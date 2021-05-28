Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба

Сближение Беларуси с Россией несет потенциальную угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "1+1" 27 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Министр подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.



"Как государство мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная, демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас каких-то конструктивных в перспективе шагов в отношении него", – сказал Кулеба.

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По его словам, сейчас такие шаги невозможны, как и не были возможны и до задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



"Он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу – это дорога к еще более тесному союзу... По сути, возможно, это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом. Мы должны заботиться о правах человека, о правилах международной авиационной безопасности. Но мы также должны заботиться о своей национальной безопасности. Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией – это симметричное возрастание угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы, безусловно, должны учитывать, принимая те или иные решения", – заявил Кулеба.