За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев случаев самоубийства среди детей и подростков, за 2020 год зарегистрировано 123 подростковых самоубийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram.

"Обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков.

В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о трагических случаях с детьми, в том числе и о том, как дети и подростки решают свести счеты с жизнью.

Причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг - издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное", - написала она.

По словам Денисовой, статистика о случаях гибели детей и подростков по этой причине неутешительная Так, по информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.

"Такие случаи не остаются без моего внимания. Так, по полученной 26 мая информацией со СМИ относительно случая, который произошел во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка, мною направлен акт реагирования ко львовскому городскому голове с требованием о полном и объективном с " выяснением ситуации и принятием мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи.

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В связи с указанным, призываю центральные органы исполнительной власти: Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия по принятию мер, направленных на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Обращаюсь к руководителям органов опеки и попечительства, социальных служб с требованием более ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей. Ведь это может спасти здоровье и жизнь ребенка", - написала Денисова.



