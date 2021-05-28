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Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики.

Свое поздравление Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиеве с Днем републики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал Зеленский.

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Топ комментарии
+5
Вітання Азербайджанському Народу!!!!Карабах це Азербайджан!!!!
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28.05.2021 09:35
+2
Дал не народ, а жюри.И ТО ЧТОБ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БЫСТРЕЯ ВЫШЛА ИЗ ГЕЛЬБАДЖАРА(ГалаБэйЯшар-полно золота и цветмета.Может и Макрон в доле сейчас.И открытая высокая площадка -все Иреванское ханство на ладони) и Лачина,и вернула г.Ходжалы,где был геноцид ,и там должен стоять памятник, и "деревню имп.ГанЭрия"(Ханкенди),где сейчас одни арабохайи(историк А.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе с названием "Кавказ".Автор кн."Кавказ" кон.19в.).Просто Украине надо было побольше дать балов.
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28.05.2021 11:16
+2
Спасибо Всему Украинскому народу за поздравления.Мы вместе победим этих этих гнид шейниных,покупающих недвижимости за границей тошнотворных соловьевых,уродку с открытыми вонючими грудями симонян-ее мужа обезьянку в ящике крут-ся,разноцветные штаны скабеевых,киселевых-абзаловых болтунов,глиста кургеняна и др.мусор,который собрался в Москве.СЛАВА КАВКАЗУ,СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.05.2021 11:23
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Вітання Азербайджанському Народу!!!!Карабах це Азербайджан!!!!
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28.05.2021 09:35 Ответить
Азербайджан единственный который на Евровидении дал 12 баллов России. И еще вроде молдавские зрители отличились.
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28.05.2021 09:44 Ответить
І до чого тут це?
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28.05.2021 09:57 Ответить
Дал не народ, а жюри.И ТО ЧТОБ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БЫСТРЕЯ ВЫШЛА ИЗ ГЕЛЬБАДЖАРА(ГалаБэйЯшар-полно золота и цветмета.Может и Макрон в доле сейчас.И открытая высокая площадка -все Иреванское ханство на ладони) и Лачина,и вернула г.Ходжалы,где был геноцид ,и там должен стоять памятник, и "деревню имп.ГанЭрия"(Ханкенди),где сейчас одни арабохайи(историк А.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе с названием "Кавказ".Автор кн."Кавказ" кон.19в.).Просто Украине надо было побольше дать балов.
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28.05.2021 11:16 Ответить
Спасибо Всему Украинскому народу за поздравления.Мы вместе победим этих этих гнид шейниных,покупающих недвижимости за границей тошнотворных соловьевых,уродку с открытыми вонючими грудями симонян-ее мужа обезьянку в ящике крут-ся,разноцветные штаны скабеевых,киселевых-абзаловых болтунов,глиста кургеняна и др.мусор,который собрался в Москве.СЛАВА КАВКАЗУ,СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.05.2021 11:23 Ответить
Та засцыт ***** он, ну вернее на празднование приедет, а на крымскую платформу не пойдет
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28.05.2021 09:47 Ответить
Димпломатичнее было бы сказать не "жду вас", а "приглашаю вас"... ох Зеля...
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28.05.2021 09:51 Ответить
Прекращай читать заголовки, а читай оригинал.
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28.05.2021 10:06 Ответить
и что в оригинале? тоже самое только еще более неуклюже...
"жду ... ваше участие" - косноязычное выражение.
"Приглашаю принять участие" либо "Запрошую взяти участь" если по-украински.
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28.05.2021 10:53 Ответить
А я думал, ты догадаешься, что общение официальных лиц через социальную сеть является неформальным по содержанию, лаконичным по форме и допускает любую лексику, кроме обсценной.
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28.05.2021 16:06 Ответить
а у кого зё должен набираться опыта? ***** не хочет делиться жизненной мудростью диктатора, так хоть Алиев что-то подскажет. У Луки тоже можно было бы многому научиться, но тому сейчас не до того
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28.05.2021 10:15 Ответить
 
 