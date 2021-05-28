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За сутки в мире выявили 537,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 169,6 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в мире выявили 537,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 169,6 млн

По состоянию на утро 28 мая в мире зарегистрировали 537 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 643 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 169 648 054 случаев инфицирования, из них 537 676 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 525 426 человек, из них 11 643 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 537,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 169,6 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 151,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Ляшко провел переговоры с американской делегацией по вопросам поставок вакцин и производства их в Украине

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

За сутки в мире выявили 537,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 169,6 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 12-ю и 3-ю позицию соответственно.

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За сутки в мире выявили 537,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 169,6 млн - Цензор.НЕТ 7661
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28.05.2021 09:25 Ответить
а таке українців вже не цікавить .- єпоха бідності скінчилась....

Тариф на газ с 1 июня: поставщики подняли цены
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/tarif-na-gaz-s-1-******-postavshchiki-podnyali-ceny-758955.html
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28.05.2021 09:25 Ответить
 
 