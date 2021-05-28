Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские дипломаты установили связь с 10 украинцами, которые находятся на лечении в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".
Глава МИД рассказал, что 26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около 160 стоят в очереди на ближайшее время.
"Из этих 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Они дозвонились в посольство. Я никого ни в чем не обвиняю. Мы сейчас установим связь и предоставим полностью помощь. Из тех 10, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь. ... Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться фактически постоянно, 24 часа, в нашем распоряжении, чтобы вывозить людей. Не надо лететь на самолете", - отметил министр.
Кулеба добавил, что "не все люди хотят, чтобы о них знали, что они где-то на операции, что они находятся в каком-то особом состоянии".
"У нас была в Непале ситуация, когда одни кричали: "Дайте нам выехать!" – а другие говорили: "Не трогайте нас, мы не дадим никаких данных, мы не хотим, чтобы кто-то знал, что мы здесь". Мы знаем о тех, кто в Беларуси, и никто не останется наедине с проблемами", - добавил глава МИД.
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В Украине есть молочка ничуть не хуже. Просто часть населения привыкла покупать не то, что покачественнее, а то, что подшевле. Ну вот потом и ноют про некачественное. Ребята, ну не может литр настоящего молока стоить 20 грн., это исключено!
В Украине есть молочка ничуть не хуже. "
Не понял...
Значит наша молочка ничуть не хуже чего?
Есть не хуже белорусской.
Я о городе, о супермаркете говорил.
Надо где нибудь на RU,или BU.
И в чем смысл твоего стеба?тебе весело?
Ну вот что вы забыли на лечении в Белоруссии? С мозгами все в порядке?
Ты из России пишешь?
То есть, о тех, кто защищает своими жизнями Украину они не думают и не говорят, а вот о тех кто лечится за границей, так сразу забеспокоились, мол, это наши люди там. Такое лицемерие. Выродки конченые. Тот прикрывается женщинами и детьми, а эти, когда им нужно, на жалость давят зебизянам.
Давайте может попробуете для начала не выбирать паприколу дебила в президенты?