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Новости Экономика
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Южный (48) Магомедов Муса (18)

Из-за действий руководителя порта "Южный" целый ряд госпредприятий понесет многомиллионные убытки, с этим должен разобраться министр, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за действий руководителя порта "Южный" целый ряд госпредприятий понесет многомиллионные убытки, с этим должен разобраться министр, – нардеп

Из-за действий руководителя порта "Южный" целый ряд государственных предприятий понесет миллионные убытки, с этим должен разобраться новый министр инфраструктуры.

Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов, комментируя остановку перевалки железной руды в порту.

"На эту ситуацию надо смотреть с точки зрения государства. Из-за таких действий недополучит порт, недополучит Администрация морских портов (АМПУ), недополучит железная дорога. Это достаточно легко посчитать. Если умножить неперевезенные объемы на стоимость перевалки, миллионов 200 УЗ недополучит, миллионов 150 - АМПУ, миллионов 100 - сам порт. Поэтому это чистые потери государственных предприятий от того, что новый руководитель порта, вместо того, чтобы заниматься операционной эффективностью, занимается лоббированием интересов частного конкурента госпорта", - пояснил нардеп.

Он высказал убеждение, что на эту ситуацию должен обратить внимание новый министр инфраструктуры Александр Кубраков, чтобы не допустить коллапса в работе госкомпании и разобраться, почему некогда прибыльное предприятие планомерно загоняют в убытки. "Есть новоназначенный министр инфраструктуры. Я думаю, он должен внимательно посмотреть на эффективность руководителя порта. Вопрос: почему в прошлом году там была прибыль 500 с лишним миллионов, а после того, как сменили руководителя - все пошло вниз, и сейчас вместо прибыли убытки? Почему падают объемы перевозок? Судя по всему, это кадровая ошибка, которую, надеюсь, исправят", - резюмировал Магомедов.

Напомним: в мае порт "Южный" потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между им и частным терминалом "ТИС - УГОЛЬ" в пропорции 50/50. И это при том, что госпорт эффективнее частного и может самостоятельно переваливать свыше 80% общего грузопотока железной руды. Эти неправомерные требования они пытаются зафиксировать в новых долгосрочных контрактах, и отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без их подписания. Лоббирование частных интересов руководителем госпорта на лицо.

В ОП "Укрметалугпром" заявили, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Эта манипулятивная политика может привести к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе Укрзализныци, которая только весной получила первый прибыльный месяц после 12-миллиардных убытков в прошлом году.

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Топ комментарии
+2
Пачіму, пачіму. Патамушта. Держпідприємство банкротять щоб потім різні бєні-ахметки купили його за копійки, або продадуть лаптям.
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28.05.2021 10:17
+1
патамушта там ставницер - владелец тис- целуется с наивеличайшим в десньі
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28.05.2021 10:22
+1
Такий собі цар Мідас тільки навпаки. Все до чого доторкається зелена влада перетворюється на лайно.
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28.05.2021 10:43
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Пачіму, пачіму. Патамушта. Держпідприємство банкротять щоб потім різні бєні-ахметки купили його за копійки, або продадуть лаптям.
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28.05.2021 10:17 Ответить
100 % частники дали ему на лапу, очевидно
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28.05.2021 10:18 Ответить
патамушта там ставницер - владелец тис- целуется с наивеличайшим в десньі
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28.05.2021 10:22 Ответить
Такий собі цар Мідас тільки навпаки. Все до чого доторкається зелена влада перетворюється на лайно.
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28.05.2021 10:43 Ответить
\\\"На эту ситуацию надо смотреть с точки зрения государства. Из-за таких действий недополучит порт, недополучит Администрация морских портов (АМПУ), недополучит железная дорога. \\\\ му=ха-ха недополучат АХМЕТОВ и КОЛОМОЙСКИЙ
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28.05.2021 11:05 Ответить
Если снизится перевалка и уменьшится экспорт, то и государство с портами тоже недополучит. Это же система.
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28.05.2021 22:46 Ответить
Пляттть!!!
довпойопи!!!
це світлина Владивостоку!!!
Гугл у допомогу!
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28.05.2021 11:55 Ответить
Ну те, що не порт "Южний", так це точно!
А тепер на хвилинку замислюємось над питання, чому за назначеному при Пороху директорі порт заробляв непогані гроші, а при призначеному Нелохом порт отримує збитки і банкротиться? Хто там "Гроші на крові" (©) заробляє?
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28.05.2021 12:36 Ответить
Довпойопів просто купили на голому популизмі...
Якщо Омелян чесно казав, що приватизація відбудеться, то купа дятлів кинулась до зеленого папуги, який "за все добре й проти всього поганого"...
Але якщо, за "поганого" Пороха, була надія, що приватизація відбудеться у більш - меньш цивілізований спосіб, то за "свого в доску" бубочку, підприємство просто збанкрутують та викуплять за безцінь й всіх довбнів, які за нього голосили, зроблять майже рабами...
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28.05.2021 13:41 Ответить
Я просто ще вчора (бо це вже третя публикація Цензора, за тою фоткою), написав комент, щоби виправились... Але Бутусов помічає лише ті коменти, де його тикають носом, стосовно кидання лайна на Пороха, під час президентських виборів... помічає та тупо банить... А на такі "дрібниці" уваги не звертає...
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28.05.2021 13:50 Ответить
Державна ЗРАДА на найвищому рівні!!! - ГАНЬБА МАРОДЕРАМ!!!
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28.05.2021 12:53 Ответить
Муса, зачем вы это делаете и участвуете этом балагане? Вы же как никто другой знаете, что Метинвест годами валил руду практически по себестоимости, тогда как зарабатывал на ее продаже сверхприбыли. Вы же имя свое продаете по цене ниже рыночной прямо как порты переваливали руду. Наверное неприятно не иметь права выбора и быть марионеткой.
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28.05.2021 14:11 Ответить
Если порты недополучали деньги, то с чего там менеджмент воровал? С убытков? Ну именно ж дирекция Южного и погорела на разворовывании. А теперь видимо и этого мало показалось.
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28.05.2021 22:45 Ответить
Что-то удивительное - не успели открыть дело за разворовывание 40+ миллионов гривен, как вдруг оказалось, что порт убыточный, потому что ему недоплачивают. А я думаю, что там если поискать, то ещё с десяток дел открыть можно. Гляди и убыточности не было бы.
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28.05.2021 22:43 Ответить
Еще один российский олигарх обогатится за счет украинцев, владелец футбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев, которого НАБУ в 2018 году объявляло в розыск в связи с соучастием в хищении 60,5 млн долларов Государственной продовольственно-зерновой компании. Так вот есть две новости. Первая - этого олигарха так и не наказали. Вторая новость - олигарх станет немного богаче. Богаче он станет, как вы догадались, опять за счет украинцев.
Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» заставляет контрагентов перевести часть грузов на частный терминал «ТИС-уголь», 48% которого принадлежит Федорычеву.
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29.05.2021 00:13 Ответить
 
 