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Денисова (649) дети (3157) омбудсмен (352) самоубийство (594)

За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев случаев самоубийства среди детей и подростков, за 2020 год зарегистрировано 123 подростковых самоубийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram.

"Обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков.
В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о трагических случаях с детьми, в том числе и о том, как дети и подростки решают свести счеты с жизнью.

Причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг - издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное", - написала она.

По словам Денисовой, статистика о случаях гибели детей и подростков по этой причине неутешительная Так, по информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.

"Такие случаи не остаются без моего внимания. Так, по полученной 26 мая информацией со СМИ относительно случая, который произошел во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка, мною направлен акт реагирования ко львовскому городскому голове с требованием о полном и объективном с " выяснением ситуации и принятием мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи.

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В связи с указанным, призываю центральные органы исполнительной власти: Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия по принятию мер, направленных на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Обращаюсь к руководителям органов опеки и попечительства, социальных служб с требованием более ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей. Ведь это может спасти здоровье и жизнь ребенка", - написала Денисова.

За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова 01
За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова 02

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Разочаровались в выборе их родителей, однозначно. За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова - Цензор.НЕТ 3466
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28.05.2021 10:19 Ответить
У мене був одногрупник (в інтернаті виріс, бо мамка - алкашка, а батька певно не знали взагалі). Вивчився (на відмінно, фізик!), женився.
У цих малолітніх є тік-ток, але нема розуму зрозуміти: у багатьох людей все значно гірше. А вони - живуть.
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28.05.2021 12:07 Ответить
За последующие 3 года правления зеленского эти цЫфры только усугубятся, а если его выберут на второй строк, то приковывайте своих детей цепями к батарее За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова - Цензор.НЕТ 1745
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28.05.2021 10:19 Ответить
Посмотрите какую хрень в тиктоке простят. Его надо блокировать как в контакте.
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28.05.2021 10:20 Ответить
а что там?
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28.05.2021 10:23 Ответить
Группы смерти из россии делают свое черное дело.
Россия это клоака планеты Земля.
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28.05.2021 10:20 Ответить
Зеленій владі зараз не до цього.
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28.05.2021 10:20 Ответить
Достаточно закономерно. Самоубийства совершаются чаще всего детьми которым от 11-12 и до 15-16 сейчас... Это то самое поколение большая часть детства которого пришлось на 7 лет войны и полтора года "чумы"-эпидемии. Родителям было не но них. Плюс психоз в СМИ и интернете, общее озлобление и состояние страны в постоянном кризисе.
Дети выросшие в такой атфосфере нуждаются в пристальном внимании.
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28.05.2021 10:23 Ответить
Самоубийство это кстати выход из любой ситуации За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова - Цензор.НЕТ 9180 я б даже сказал - универсальный, только вот цена такого выхода слишком высока За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова - Цензор.НЕТ 7646
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28.05.2021 11:17 Ответить
Карантин ****.
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28.05.2021 11:05 Ответить
ця Денисова- це теж Зе!білка, але з "НФ"? У кози є ж дочка, так вона її теж вважала: " 11-летняя девушка."Источник: https://censor.net/ru/n3267983 Не дитинка чи дівчинка?
126 випадків самогубств, але увага та акцент на львівській трагедії- чому б це?
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28.05.2021 11:36 Ответить
естественный отбор
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28.05.2021 12:06 Ответить
 
 