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Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом она написала в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ", - отметила Рибейро.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Ух,как страшно.)
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28.05.2021 09:58 Ответить
Для бацки этот Протасевич справжний вагнеровец. Такой мог и целый литак захватить Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 9592
Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 7304
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28.05.2021 10:06 Ответить
Навальный уже никому не интересен. Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 2911
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28.05.2021 10:08 Ответить
Чего то европейские чиновники явно не догоняют.
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28.05.2021 10:08 Ответить
Успешная операция "Шубертовцы" есть ответ на проваленную операцию "Вагнеровцы"...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".

Истребитель? Какой истребитель?
Кажется кто-то спросил про какой-то истребитель?
Все решения принимал исключительно командир корабля !
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28.05.2021 10:40 Ответить
 
 