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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 116 934 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"16 293 человека привиты против COVID-19 за сутки 27 мая 2021. Первую дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек.

В течение суток работали: 254 мобильные бригады, 1 485 пунктов вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели

По состоянию на 28 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

С начала прививочной кампании привиты 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 1 116 006 прививок.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав 02

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Степанов = ЛЯШКО За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5332
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав - Цензор.НЕТ 329
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28.05.2021 08:57 Ответить
чемпионы мира, кули...
да и нравятся зебилам видосики с "божьей благодатью", где бесноватый вовка-шмаркля так доступно поясняет ватникам какие они идиоты кто все украл, и почему шут, даже спустя два года, непричем и "совсем невиноватая" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1484
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28.05.2021 09:15 Ответить
Темпы остаются прежними, непонятно как Ляшко собирается выполнить обещание о вакцинации 5 млн до сентября.
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28.05.2021 08:59 Ответить
ну как-как... новой порцией видосиков от кловуна и обещаниями обещать и дальше давать обещания За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9126
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28.05.2021 09:16 Ответить
 
 