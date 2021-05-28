Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом она написала в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ", - отметила Рибейро.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
Истребитель? Какой истребитель?
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