С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ
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Кабинет Министров Украины установит запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина." сообщил источник в правительстве.
"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", - сообщил источник.
Кабмин также дал поручение Мининфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.
Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина в правительстве.
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.
"Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 00:00 29 мая, сообщают мои источники. Теперь они не смогут лететь над Украиной даже транзитом. Напомню, что 26 мая правительство прекратило только авиасообщение с Беларусью. Очень правильное решение!", - написал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
разменял всю авиационную отрасль Беларуси на бывшего блогера...
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27da502f
Думаю що ні. Надасте коридор, помашете і ручкою у супровід. Максимально це відправите ноту до МЗС Білорусі і все.
самолет арестуют за нарушение границы...
а пассажиров и экипаж отправят обратно на дрезине...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
так они это назвали вагоны для поездов метро...
А если ты имеешь в виду национальность Киевской Руси?
То она так и назвывалась "русь"...
Наступного тижня певно знову заборонять...
А якщо літак _не зареєстрований_ в Білорусі, але летить з Білорусі - пропускаємо?
Є купа літаків, які зареєстровані в одних країнах, а базуються в інших.
А ті, що зараз зареєстровані в Білорусі, завтра перереєструють в ОАЕ, і що далі ?
Потрібно просто закрити повітряний кордон з Білоруссю, "замість тисячі слів".