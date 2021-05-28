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Новости Политика Украины
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Беларусь (4560) Кабмин (5850) авиасообщение (592) Протасевич Роман (304)

С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ

Кабинет Министров Украины установит запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина." сообщил источник в правительстве.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", - сообщил источник.

Кабмин также дал поручение Мининфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.

Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина в правительстве.

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.

"Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 00:00 29 мая, сообщают мои источники. Теперь они не смогут лететь над Украиной даже транзитом. Напомню, что 26 мая правительство прекратило только авиасообщение с Беларусью. Очень правильное решение!", - написал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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Топ комментарии
+22
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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28.05.2021 10:43
+12
Как видим То запрет на прямые рейсы с Минска и обратно а тепер и транзит как и большинство стран в Европе
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28.05.2021 10:30
+10
Отлично,а то хитрожопые сейчас летают через Украину в Турцию,пускай через Ростовскую теперь,а прямо сейчас на Украиной на флайтрадар с Кишинёва в Минск,а так только через черное море краснодарский край и ростов область,на запад не пойдет так как Словакия Польша и прибалтийские срраны закрыли воздушное постранство
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28.05.2021 10:31
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С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ - Цензор.НЕТ 1428
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28.05.2021 10:27 Ответить
Вы на переднем плане в розовой кофочке, верно?...
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28.05.2021 10:36 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3925
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28.05.2021 10:41 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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28.05.2021 10:43 Ответить
Картофельный фюрер, по ходу стратег не меньше *****...
разменял всю авиационную отрасль Беларуси на бывшего блогера... Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5605
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28.05.2021 10:54 Ответить
А что не так,Люба?
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28.05.2021 11:05 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2039
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28.05.2021 10:40 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2377
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28.05.2021 10:44 Ответить
В каждой шутке есть доля ШУТКИ...
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28.05.2021 10:46 Ответить
А остальное - ПРАВДА.
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28.05.2021 11:05 Ответить
Роман, гифка с твоего Дня Рождения?
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28.05.2021 10:40 Ответить
Был же запрет с 26-го, перенесли на 29-е?
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28.05.2021 10:28 Ответить
Как видим То запрет на прямые рейсы с Минска и обратно а тепер и транзит как и большинство стран в Европе
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28.05.2021 10:30 Ответить
Не совсем. 26 был запрет на рейсы украинских авиакомпаний в Беларусь и из Беларуси. А ето запрет на полети именно беларуских самолетов над Украиной.
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28.05.2021 10:35 Ответить
Правильне рішення! С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ - Цензор.НЕТ 3311
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28.05.2021 10:30 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1717
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28.05.2021 10:45 Ответить
бульботеррорист не только против чужих "боингов", с автоматом против своего народа... до такого срама даже диктаторы африки не доходили..
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28.05.2021 10:55 Ответить
Отлично,а то хитрожопые сейчас летают через Украину в Турцию,пускай через Ростовскую теперь,а прямо сейчас на Украиной на флайтрадар с Кишинёва в Минск,а так только через черное море краснодарский край и ростов область,на запад не пойдет так как Словакия Польша и прибалтийские срраны закрыли воздушное постранство
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28.05.2021 10:31 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1260
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28.05.2021 10:34 Ответить
а тем временем
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27da502f
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28.05.2021 10:32 Ответить
Ну а якщо залетить у повітряний простір України якийсь бульболітак, що будете примусово саджати?
Думаю що ні. Надасте коридор, помашете і ручкою у супровід. Максимально це відправите ноту до МЗС Білорусі і все.
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28.05.2021 10:33 Ответить
Сбивать вас будем.
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28.05.2021 10:45 Ответить
Зачем сбивать? Посадят принудительно,
самолет арестуют за нарушение границы...
а пассажиров и экипаж отправят обратно на дрезине...
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9372
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28.05.2021 10:49 Ответить
По-твоему лучше, конечно, сбить с людьми вместе? Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2315
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28.05.2021 10:54 Ответить
Успешная операция "Шубертовцы" есть ответ на проваленную операцию "Вагнеровцы"...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
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28.05.2021 10:34 Ответить
"Шубертовці" були,а чи були "вагнеровці"?Де той Білінгкет,чи вже обісрався?
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28.05.2021 10:41 Ответить
Лошара.
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28.05.2021 10:46 Ответить
Нарешті !
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28.05.2021 10:39 Ответить
Как погода в Рязани, мокша?
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28.05.2021 10:46 Ответить
Беларусь - это "внешний мир"?
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28.05.2021 10:50 Ответить
Ого, как тебя покусал телевизор в Мухосранске...
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4754
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28.05.2021 10:51 Ответить
полуколониальная белорусь и враждебно-злобная кацапия это твой "мир"? - это всемирное зло!!!
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28.05.2021 10:51 Ответить
Моя ты бубочка лахтинская! Ты давай, старайся там, дуйся, тужься. Лучше, чтобы ты вспотел хорошенько. Иначе твои туповатые высеры даже твой же куратор не заценит. И перелогинься, ты спалился сразу и бесповоротно. Флажок лучше сразу цепляй правильный - власовскую тряпку.
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28.05.2021 10:57 Ответить
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 900
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28.05.2021 11:00 Ответить
Власов плучил Героя защищая Киев, выжил... сталин дал новую армию и отправил в тыл немцам гдето под вологлой-рязанью, оправил а жрать не обеспечил. солдаты от голода ели друг друга... побросали все оружие, кто выжил, разбрелись кто куда.... Власов с военно-полевой женой пробираясь к "своим" заночевал в какой то кацапской деревушке... кацапы обрадовались такой удаче и за рейхсмарки сдали его немцам... как после такого защищать совдепию и не перейти служить до немцев? - святое дело.
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28.05.2021 11:12 Ответить
Дорого для бульбоупыря обходится воздушный терроризм.... репу чешет и все равно пускает бульбы...
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28.05.2021 10:45 Ответить
А так оно всегда:если дружишь с Расеюшкой,то посрешься со всем остальным миром.Ну,кроме Никарагуа.Надо выбирать
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28.05.2021 11:09 Ответить
Ріднішого за Білоруський для Українців народу немає в цілому Всесвіті. "бацьки" і "клоуни" з часом згинуть, "як роса на сонці", а русичі-українці і білоруси-литвини залишаться навіки-вічні. І з гіркотою згадуватимуть ці "санкції і заборони" на шкоду братам і сестрам і на радість чужим і геть байдужим до нас народам...
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28.05.2021 11:11 Ответить
шо за мацковский бред? рідніших, окрім таких же як і сам - українців, нема нікого, ці кремлевські брехливі байки разраховані на несформовані мозги, так набагато легче колонізувати довірчивих овець... всі длюди брати. в том числі й папуаси, але не рідні...
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28.05.2021 11:17 Ответить
Слово "русичи" придумали мокши из Залесья,
так они это назвали вагоны для поездов метро...

А если ты имеешь в виду национальность Киевской Руси?
То она так и назвывалась "русь"...
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28.05.2021 11:29 Ответить
Шо? Апять?

Наступного тижня певно знову заборонять...
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28.05.2021 11:33 Ответить
Ось діамант: Газа. ХАМАС признал Лукашенко террористической организацией.
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28.05.2021 12:19 Ответить
Знову, вибачте, прикидаються дурниками.
А якщо літак _не зареєстрований_ в Білорусі, але летить з Білорусі - пропускаємо?
Є купа літаків, які зареєстровані в одних країнах, а базуються в інших.
А ті, що зараз зареєстровані в Білорусі, завтра перереєструють в ОАЕ, і що далі ?
Потрібно просто закрити повітряний кордон з Білоруссю, "замість тисячі слів".
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28.05.2021 12:27 Ответить
 
 