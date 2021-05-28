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Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики.
Свое поздравление Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиеве с Днем републики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал Зеленский.
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"жду ... ваше участие" - косноязычное выражение.
"Приглашаю принять участие" либо "Запрошую взяти участь" если по-украински.