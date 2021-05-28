Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины, - премьер Хегер

Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией, которую вы упомянули", - сказал Хегер.

Он подчеркнул, что европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались.

"Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - добавил глава правительства.

Он отметил, что во время визита в Киев в пятницу он поговорит с украинскими собеседниками о реформах.

"Действительно, трансформация и модернизация страны является необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО. Процесс реформ в Украине продолжается, и Словакия считает, что он будет устойчивым и успешным. Кстати, изменения не касаются ЕС и НАТО, их нужно ввести, чтобы сами украинцы сделали Украину сильнее, устойчивее на благо всех украинцев", - считает Хегер.