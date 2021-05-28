С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ

Кабинет Министров Украины установит запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина." сообщил источник в правительстве.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", - сообщил источник.

Кабмин также дал поручение Мининфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.

Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина в правительстве.

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.

"Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 00:00 29 мая, сообщают мои источники. Теперь они не смогут лететь над Украиной даже транзитом. Напомню, что 26 мая правительство прекратило только авиасообщение с Беларусью. Очень правильное решение!", - написал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.