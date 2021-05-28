В Ужгороде с июня закрывают ковидное отделение городской клинической больницы из-за снижения количества пациентов

В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом из-за существенного снижения количества пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского городского совета.

По словам директора больницы Ивана Кураха ситуация с коронавирусом стабилизировалась, количество больных, в том числе и тяжелобольных, уменьшилось.

По его словам, из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Работающие в COVID-отделении реаниматологи будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделения планируют вновь открыть.

В то же время жителей города призывают соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.

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