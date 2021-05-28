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Новости Политика Украины
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Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию

Украина могла бы более эффективно использовать ситуацию с запретом белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством, в частности – для экономики страны.

Такое мнение в эфире "Радио НВ" 27 мая выразил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Если я не ошибаюсь, сегодня продолжают через нашу территорию летать белорусские самолеты. Поэтому тут или полностью нужно решать этот вопрос, или, наоборот, забирать транспортное сообщение в Украину. Например, во Львов, в Киев – там, где можно было бы перехватить инициативу, чтобы Украина получила профит, выгоду от этого для экономики и для развития транспортной инфраструктуры", – сказал Разумков.

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По его словам, воздушное пространство сегодня – одно из наиболее выгодных и интересных в экономическом плане.

"Поэтому я думаю, что мы не до конца здесь дорабатываем", – пояснил спикер украинского парламента.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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Топ комментарии
+11
Вся Европа запретила полеты самолетов Белавиа над своим пространством, а Украине нужна только экономическая выгода.. И это сказал второй человек в стране. И как ЕС после этого должно относиться к Украине??
Шо поробишь, регионал - это способ мышления.
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28.05.2021 10:02
+6
Очередная пиар-акция ОПы?.... Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 4358
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28.05.2021 09:43
+5
Разумков это отдельный игрок, он еще кине зеленского как лоха Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 7705
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28.05.2021 09:48
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Очередная пиар-акция ОПы?.... Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 4358
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28.05.2021 09:43 Ответить
Разумков это отдельный игрок, он еще кине зеленского как лоха Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 7705
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28.05.2021 09:48 Ответить
Кинуть не кинет, но попытаться может. Зеля очень выгоден тупину. Так что у рыговского комсомольца кишка может оказаться очень тонка.
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28.05.2021 10:14 Ответить
медведчуки продолжают гулять на свободе(пусть даже и домашней, но многие и о таком могут только мечтать), а клоуны продолжают испражняться в глаза благодарного избирателя. Все как обычно.
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28.05.2021 09:54 Ответить
У нас всё "недоработанное", все государство имитация, только воруют по-настоящему.
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28.05.2021 09:58 Ответить
шо, опять? ***** разрешает летать или обычное барыжничество??? Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 5312
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28.05.2021 09:58 Ответить
Вся Европа запретила полеты самолетов Белавиа над своим пространством, а Украине нужна только экономическая выгода.. И это сказал второй человек в стране. И как ЕС после этого должно относиться к Украине??
Шо поробишь, регионал - это способ мышления.
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28.05.2021 10:02 Ответить
У ЗЕдаунов все через жопу.
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28.05.2021 10:02 Ответить
Та у "зелених" все якась бутафорія.
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28.05.2021 10:05 Ответить
на фотці виглядає як типовий совковий комсомольський функціонер, та й погляди відповідні.
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28.05.2021 10:06 Ответить
"Літаки лєтять- будєм всех бамбіть!" В.О. Оманський (Бубочка)
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28.05.2021 10:07 Ответить
Все принимаемые ,властью ,решения половинчатые .Наша власть работает по принципу - Волки должны быть сытыми и все овцы целыми. С таким подходом нам не светит ничего хорошего Мы либо принимаем решение в полном объёме либо вообще не принимаем Только так можно достигнуть результат . А то.. Пример. Одни орут о запрете импорта эл.энергии с рф и Белалуси Вторые успешно её импортируют Шапито....
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28.05.2021 10:12 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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28.05.2021 10:28 Ответить
Ця ОПа надто хитрожопа.
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28.05.2021 10:31 Ответить
а кто виноват что вы и вашим и нашим?
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28.05.2021 11:07 Ответить
 
 