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Новости Политика Украины
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Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить

России выгодно, чтобы переговоры ТКГ продолжались в Минске, потому что это в определенной степени легитимизирует режим Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"На мой взгляд, вопрос о смене Минска встал еще тогда, когда украинская власть официально не признала легитимным президента Лукашенко. Было бы странно, если бы мы отправляли международную делегацию и использовали как площадку для международных переговоров страну, власть в которой мы официально не признаем. Это первое. Второе, решение о смене площадки должно быть консенсусным. Оно должно утверждаться тремя сторонами-членами ТКГ. Наверное, было бы логично, чтобы новую локацию предложило ОБСЕ. Но, опять же, нельзя не учитывать и мнение Украины. Поэтому если украинская делегация примет решение не ездить в Минск, то остальным сторонам придется считаться", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия зря апеллирует к Германии и Франции.

"Думаю, что в какой-то степени Лавров может сделать себе медвежью услугу, делая пассаж в адрес Берлина и Парижа, потому что тогда (местом переговоров. - Ред.) могли бы стать Берлин и Париж. Потому что они тоже как бы являются соавторами Минских соглашений. Но не нужно забывать, что некоторые участники переговоров, представляющие де-факто российскую делегацию, находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить", - отметил Гармаш.

Представитель украинской делегации в ТКГ заявил, что России выгодно оставить переговоры в Минске.

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"Минский" процесс останется "минским", потому что он основан на Минских соглашениях, которые останутся минскими исторически. Хотя России выгодно, чтобы переговоры продолжались в Минске, потому что это в определенной степени легитимизирует режим Лукашенко. Опять же, Россия очень уверенно себя там чувствует. Я бы, например, не хотел летать в Минск после того, что там сейчас происходит, потому что чувствую для себя определенные угрозы. Мы помним, как украинец Гриб был задержан ФСБ России и где он оказался в результате", - подытожил он.

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на инициативу Кравчука и заявил, что "не ему решать, как будет дальше работать контактная группа".

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Топ комментарии
+7
Кому выгодны переговоры с международными преступниками и террористами?
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28.05.2021 09:46
+6
в Зимбабве пустят всех. для минских договорняков большего и не надо. для пустого трепа Зимбабве в самый раз.
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28.05.2021 09:40
+5
пора закрывать этот дурдом.
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28.05.2021 09:37
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пора закрывать этот дурдом.
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28.05.2021 09:37 Ответить
в Зимбабве пустят всех. для минских договорняков большего и не надо. для пустого трепа Зимбабве в самый раз.
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28.05.2021 09:40 Ответить
Кому выгодны переговоры с международными преступниками и террористами?
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28.05.2021 09:46 Ответить
Судя по тому, как "витают в облаках" украинские представители о том, что минские переговоры что то решают, то их можно с таким же успехом проводить и на Марсе. Отправить туда всех этих делегатов, что от па Рашки, что от лугандонских с даунбасами дыр и кравчуков с ЗЕбильниками. Без возврата. Пусть там и переговариваются.
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28.05.2021 09:47 Ответить
А чого так? Що за санкції? Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить - Цензор.НЕТ 4328
Можливо скрепні санкції? Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить - Цензор.НЕТ 2786
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28.05.2021 09:48 Ответить
Если участник переговоров находится под западными санкциями, то почему он не находится под украинскими и почему Украина с ним "переговаривается"?
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28.05.2021 09:50 Ответить
Лучше всего в ЦАР. Тамошние канибалы всегда поддерживали и Путина и Лукашенко.
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28.05.2021 10:51 Ответить
Пускай топчутся у порога и слушают по радио о чем говорить будут.
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28.05.2021 10:51 Ответить
Думаю, возможно сделать исключение.
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28.05.2021 10:59 Ответить
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 11:19 Ответить
 
 