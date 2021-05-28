Вакцинация на стадионе "Арена Львов": за выходные планируют привить более тысячи человек

За субботу и воскресенье в Центре вакцинации населения на стадионе "Арена Львов" планируют вакцинировать от коронавируса более 1000 человек, зарегистрированных в очереди в приложении "Дія".

Об этом в Faceboок сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Уже в эту субботу в новом Центре на "Арене Львов" будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение "Дія"! Сначала - лиц старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две - после обеда (15:00-19:00). Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек", - написал Козицкий.

Профильным департаментом облгосадминистрации совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

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За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.