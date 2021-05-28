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Вакцинация на стадионе "Арена Львов": за выходные планируют привить более тысячи человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация на стадионе "Арена Львов": за выходные планируют привить более тысячи человек

За субботу и воскресенье в Центре вакцинации населения на стадионе "Арена Львов" планируют вакцинировать от коронавируса более 1000 человек, зарегистрированных в очереди в приложении "Дія".

Об этом в Faceboок сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Уже в эту субботу в новом Центре на "Арене Львов" будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение "Дія"! Сначала - лиц старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две - после обеда (15:00-19:00). Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек", - написал Козицкий.

Профильным департаментом облгосадминистрации совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

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За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.

Вакцинация на стадионе Арена Львов: за выходные планируют привить более тысячи человек 01

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Щоб вакцинувати "аж" 1000 людей за два дні, як на мене, не було сенсу задіювати Арену "Львів".
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28.05.2021 10:03 Ответить
А може величезний приїде зняти відосік.
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28.05.2021 10:06 Ответить
Саме так. У Польщі 1000 людей за один день вакцинував один мобільний пункт щеплень.
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28.05.2021 10:26 Ответить
странно почему не в цирке? и чтобы прививали клоуны!
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28.05.2021 11:35 Ответить
как это не надо, а бабло за аренду само собой появится\отмоется?
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28.05.2021 13:15 Ответить
Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб - Цензор.НЕТ 4378
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28.05.2021 10:25 Ответить
CoronaVac не визнана вакциною в ЄС, хто прийде на арену "Львів"?
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28.05.2021 15:21 Ответить
 
 