить
Яр, фашизм и нацизм, имеют много общего, но не являются тождественными. Так-то комми и фаши имеют между собой намного больше общего, нет?
показать весь комментарий
28.05.2021 11:00 Ответить
"Усеруся, но не покорюся!...". Ти здатен зрозуміть, ЩО САМЕ я тобі пояснить пробую? "Фашизм", як ідеологія", є більш широким поняттям, ніж "нацизм". Останній - лише одна з його форм, найбільш агресивна. Так само, як "фашизм", з точки зору ідеології, є однією з форм "авторитаризму". А "авторитаризм", як ідеологія, може буть і "монархією", і "теократією", і "технократизмом"... І "комунізм" - теж більш широке поняття... Він різний існує (правда, на практиці втілилися лише дві його авторитарні форми - "більшовизм" та "маоїзм"...
Таке поняття, як "наукова класифікація", тобі відома? Відкрий який-завгодно підручник з політології, для ВИШів, і прочитай, а потім "упирайся рогом"...
показать весь комментарий
28.05.2021 11:50 Ответить
Стопе! Давай не будем оперировать классификаторами придуманными для удобства круглоголовых Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 7067? Я с тобой полностью согласен что касается классификации. Была у меня и полит.экономика, и полит.занятия, и прочая х-ня. Мир более многогранен.
Правительство хуту в Руанде - какое оно? А Салазара в Португалии? А Спарта? А Пиночет? А ЮАР?
Я к чему, после второй мировой, благодаря усилиям комми, стало модным не различать наци и фашей, и плевать на приведённый вами классификатор. Напомню как обосрались кремляди - были мы нацистами, стали фашистами. И ведь идотам пох на все ваши выкладки Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6824
показать весь комментарий
28.05.2021 12:14 Ответить
Не "коруглоголових", а "яйцеголових"... Так у всьому світі називають науковців. А "круглоголові" - решта, "пересічні"... Саме вони в класифікації "розбираються, що свиня - в апельсинах...".
Я сказав те, що сказав. Якщо тобі не подобається класифікація яйцеголових - спускайся до рівня "круглоголових"... З гори легше вниз бігти, ніж вгору.... Але тоді не лізь у філософські диспути... "Круглоголовим" це не личить... Вони, все одно, філософії не вчать...
показать весь комментарий
28.05.2021 12:22 Ответить
Не "коруглоголових", а "яйцеголових"... Так у всьому світі називають науковців. А "круглоголові" - решта, "пересічні"... Саме вони в класифікації "розбираються, що свиня - в апельсинах...". - возражение принимается Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6664

Я сказав те, що сказав. Якщо тобі не подобається класифікація яйцеголових - спускайся до рівня "круглоголових"... З гори легше вниз бігти, ніж вгору.... Але тоді не лізь у філософські диспути... "Круглоголовим" це не личить... Вони, все одно, філософії не вчать.. - а у нас был философский диспут? Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 53 Не не не. Академическая философия - то ещё сборище фашистов(все определения подходят) Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6664 Вы там разберитесь у себя с яйцом и курицей, а потом к нам, любителям точных наук приходите Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 6664 Тем более, что у вас оценка события зависит от наблюдателя (Кот Шрёдингера) Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 53

Яр, спасибо за хорошее настроение с утра. Приятно пообщаться Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення - Цензор.НЕТ 4713
показать весь комментарий
28.05.2021 12:48 Ответить
Нацизм це різновид фашизму.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:56 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
28.05.2021 09:05 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
28.05.2021 09:24 Ответить
Нет.
"К сожалению, я не могу дать простого определения, - говорит Кевин Пассмор из Кардиффского университета, автор книги о фашизме. - Все зависит от определений".

Другой проблемой, возникающей при попытке четко определить понятие "фашист", является то, что зачастую заявленная идеология итальянских фашистов и германских нацистов далеко не полностью совпадала с проводимой ими политикой.
Однако самая очевидная трудность - это то, сколь широко понятие "фашист" использовалось на протяжении многих лет.
Кто-то считает его оскорблением, а, скажем, Оксфордский английский словарь дает разные определения: "(в широком смысле) человек, придерживающийся правых авторитарных взглядов" и "человек, который пропагандирует определенную точку зрения или порядок в такой манере, которая считается нетерпимостью или авторитаризмом". Отсюда получаем "расизм по принципу физических особенностей тела" (body racism).

Фашистской идеологии в ее изначальном смысле были чужды расизм и антисемитизм. Хотя Муссолини и признавал, что стал расистом еще в 1921 году, но при этом подчеркивал, что здесь нет никакой имитации германского расизма. «Необходимо, чтобы итальянцы уважали свою расу», - так декларировал Муссолини свою «расистскую» позицию.
Более того, Муссолини не раз осуждал евгенические учения национал-социализма о чистоте расы. В марте 1932 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он заметил, что «к настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения».
«Антисемитизма в Италии не существует», - заявлял дуче. И это были не только слова. В то время как в Германии набирали силу антисемитские кампании в Италии многие важные посты в университетах, банках или армии продолжали занимать евреи. Только с середины 1930-х годов Муссолини заявил о белом превосходстве в африканских колониях Италии и перешел на антисемитскую риторику ради союза с Германией.
Важно отметить, что нацизм не является обязательной составляющей фашизма. Так, фашистские режимы Салазара в Португалии, Франко в Испании или Пиночета в Чили были лишены основополагающей для нацизма теории расового превосходства.

Источник: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001f/00124369.htm

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa
показать весь комментарий
28.05.2021 10:02 Ответить
Лука не чекав, що його "виїб.он", в стилі "расейского гопника", обернеться таким міжнародним резонансом... Хєрово його у "замполіти" готували в молодості... Забув латинський крилатий вираз: "Що належиться Юпітеру, не належиться бику...". А його кацапи зробили "биком", в даній ситуації, і тепер лукашенківську Білорусь "трахають всі, кому не лінь, чи хто п"яний, спить...".
показать весь комментарий
28.05.2021 08:52 Ответить
Обратите внимание на метод кацапов всех жертв своей агрессии выставлять террористами
К примеру операция с вагнеровцами - терроризм , посадка лукой самолета - терроризм, украденный Чаус в дружественной Молдове - терроризм .
И явно все идёт от кацапов . Они вот и Ермаку подсказывают что делать . А потом Зе удивляется , почему нас в НАТО не пригласили на саммит . А Ермака убрать от гос тайны не хочет ,
показать весь комментарий
28.05.2021 09:10 Ответить
И ещё меня удивляет назначение Маркаровой послом США . Ведь она по заданию Ермака записала тогда беседу Гончарука про Зе , и вот заработала себе посла - то есть будет обо всем стучать Ермаку первому .
показать весь комментарий
28.05.2021 09:14 Ответить
ярмак, клован, прочие зегнидвы - мрази
показать весь комментарий
28.05.2021 10:21 Ответить
Успешная операция "Шубертовцы" есть ответ на проваленную операцию "Вагнеровцы"...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
показать весь комментарий
28.05.2021 10:32 Ответить
 
 