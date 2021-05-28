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Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19

Компания Facebook больше не будет удалять посты в социальной сети об искусственном происхождении COVID-19, потому что расследование по этому вопросу продолжается/

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

"Мы продолжаем работать с экспертами по здравоохранению, чтобы идти в ногу с меняющейся природой пандемии и регулярно обновлять нашу политику, когда появляются новые факты и тренды", - заявил вице-президент Facebook Гай Розен.

В феврале 2021 компания объявила, что запрещает писать посты, в которых говорится о том, что коронавирус был якобы создан в китайской лаборатории, а также о неэффективности или ядовитости вакцин. Но после того, как президент США Джо Байден попросил разведку "удвоить" усилия по поиску источника COVID-19, и в числе прочего рассмотреть "вопросы по Китаю", компания решила пересмотреть свою политику.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане сильно заболели несколько сотрудников. В Китае эту версию отвергли.

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Топ комментарии
+9
О, да? Фейсбук милостиво соизволил позволить холопам писать что они думают...
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28.05.2021 09:26
+7
а шо ж такое, китай перестал платить цукенбергу за удаление такой неудобной информации? Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 8191
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28.05.2021 09:18
+7
Потому что нада быть полным зебилом, что бы поверить, что коронавирус появился из-за того, что бабуся в поселке Вухань скушала летучего кажана. 5000 лет китайской цивилизации, всю жизнь они жрали этих мышей, а венцом в цепи эволюции вируса стала какая-то бабуся Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 4793
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28.05.2021 09:22
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а шо ж такое, китай перестал платить цукенбергу за удаление такой неудобной информации? Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 8191
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28.05.2021 09:18 Ответить
Потому что нада быть полным зебилом, что бы поверить, что коронавирус появился из-за того, что бабуся в поселке Вухань скушала летучего кажана. 5000 лет китайской цивилизации, всю жизнь они жрали этих мышей, а венцом в цепи эволюции вируса стала какая-то бабуся Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 4793
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28.05.2021 09:22 Ответить
пора называть вещи своими именами это не ковид а китайский вирус - за последствия которого это недострана не несет никакой ответственности.
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28.05.2021 09:18 Ответить
недострана говоришь? Это ты серьёзно или прикалываешься? Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 7572
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28.05.2021 09:24 Ответить
название мордор уже занято,геополитический моральный урод или глобальная угроза тебе больше нравится?
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28.05.2021 09:36 Ответить
ааааааа, ты про рашу - ну так выражайся правильно - называй страну
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28.05.2021 18:15 Ответить
О, да? Фейсбук милостиво соизволил позволить холопам писать что они думают...
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28.05.2021 09:26 Ответить
Правильное решение .Лучше поздно ,чем никогда.
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28.05.2021 09:30 Ответить
летучие мыши были очень удобными стрелочниками ( не могут ни защититься ни опровергнуть ) но к сожалению некоторых китайских товарищей отмазка непроканала Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9743
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28.05.2021 09:33 Ответить
Да не может быть, ну и ну... ) Марк что же ты делаешь... было же уплОчено...
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28.05.2021 09:49 Ответить
Как вообще возможно, что какие- ч то чмошники из пейсбука решают, что можно писать??
Какие дебилы вообще после этого им пользуются???
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28.05.2021 09:49 Ответить
Ты хочешь читать про распятых мальчиков и хунтовских карателей? К сожалению проплаченые посты от ботоферм это реальность и с ними как-то нужно бороться.
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28.05.2021 10:31 Ответить
Потому и не пользуюсь фейсбагом
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28.05.2021 09:59 Ответить
Ну наконец-то. Это настоящая оттепель после лютого ковидного тоталитаризма.😷
Особенно в вопросе ядовитости прививок.💉
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28.05.2021 10:53 Ответить
Йой, а що сі в лісі здохло? Байден президентом став? Які ж вони всі там брехливі і двуличні мерзоти!
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28.05.2021 11:45 Ответить
перезулися в повітрі, виродки
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28.05.2021 12:13 Ответить
А як же "найдосвідченіші вірусологи з економістів та фінансістів" VoxUA харчуватись будуть? Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 3630
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28.05.2021 13:24 Ответить
 
 