РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
49004 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
248 3
евроинтеграция (992) НАТО (3628) Словакия (362) Евросоюз (5747)

Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины, - премьер Хегер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины, - премьер Хегер

Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией, которую вы упомянули", - сказал Хегер.

Он подчеркнул, что европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались.

"Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - добавил глава правительства.

Он отметил, что во время визита в Киев в пятницу он поговорит с украинскими собеседниками о реформах.

"Действительно, трансформация и модернизация страны является необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО. Процесс реформ в Украине продолжается, и Словакия считает, что он будет устойчивым и успешным. Кстати, изменения не касаются ЕС и НАТО, их нужно ввести, чтобы сами украинцы сделали Украину сильнее, устойчивее на благо всех украинцев", - считает Хегер.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хе-хе. С уважением, Беня.
показать весь комментарий
28.05.2021 10:26 Ответить
Делать ничего не хочет и не умеет, но стремится ...
показать весь комментарий
28.05.2021 10:37 Ответить
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
показать весь комментарий
28.05.2021 11:10 Ответить
 
 