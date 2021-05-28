Microsoft обвинила российских хакеров в массированной кибератаке на 150 организаций в 24 странах мира

Массированную хакерскую атаку на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга зафиксировала на этой неделе компания Microsoft.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-президент компании Том Берт в своем блоге.

Он считает, что за ней стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT-компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.

Берт сказал, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact, сообщила Microsoft. Подлинные фишинговые письма от 25 мая якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылку на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам "получить постоянный доступ к взломанным машинам".

Занимающаяся вопросами кибербезопасности фирма Volexity, которая также фиксировала атаки, сообщила, что злоумышленники, "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей", сообщают СМИ.

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В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.