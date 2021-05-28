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Новости Политика Украины
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Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба

Сближение Беларуси с Россией несет потенциальную угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "1+1" 27 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Министр подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

"Как государство мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная, демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас каких-то конструктивных в перспективе шагов в отношении него", – сказал Кулеба.

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По его словам, сейчас такие шаги невозможны, как и не были возможны и до задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу – это дорога к еще более тесному союзу... По сути, возможно, это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом. Мы должны заботиться о правах человека, о правилах международной авиационной безопасности. Но мы также должны заботиться о своей национальной безопасности. Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией – это симметричное возрастание угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы, безусловно, должны учитывать, принимая те или иные решения", – заявил Кулеба.

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Топ комментарии
+6
Главное, что бы на с не поглатили, это же мечта зебила. Он даже предлагал хуйлу забрать Украину хотя бы за долги...
Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 874
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28.05.2021 09:29
+6
Зє сцикун дійсно здав частину донецької та луганської областей, а крим здав особисто ти.
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28.05.2021 09:47
+4
разницы нет, но я думаю, что он за. Литвины все ностальгируют по Совку Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7735
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28.05.2021 09:42
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Главное, что бы на с не поглатили, это же мечта зебила. Он даже предлагал ***** забрать Украину хотя бы за долги...
Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 874
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28.05.2021 09:29 Ответить
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Зеля здав Крим та частину Донбасу,за грати зрадника))
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28.05.2021 09:38 Ответить
Зє сцикун дійсно здав частину донецької та луганської областей, а крим здав особисто ти.
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28.05.2021 09:47 Ответить
Назву міст та сел які здав Зеля?
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28.05.2021 10:00 Ответить
Тупі порохоботи навіть не знають, що саме Зеля звільнив дві третини захопленого Донбасу.
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28.05.2021 10:44 Ответить
та она и так поглощена
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28.05.2021 09:31 Ответить
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Ну как бы да, к этому все и идет.
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28.05.2021 09:32 Ответить
а ты лично за или против?
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28.05.2021 09:36 Ответить
Да какая разница?
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28.05.2021 09:41 Ответить
разницы нет, но я думаю, что он за. Литвины все ностальгируют по Совку Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7735
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28.05.2021 09:42 Ответить
как бы она (Беларусь) с рф и не разминалась... Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5774 Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7118
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28.05.2021 09:34 Ответить
Білорусія це автономна республіка у складі Північно Захіоного Федерального Округу ПідоРашки))
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28.05.2021 09:37 Ответить
Вообще-то спирт из картошки омерзитеьній.
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28.05.2021 09:37 Ответить
А кацапи не за спирт хочуть окупувати Білорусь, а просто щоб нагадить там.
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28.05.2021 09:53 Ответить
Ну, Красная Шапочка, у нас с тобой есть два варианта развития событий: либо слияние, либо поглощение. (с)
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28.05.2021 09:38 Ответить
Это свершившийся факт, к сожалению
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28.05.2021 09:51 Ответить
ну а если граждане страны, причем большинство хотят жить в советском союзе то почему они должны рухатца в Европу?
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28.05.2021 09:55 Ответить
Але працювати їдуть в Європу і там плачуться за радянським союзом, чомусь від засрашки подалі.
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28.05.2021 10:04 Ответить
белоруские терпилы вернулись в "светлое будущее"....
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28.05.2021 10:00 Ответить
Гірше чим є,навряд чи буде...
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28.05.2021 10:13 Ответить
Кто на ком сидел , 🤣 Ещё не известно кто кого поглотит ? Ручная и белорусь , и не разлучались 🙄🤦😂 . Как можно само сеья поглотить 🤦
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28.05.2021 10:15 Ответить
Русня
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28.05.2021 10:15 Ответить
В найгіршому прояві - совок.
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28.05.2021 12:39 Ответить
 
 